Yıllar geçti hala hastalığına inanmayanlar var… ‘Sen de hep yatak döşek oluyorsun!’

Üstelik tanınmış ve varlıklı bir aileye doğdu. Ona bakınca herkes ne kadar şanslı olduğunu düşünüyor. Ancak gerçekler bundan epey farklı…

Bella Hadid, kronik Lyme hastalığıyla mücadele ederken yaşadıkları konusunda hep açık ve dürüst davrandı, durumunu kimseden saklamadan yaşamaya çalıştı.

15 yıldan fazladır çektiği bu dert aslında ona çok büyük acılar çektirip sık sık hastanelik olmasına neden olsa da ne mücadeleyi ne de çalışmayı bırakıyor.

Yine de tüm bu yaşananlara rağmen hastalığına inanmayan, abarttığını söyleyen, durumunu hafife alanlar da yok değil.

Geçtiğimiz gün Instagram hesabında bu konuda paylaşımlar yapan Bella Hadid sürekli olarak "tıbbi kaygı" yaşadığını itiraf etti.

Kronik bir hastalığı olan, bu yüzden de sık sık hastanelik hale gelen Bella Hadid insanların kendisine “Sen de sürekli hastasın”, “Hep de yataklık oluyorsun” gibi şeyler dediğini ve durumuna inanmayan insanlar olduğunu söyledi.

Kene ısırığından bulaşan ve daha sonra kişilerde sık sık ortaya çıkan birçok hastalığa, ağrılara, farklı sağlık sorunlarına yol açan Lyme hastalığının bir tedavisi yok. Hastalık bağışıklık sistemini bozup hastaları çok güçsüz düşürebiliyor.

Bu hastalık Bella Hadid’in annesi, bir dönemin ünlü modeli Yolanda Hadid’de ve Bella’nın erkek kardeşi Anwar Hadid’de de var.

Yolanda Hadid hastalık sürecinde kızının en büyük destekçisi ve o şifa bulabilsin diye dünyanın dört bir yanını gezip yeni tedaviler araştırıyor, hastalığın onu yatağa düşürdüğü dönemlerde Bella Hadid’in başucundan ayrılmıyor.

Geçtiğimiz ay Victoria's Secret defilesine çıkıp herkesi büyüleyen Bella Hadid bu defileden kısa bir süre önce yine yataklara düşmüş ve çok zor günler geçirmişti. Ancak defile vakti gelince kalkıp hazırlandı ve podyumda başarılı olmak için çok uğraştı.

28 yaşındaki süper model birkaç sene önce mesleğine bir süre ara vereceğini söylemiş ve hastalığı tavan yapınca uzunca bir süre podyumlardan uzak kalmıştı.

“15 yıldır her gün acı çekiyorum” diye anlattığı bu durumuna rağmen modellikten de vazgeçmeyen Hadid yoğun bir tedavi programının ardından podyumlara geri dönmüştü.

Uzun yıllardır kızının sağlığı için mücadele eden annesi Yolanda Hadid de çocuklarının acı ve ızdırap dolu bir hayat yaşamasına izin vermeyeceğini söylemiş ve "Kronik nörolojik Lyme hastalığının görünmez engelini açıklamak veya anlamak zor. Ama kendi acım, bebeğimin acı çektiğini izlemekle kıyaslanamaz. Kızımın mücadelesine hayranım. O çok güçlü.” demişti.