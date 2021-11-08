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“Yıllar önce birlikte çalıştığın Zeynep Bastık, Bensu Soral, Pınar Deniz gibi isimlerin hepsi bugün senden ünlü”

#Murat Dalkılıç#Zeynep Bastık#Bensu Soral
“Yıllar önce birlikte çalıştığın Zeynep Bastık, Bensu Soral, Pınar Deniz gibi isimlerin hepsi bugün senden ünlü”

BERFU Yenenler ve Murat Dalkılıç, “Dayı Şov” adlı programa konuk oldu.

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Geçen hafta Hülya Avşar’ı ağırlayan sunucu ‘Dayı’, Dalkılıç’a programın yeni seviyesine uygun derecede ünlü olup olmadığını sorgulayarak takıldı.

“Yıllar önce birlikte çalıştığın Zeynep Bastık, Bensu Soral, Pınar Deniz gibi isimlerin hepsi bugün senden ünlü”

DÜNYANIN EN GÜZEL HİSSİ
“Yıllar önce birlikte çalıştığın Zeynep Bastık, Bensu Soral, Pınar Deniz gibi isimlerin hepsi bugün senden ünlü” diyen Dayı’ya Dalkılıç, “Dünyanın en güzel hissi, boynuz kulağı geçince çok mutlu oluyorsun” yanıtını verdi.

“Yıllar önce birlikte çalıştığın Zeynep Bastık, Bensu Soral, Pınar Deniz gibi isimlerin hepsi bugün senden ünlü”

Pınar Deniz 2014 yılında Murat Dalkılıç'ın "Yani" şarkısının klibinde rol aldı.

“Yıllar önce birlikte çalıştığın Zeynep Bastık, Bensu Soral, Pınar Deniz gibi isimlerin hepsi bugün senden ünlü”
Bensu Soral, Murat Dalkılıç'ın "Kader" isimli şarkısına çekilen klipte oynadı.

 

 

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#Murat Dalkılıç#Zeynep Bastık#Bensu Soral

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