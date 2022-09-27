Yıllar geçti her şey değişti... Büyüyünce kuğu oldular!

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UMUDUNUZU KAYBETMEYİN

Melek Mosso çocukluk fotoğrafını paylaşıp altına “Arkadaşlar umudunuzu kaybetmeyin!” yazdı. “Ben bu kadar değiştiysem, herkes değişebilir” demeye getiriyor.

Fotoğraftaki küçük kızın Mosso’nun şimdiki haliyle uzaktan yakından ilgisi yok gerçekten de. Mosso bugün sahnelerin en alımlı kadınlarından biri.

Melek Mosso, “Çocuk zorbalığı diye bir şey var ve çok gerçek. Ben buna yıllarca maruz kaldım” dedi.

UZUN OLDUĞUM İÇİN KÖTÜ HİSSEDİYORDUM

Miss Turkey Güzeli seçilen Nursena Say da Mosso gibi akran zorbalığı görmüş küçükken. Onun derdi de fazla uzun boylu olmakmış: “O zamanlar tabii ergenliğin de verdiği o enerjiyle kötü hissediyor, uzun olduğum için bazı kötü yorumlar alıyordum.”

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Ama aradan yıllar geçti, biri Türkiye’nin tescilli en güzel kızına, diğeri müzik dünyasının en seksi kadınlarından birine dönüştü.

Miss Turkey birincisi Nursena Say, uzun boylu olduğu için geçmişte kötü yorumlara maruz kaldığını söyledi.

GÜZELLİK YETMEZ İNGİLİZCE DE LAZIM

Miss Turkey’de jüri üyesi olan Demet Şener, dereceye girenlerle ilgili eleştirilere şöyle yanıt verdi: “Birkaç güzel kız vardı ama İngilizceleri yeterli değildi. Yurtdışında bizi temsil edecek kız iyi şekilde İngilizce konuşmalı. 80-90 ülkeden gelenlerin karşısında az İngilizce ile bir şey yapamazlar.”

Şener, sosyal medyada yapılan yorumların Miss Turkey güzellerini üzebileceğini de söyledi: “Dış güzellik tabii ki önemli ama İngilizce gibi önemli konuları da göz ardı etmemek lazım. Ayrıca genç kızlar bu yorumlardan olumsuz etkilenebilir. Eleştirirken dozu ayarlamak gerekiyor.”