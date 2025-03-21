Yıllar geçti eski nişanlısını unutmadı… ‘Onunla olmak bir prensle aşk yaşamak gibiydi’

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Birçoğu büyük kavgalar ve arkadan söylenen kötü sözlerle bitse de hâlâ güzel hatırlanan ve dostluklarla devam eden aşklar…

BÜYÜK AŞKIN KAHRAMANI KONUŞTU

İşte onlardan birinin kahramanı da yaptığı son açıklamayla gündemde.

Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow, yıllar önce büyük bir aşk yaşayıp evliliğin kıyısından döndüğü eski sevgilisi Brad Pitt hakkında konuştu.

Brad Pitt’le sevgili olmayı Prens William ile çıkmaya benzeten Gwyneth Paltrow 30 yıl önce nişanlanıp ayrıldığı Brad Pitt’le hâlâ iyi dost.

Yıllar önce yaşadıkları büyük aşk unutulmadı... O dönemde saçları, giydikleri, görünümleri bile birbirine benzeyen eski aşıklar da birbirlerini hâlâ büyük bir sevgi ve saygıyla anıyor

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“O çok ilgi çekici bir karakter,” diyen 52 yaşındaki Paltrow, 61 yaşındaki Pitt'le olan birlikteliğinin gündeme getirilmesinden de hiç rahatsızlık duymadığının altını çizdi.

“ONUNLA OLMAK PRENS WILLIAM’LA OLMAK GİBİYDİ”

“Brad’le birlikte olmak Prens William'la çıkmış olmak gibi bir şey. Bu her zaman gündeme gelecektir” diyerek eski nişanlısının gururunu okşadı.

“Gittiğim yolları gerçekten benimsiyorum. Neredeyse hiçbir zaman geriye dönüp yaptığım seçimler hakkında pişmanlık yaşamıyorum” diyen Gwyneth Paltrow 2018’den beri ünlü yapımcı Brad Falchuk ile evli.

Paltrow’un bir önceki evliliğini yaptığı ünlü şarkıcı Chris Martin’den de iki çocuğu var.

AŞKLARI FİLM SETİNDE BAŞLAMIŞTI

Gwyneth Paltrow, Pitt ile 1994 yapımı “Se7en” filminin setinde tanıştı. Büyük bir aşk yaşayan ünlü çift 1996'da nişanlandılar.

Herkes onların nikah masasına oturmasını bekliyordu ancak onlar sürpriz şekilde ayrılıp yollarına başkalarıyla devam etmeye karar verdi.

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TAM EVLİLİK GELİYOR DERKEN AYRILDILAR, BİRBİRLERİ İÇİN HİÇ KÖTÜ SÖZ SÖYLEMEDİLER

Brad Pitt o günlerde Gwyneth Paltrow’dan bahsederken “Onu ilk gördüğüm anda anlamıştım” diyordu aşkları ilk ortaya çıktığında. Birliktelerken 22 yaşında olan bu genç kadının güzelliğinden ve karizmasından çok etkilendiği her halinden belli olan Pitt, onu ailesiyle tanıştırmış ve evlenme teklif etmişti. Gwyneth Paltrow Brad Pitt'ten ayrıldıktan sonra önce ünlü şarkıcı Chris Martin'le sonra da Brad Falchuk'la evlendi

AŞKI UĞRUNA HOLLYWOOD’UN EN GÜÇLÜ ADAMINI YUMRUKLAMIŞTI

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Ayrılıklarından sonra yapılan açıklamalarda hep “Bu kimsenin suçu değil, anlaşarak ayrıldılar” sözleri edilecekti. Onlar da zaten hiç birbirlerini suçlamadılar.

Öte yandan Brad Pitt sonradan Hollywood’daki birçok kadın yıldızı taciz ettiği ortaya çıkan Harvey Weinstein’la ilgili bir itirafta da bulunmuştu. Pitt Harvey Weinstein’ın o dönemde sevgili olduğu Gwyneth Paltrow’a tacize yeltendiğini ve bunun karşılığında ünlü yapımcıyı yumrukladığını 2018’de açıklamıştı.

Brad Pitt bunu yaptığında Harvey Weinstein’la ilgili gerçekler gün yüzüne çıkmamıştı ve Weinstein Hollywood’un anahtarını elinde tutan sektörün en güçlü ismiydi.