Yıllar önce boşanan anne babasını mezuniyet töreninde bir araya getirdi

Eski eşler Reese Witherspoon ve Ryan Phillippe, oğulları Deacon'ın üniversite mezuniyetinde bir araya geldi. Adeta annesinin ve babasının kopyası gibi görünen Deacon Phillippe New York Üniversitesi'nden mezun oldu.

New York’taki Radio City Music Hall'daki törenin ardından oğullarıyla birlikte fotoğraf çektiren eski eşlerin yüzü gururla parlıyordu.

1999'dan 2008'e kadar evli kalan eski çiftin 22 yaşında Deacon adında bir oğulları ve 26 yaşında Ava adında bir de kızları var. Ünlü çiftin iki çocukları anne ve babalarına olan fiziksel benzerlikleriyle dikkat çekiyorlar.

Ava ve Deacon Phillippe kardeşler

Bu arada ünlü anne babalarının yolunda giden iki genç yıldız da oyunculuk ve modellik dünyasına çoktan adım attılar. Deacon Phillippe Never Have I Ever'ın 3. sezonunda "Parker" karakterini canlandırarak ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşadı.

Annesine ikizi gibi benzeyen Ava Phillippe de bir yandan modellik bir yandan influencer’lık yapmaya başladı ve o da ilk filminde rol almak için hazırlık aşamasında.

Oğlunun mezuniyet törenine 50 yaşındaki Witherspoon, beyaz bir blazer ceket, krem ​​rengi bir el çantası ve topuklu ayakkabılarla kombinlediği mavi midi elbisesiyle gelerek göz kamaştırdı. 51 yaşındaki Ryan Phillippe ise beyaz düğmeli bir gömlek, siyah pantolon ve spor ayakkabı giymişti.

Deacon Phillippe, babası ve annesinin eski eşi Jim Toth'la böyle poz verdi

Witherspoon'un Ryan Phillippe’ten sonra evlenip ayrıldığı diğer eski kocası Jim Toth da 13 yaşındaki oğulları Tennessee ile birlikte mezuniyet törenine gelmişti.

Reese Witherspoon ve Ryan Phillippe uzun yıllar önce boşanmış olsalar da iki çocuklarını büyütürken ilişkilerini dostane bir şekilde sürdürdüler.

Eski çift, 1997'de Witherspoon'un 21. doğum günü partisinde tanışmış ve iki yıl sonra "Cruel Intentions" filminde birlikte rol almışlardı. Tanışıklıkları birlikte film çekerken aşka dönüşen ikili filmin 1999’da gösterime girmesinden kısa bir süre sonra evlenmişti.

Reese Witherspoon, 2011 yılındamenajer Jim Toth ile ikinci evliliğini yaptı. Çift, 12 yıllık evliliğin ardından 2023 yılında boşandı. Ünlü oyuncunun bu evlilikten de 14 yaşında Tennessee adında bir oğlu oldu.

Ryan Phillippe de Witherspoon’dan boşandıktan sonra bir başka ünlü oyuncu Alexis Knapp ile uzun süren bir birliktelik yaşayıp ayrıldı ve bu birliktelikten 14 yaşında Kai adında bir kızı var.