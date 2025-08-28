AÅŸka gelip evlendi... MeÄŸer ne acÄ±lar Ã§ekmiÅŸ... Beni ten rengi ince Ã§orap giymeye zorladÄ±lar

GÃ¼ncelleme Tarihi:
2018 yÄ±lÄ±nda Prens Harry ile evlenip resmen "dÃ¼ÅŸes" unvanÄ± alan Markle iki yÄ±l sonra da kocasÄ±yla birlikte Ã¶nce Kanada'ya sonra da ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±.
Ä°ngiltere'de yaÅŸarken zaten oÄŸullarÄ± Archie dÃ¼nyaya gelmiÅŸti. ABD'de de kÄ±zlarÄ± Lilibet doÄŸdu.
Meghan ile Harry, ABD'ye gÃ¶Ã§ etmelerinden sonra bir sÃ¼re sessiz kaldÄ±lar. Ama bu sadece iki ay kadar sÃ¼rdÃ¼.
Sonra Oprah Winfrey'e verdikleri rÃ¶portajda Ä°ngiliz kraliyet ailesini eleÅŸtiri bombardÄ±manÄ±na tuttular.
Bunun gerisi de Ã§orap sÃ¶kÃ¼ÄŸÃ¼ gibi geldi zaten. BeÅŸ yÄ±ldÄ±r da her fÄ±rsatta ayrÄ±ldÄ±klarÄ± kraliyet ailesini yerden yere vurmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar...
Markle bu eleÅŸtiriler zincirine yeni bir halka ekledi.
'TEN RENGÄ° Ã‡ORAP GÄ°YMEYE ZORLADILAR'
Markle geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Emily Chang'Ä±n sunduÄŸu The Circuit adlÄ± programa konuk oldu. Orada da Ä°ngiliz kraliyet ailesi hakkÄ±nda eleÅŸtirilerde bulundu yine.
ProgramÄ±n tanÄ±tÄ±m kliplerinde onun aile iÃ§in sarf ettiÄŸi ilginÃ§ sÃ¶zler dikkatlerden kaÃ§madÄ±.
44 yaÅŸÄ±ndaki Markle, kocasÄ± Harry ile birlikte Ä°ngiliz kraliyet ailesinin kÄ±demli bir Ã¼yesi olduÄŸu dÃ¶nemde aile tarafÄ±ndan ten rengi kÃ¼lotlu Ã§orap giymeye zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Bu durumun sonucunda da kendini "sahte" hissettiÄŸinden yakÄ±ndÄ±.
Aileden ayrÄ±ldÄ±ktan sonrasÄ± iÃ§in "ArtÄ±k sadece kendim oluyorum" diyen Markle, Londra'da bulunduÄŸu sÃ¼re iÃ§inde ise durumun farklÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.
'O ZAMANLAR SESÄ°MÄ° Ã‡IKARAMIYORDUM'
"BirkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce farkÄ±ydÄ±... O zamanlar sesimi Ã§Ä±karamÄ±yordum... AyrÄ±ca sÃ¼rekli ten rengi Ã§orap giymek zorunda kalÄ±yordum" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.
ArdÄ±ndan da ÅŸunlarÄ± ekledi: "Ä°stediÄŸin gibi giyinebildiÄŸin, sana doÄŸru gelen ÅŸeyleri sÃ¶yleyebildiÄŸin, gerÃ§ekten Ã¶zgÃ¼n ve doÄŸal olabilmenin bir Ã¶rneÄŸi bu... Kendi bedeninde rahat olmak" diyerek ÅŸu anda kendini daha rahat hissettiÄŸini de belirtti.
Markle, ÅŸu anda kendini herhangi bir ÅŸey ispatlamak zorunda hissetmediÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.
Belki Meghan Markle bu durumdan rahatsÄ±z olabilir ama gerÃ§ekten de Ä°ngiliz kraliyet ailesinin giyim konusunda uymasÄ± gereken bazÄ± kurallar var.
Meghan Markle, Ä°ngiliz kraliyet ailesindeyken fazla renkli giyinmesine izin verilmediÄŸini de sÃ¶ylemiÅŸti ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±ktan sonra.
GÄ°YÄ°M KONUSUNDA KATI KURALLAR VAR
Ailenin diÄŸer gelini, Prens William'Ä±n karÄ±sÄ± Galler Prensesi Kate Middleton da baÅŸlarda bu kurallara uymadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in zor durumda kalmÄ±ÅŸ sonunda iÅŸe KraliÃ§e 2. Elizabeth el koymuÅŸtu.
Prens William ile henÃ¼z flÃ¶rt ettiÄŸi dÃ¶nemlerde gayet rahat bir giyim tarzÄ± vardÄ±... Mini etekler giyiyordu, zaten abartÄ±lÄ± deÄŸildi ama istediÄŸi dekolteyi tercih ediyordu.
Hatta William ile evlendikten sonra ilk dÃ¶nemlerde giydiÄŸi elbiselerin kÄ±sa ve uÃ§uÅŸan etekleri yÃ¼zÃ¼nden Ä°ngiliz kraliyet ailesinin hiÃ§ istemediÄŸi ÅŸekillerde manÅŸetlere Ã§Ä±ktÄ±.
