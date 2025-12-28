Yıllar geçti özlemi dinmedi… Bu acı başka şeye benzemiyor: Annem çocuklarımda yaşamaya devam ediyor

Haberin Devamı

Herkesin gönlüne taht kurmuş olan "Star Wars" (Yıldız Savaşları) serisinin ünlü yıldızı Carrie Fisher, daha genç sayılabilecek bir yaşta hayatını kaybederek bu dünyadan göçüp gideli tam dokuz yıl oldu.

Kariyeri boyunca çok sayıda filmde rol almış olsa da Carrie Fisher tüm dünya tarafından Yıldız Savaşları serisinin Prenses Leia'sı olarak tanınmış ve sevilmişti

Onu Yıldız Savaşları filmleriyle anımsayan hayranları da unutmadı ancak elbette en büyük acıyı yaşayan, yıllar geçse de annesine olan özlemi dinmeyen oyuncu kızı Billie Lourd için senenin bu günleri herkesten zor geçiyor…

KAÇ YIL GEÇERSE GEÇSİN ANNE ÖZLEMİ DİNMEDİ

Carrie Fisher'ın kızı Billie Lourd, annesi için ölüm yıl dönümünde dokunaklı bir anma mesajı yayınladı.

Efsane oyuncu 9 yıl önce hayatını kaybetti... Carrie Fisher ölmeden kısa bir süre önce kendi balmumu heykelini ziyaret edip böyle poz vermişti

Lourd, 27 Aralık 2016'da hayatını kaybeden "Yıldız Savaşları" oyuncusu ve babası Bryan Lourd ile birlikte çekilmiş eski bir fotoğrafın altına, "Annemin ölümünün üzerinden 9 yıl geçti" diye yazdı.

Billie Lourd annesi Carrie Fisher ve babası Bryan Lourd'la birlikte... Yıllar sonra aynı evde, aynı yerde çekilen bu fotoğrafta Bryan Lourd iki torunuyla poz vermiş... ancak Carrie Fisher ne yazık ki torunlarını görmeden hayata veda etti...

Kendisi de aynı mesleği seçen ve annesi gibi ünlü bir oyuncu olan Billie Lourd 3 yaşındaki kızı Jackson ile paylaştığı neşeli bir anı anlattı ve "bu neşenin annem olmadan mümkün olmayacağını düşünmeye başladım" itirafında bulunarak herkesi duygulandırdı.

"ANNEM NEŞESİYLE İÇİMİZDE YAŞIYOR"

"Bu neşe sadece o var olduğu için var" diye yazdı 33 yaşındaki Billie Lourd annesinin "fiziksel olarak bu neşenin bir parçası olmasa da, neşenin nedeni olduğunu" ve annesinin herkesin kalbinde bu neşeyle hatırlanarak yaşadığını söyledi.

“Acım birçok şekil alıyor bugün, şu anda, bu anda, bu şekil, çocuklarımın babamla birlikte olduğunu izlerken yaşadığım bu sevinç annemin acısıyla birleşiyor” yazan Lourd, kızı Jackson ve 5 yaşındaki oğlu Kingston'ın babası Bryan Lourd ile birlikte olduğu bir fotoğrafı da paylaşımına ekledi.

Billie Lourd annesi Carrie Fisher’ı anmak için yaptığı paylaşımı “Annemin bilgece dediği gibi, ‘Hiçbir şey gerçekten bitmez. Sadece orada biter, başka yerde var olmaya devam eder” diyerek bitirdi.







“Annemin hayatı gerçekten bitmedi. Sadece orada – çocuklarımda ve onun sayesinde yaşadığım bu sevinçte. Teşekkür ederim anneciğim. Seni özlemeyi asla bırakmayacağım.”

KALP KRİZİ GEÇİRDİ, GÜNLERCE KOMADA KALDIKTAN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Sinema ve televizyon dünyasının iki büyük yıldızı Debbie Reynolds ve Eddie Fisher'ın kızı olarak dünyaya gelen ünlü oyuncu Carrie Fisher 2016’da, Los Angeles'taki evinde kalp krizi geçirip günlerce komada kaldıktan sonra 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

Carrie Fisher'ın oyuncu kızı Billie Lourd 2020'de evlendi ve iki çocuğu oldu... Billie Lourd annesinin torunlarında yaşadığını söylüyor

Ünlü oyuncuya yapılan otopside Carrie Fisher’ın kanında çok sayıda uyuşturucu maddenin izine rastlandığı ortaya çıkmıştı. Kızı Billie Lourd annesinin yıllarca uyuşturucu bağımlılığıyla ve ruhsal problemlerle boğuştuğunu açıklamıştı. Carrie Fisher ve tek evladı olan kızı Billie

ANNESİ DE ONUN ACISINA DAYANAMADI, KIZINDAN BİR GÜN SONRA ÖLDÜ!

Carrie Fisher’ın annesi, Hollywood’un gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olan Debbie Reynolds da kızının ölümünden sadece bir gün sonra, 28 Aralık 2016'da hayatını kaybetti.

84 yaşındaki Debbie Reynolds’ın felç geçirdikten sonra öldüğü ve kızının ölümüne dayanamayıp, hayatını üzüntüden kaybettiği dilden dile dolaştı.