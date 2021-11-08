Geçen hafta Hülya Avşar’ı ağırlayan sunucu ‘Dayı’, Dalkılıç’a programın yeni seviyesine uygun derecede ünlü olup olmadığını sorgulayarak takıldı.DÜNYANIN EN GÜZEL HİSSİ
“Yıllar önce birlikte çalıştığın Zeynep Bastık
, Bensu Soral
, Pınar Deniz gibi isimlerin hepsi bugün senden ünlü” diyen Dayı’ya Dalkılıç, “Dünyanın en güzel hissi, boynuz kulağı geçince çok mutlu oluyorsun” yanıtını verdi.Pınar Deniz 2014 yılında Murat Dalkılıç'ın "Yani" şarkısının klibinde rol aldı.
Bensu Soral, Murat Dalkılıç'ın "Kader" isimli şarkısına çekilen klipte oynadı.