KucaÄŸÄ±nda oÄŸlu George ve yanÄ±nda kocasÄ± William ile Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Yeni Zelanda turunda uÃ§aktan inerken verdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yÃ¼zÃ¼nden de ailenin baÅŸÄ± Ã§ok aÄŸrÄ±dÄ±.
Ama ÅŸimdi durum bambaÅŸka... Kate'in giyimi kuÅŸamÄ± tamamen deÄŸiÅŸti. Mini eteklerin, ilk dÃ¶nemlerde kullandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±k ayakkabÄ±larÄ±n, omuz dekoltelerinin yerinde yeller esiyor.
ÅžÄ°MDÄ° HAYRANLARI ONU SIKICI GÄ°YÄ°NMEKLE ELEÅžTÄ°RÄ°YOR
Hatta hayranlarÄ± onu yaÅŸlanÄ±nca giyeceÄŸi elbiseleri ÅŸimdiden giydiÄŸi iÃ§in eleÅŸtiriyor. Moda konusunda sÄ±kÄ±cÄ± olmakla bile suÃ§luyor.
SonuÃ§ olarak yapÄ±lmasÄ± gereken de bu. ArtÄ±k Galler Prensesi unvanÄ± taÅŸÄ±yan Kate Middleton tam da bÃ¶yle giyinmek zorunda.
Ama bugÃ¼nlerin gelmesi de Ã¶yle kolay olmadÄ±. Kate'in mini ve uÃ§uÅŸan eteklerine o dÃ¶nemde ailenin mutlak hakimi olan KraliÃ§e Elizabeth'in el koymasÄ± gerekti.
Hatta sÃ¶ylenenlere gÃ¶re kendi stil danÄ±ÅŸmanÄ±nÄ± Kate'e yardÄ±mcÄ± olmasÄ± iÃ§in gÃ¶revlendirdi. Zaten o zamandan sonra da Kate'in eteklerinin boyu uzadÄ±.
ArtÄ±k Galler Prensesi unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan ve kraliÃ§e olmaya bir adÄ±m daha yaklaÅŸan Kate Middleton'Ä±n eskisinden Ã§ok farklÄ± bir gardrobu var.
Ã–yle ki Ã¼nlÃ¼ modacÄ±larÄ±n kÄ±yafetleri ona uygun ÅŸekilde deÄŸiÅŸtiriliyor. Daha Ã¶nce giydiÄŸi kÄ±yafetlerin dekolteleri kapatÄ±lÄ±p yeniden deÄŸerlendiriliyor.
Mini etek tercihlerini azalttÄ±, daha klasik giyinmeye baÅŸladÄ±. GiydiÄŸi elbise ya da etekler mini olduÄŸunda gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ koyu renkli kalÄ±n Ã§oraplarla tamamlamaya baÅŸladÄ±.
Ama ne giyerse giysin, ne kadar rÃ¼zgar eserse essin bir daha hiÃ§ "etek kazasÄ±" yaÅŸamadÄ±.
MÄ°NÄ°K KURÅžUN AÄžIRLIKLAR
Ama Kate'in eteklerinin artÄ±k uÃ§uÅŸmamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k bir sÄ±r gizli. Bu da eteklerin uÃ§una kÃ¼Ã§Ã¼k kurÅŸun aÄŸÄ±rlÄ±klar dikmek.
Bu kÃ¼Ã§Ã¼k hile sadece eteklerin uÃ§uÅŸmasÄ±nÄ± engellemiyor aynÄ± zamanda kÄ±yafetin sanki bir askÄ±daymÄ±ÅŸ gibi kusursuz gÃ¶rÃ¼nmesini de saÄŸlÄ±yor.
Kraliyet ailesi Ã¼yesi kadÄ±nlarÄ±n kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nda baÅŸvurduÄŸu kÃ¼Ã§Ã¼k bir hile daha var. Ã–zellikle de eteklerin uÃ§uÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶nleyen kurÅŸun aÄŸÄ±rlÄ±klarÄ±n kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± durumlarda bu yÃ¶nteme baÅŸvuruluyor.
Kraliyet kadÄ±nlarÄ± tÃ¼m vÃ¼cudu saran tek parÃ§a iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ± giyiyorlar. Bu da statiÄŸi artÄ±rÄ±p eteklerin uÃ§uÅŸmasÄ±nÄ± engelliyor.
Kraliyet ailesi Ã¼yelerinin de resmi gÃ¶revleri sÄ±rasÄ±nda koyu renkli oje sÃ¼rmesi de yazÄ±lÄ± bir kural olmasa da yasak. Kate'in 2023 yÄ±lÄ±nda KraliÃ§e'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden bir yÄ±l sonra gittiÄŸi bir etkinlikte kÄ±rmÄ±zÄ± oje sÃ¼rmesi olay olmuÅŸtu. Meghan ise onun Ã¶ncesinde oÄŸluna hamileyken gittiÄŸi bir Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde siyah elbisesine uygun aynÄ± renk oje sÃ¼rÃ¼nce epey konuÅŸuldu.
