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Yıllar geçiyor ama o yaşlanmıyor: Jennifer Lopez doğum gününde masada dans etti

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#Jennifer Lopez#Jennifer Lopez 54 Yaşında#Doğum Günü Kutlaması
Yıllar geçiyor ama o yaşlanmıyor: Jennifer Lopez doğum gününde masada dans etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 16:28

26 yıldır sürdürdüğü müzik kariyerinde hep bir numarada kalmayı başardı. Milyonlarca satan albümleriyle büyük başarılara imza attı ve Latin Pop dendiğinde hep ilk akla gelen isim oldu. Bir yandan oyunculuk kariyerinde ilerledi, Hollywood’da da yıldız olmayı başardı.

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Tüm bunları yaparken aşkları, evlilikleri ve özel hayatıyla hep gündemde kaldı. Çok iyi bir dansçı, sahnede devleşen bir şarkıcıydı. Jennifer Lopez, yıllar önce nişanlanıp ayrıldığı Ben Affleck’le evlenip hayatının aşkına da kavuştu.

Çiftin dillere destan düğünü aylarca koşuldu. Affleck ve hayranlarının kısaca JLo diye seslendiği yıldız şarkıcı 16 Temmuz’da evliliklerinin birinci yıldönümünü el ele çıktıkları romantik bir yemekte kutladı. Jennifer Lopez tıpkı düğün günü gibi beyazlar giymişti.

Yıllar geçiyor ama o yaşlanmıyor: Jennifer Lopez doğum gününde masada dans etti
Jennifer lopez'in 54'üncü yaş coşkusu fotoğraflara böyle yansıdı

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“Yaşsız” oluşuyla, karşımıza çıktığı ilk günden bugüne koruduğu gençlik ve güzelliğiyle dikkat çeken JLo’nun sırrı yıllardır merak konusu olmaya devam ediyor. Sporu asla ihmal etmeyen ve bir arı gibi çalışan Jennifer Lopez, iki çocuk annesi olmasına rağmen hâlâ genç kız fiziğini koruyor.

Yıllar geçiyor ama o yaşlanmıyor: Jennifer Lopez doğum gününde masada dans etti
Yıllardır büyük bir stil ikonu kabul edilen Jennifer Lopez gün boyunca şıklığını sergiledi

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Yıldız şarkıcı 24 Temmuz’da 54’üncü yaş gününü kutladı. Arkadaşlarıyla bir araya gelen ve deniz kenarında kurulan büyük bir sofranın etrafında bütün gün eğlenen JLo, doğum gününü kutlarken kalabalık masaya çıkıp çılgınca dans etmeye başladı.

Yıllar geçiyor ama o yaşlanmıyor: Jennifer Lopez doğum gününde masada dans etti
JLo'nun doğum günü için seçtiği sırt dekolteli elbise büyük beğeni topladı

Metalik gümüş rengi uzun elbisesinin cesur dekoltesiyle görenlerin 54 yaşında olduğuna inanamadığı Jennifer Lopez bir yandan da kendi ürettiği içecekleri tüketerek kurduğu şirketin reklamını yaptı. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin yanında iş kadınlığına da el atan yıldızın kendi adını taşıyan bir kozmetik markası da var.

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Instagram hesabından bir dizi fotoğraf paylaşıp “Bütün hafta doğum günü haftam olacak” notu düşen Jennifer Lopez 980 dolarlık siyah Valentino bikinisi ve siyah şapkasıyla da poz vermeyi ihmal etmedi ve yıllara meydan okuyan güzelliğini sergiledi.

Yıllar geçiyor ama o yaşlanmıyor: Jennifer Lopez doğum gününde masada dans etti
Güzel yıldız 54'üncü yaşını kutlarken yıllara meydan okuyan fiziğini sergilemeyi de ihmal etmedi

Doğum günü kutlamasında etrafta sadece Jennifer Lopez’in arkadaşları vardı. Birkaç gün önce evlilik yıldönümünü kutladığı eşi Ben Affleck ise bu neşeli kutlama fotoğraflarında yoktu. JLo’nun fotoğraflarının altında yorum yapan hayranları şimdiden Ben Affleck’in aşkını anlata anlata bitiremediği karısına ne doğum günü hediyesi aldığı merak konusu oldu.

Yıllar geçiyor ama o yaşlanmıyor: Jennifer Lopez doğum gününde masada dans etti

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#Jennifer Lopez#Jennifer Lopez 54 Yaşında#Doğum Günü Kutlaması

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