'Yılın Yıldızları' belli oldu... Ödül törenine ünlü akını

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'#Koronavirüs
Altay - Çaykur Rizespor maçına Gedson Fernandes damgasını vurduAltay - Çaykur Rizespor maçına Gedson Fernandes damgasını vurdu! #Gedson Fernandes
Son tabu bükücüydü... Ünlü seksolog Haydar Dümen hayatını kaybettiSon tabu bükücüydü... Ünlü seksolog Haydar Dümen hayatını kaybetti#Haydar Dümen
Tansiyon çok yüksek... Biden: Ukrayna’ya girersek dünya savaşı çıkarTansiyon çok yüksek... Biden: Ukrayna’ya girersek dünya savaşı çıkar#Ukrayna-Rusya
Ahmet Necdet Sezer’in intikamıAhmet Necdet Sezer’in intikamı #Ahmet Necdet Sezer
Çok konuşulacak dava Bilirkişi: Suçlu yayaÇok konuşulacak dava! Bilirkişi: Suçlu yaya#Selahattin Şentürk
Bakan Ersoy: ‘35 milyar doları nasıl hesapladık’Bakan Ersoy: ‘35 milyar doları nasıl hesapladık?’#Turizm
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...#Harvard Üniversitesi
Bu takımın yıldızı Mesut Özil değil Sizi yanlış yönlendirdiler Ali Koç...'Bu takımın yıldızı Mesut Özil değil! Sizi yanlış yönlendirdiler Ali Koç...'#Fenerbahçe
Yalçın Bayer’in kaleminden son günlerde tartışılan Türk Mukavemet TeşkilatıYalçın Bayer’in kaleminden son günlerde tartışılan Türk Mukavemet Teşkilatı#Türk Mukavemet Teşkilatı
Üniversiteye giriş sınavında yeni dönem YÖK duyurdu: Baraj kalktıÜniversiteye giriş sınavında yeni dönem! YÖK duyurdu: Baraj kalktı#YÖK
Bakan Nebati’den 3 önemli mesajBakan Nebati’den 3 önemli mesaj#Nureddin Nebati
El ele geldilerEl ele geldiler#Beren Saat
Yılın Yıldızları belli oldu... Ödül törenine ünlü akını'Yılın Yıldızları' belli oldu... Ödül törenine ünlü akını#Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni
Enerjide çözüm zirvesiEnerjide çözüm zirvesi#Fatih Dönmez
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

'Yılın Yıldızları' belli oldu... Ödül törenine ünlü akını

#Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni#Kenan İmirzalıoğlu#Dilan Çiçek Deniz
Yılın Yıldızları belli oldu... Ödül törenine ünlü akını

“Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni” önceki akşam 20’nci kez sahiplerini buldu. Geceye medya, sanat ve iş dünyasından ünlü isimler katıldı.

Haberin Devamı

Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen “Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni”nin 20’ncisi, önceki akşam Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde bulunan Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Erkek giyim markası Altınyıldız Classics sponsorluğunda gerçekleşen gecede medya, sanat ve iş dünyasından ünlü isimlere ödül verildi. Ödül kazananların Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlendiği törenin sunuculuğunu Ümit Erdim üstlendi.

GENÇLER HÜRRİYET'İ SEÇTİ

Demirören Medya geceden iki ödülle ayrıldı.Ödüllerin öğrencilerin oylarıyla belirlendiği organizasyonda ‘en beğenilen gazete’ ödülüne Hürriyet Gazetesi layık görüldü.

Yılın Yıldızları belli oldu... Ödül törenine ünlü akını

Hürriyet Gazetesi’nin ödülü Hürriyet İstanbul İstihbarat Şefi Eyüp Serbest’e takdim edildi.

Haberin Devamı

Yılın Yıldızları belli oldu... Ödül törenine ünlü akını

‘20. yıl özel ödülü’ Kenan İmirzalıoğlu’na verildi. İmirzalıoğlu, “Bir Yıldız Teknik Üniversiteli olarak ilk yıldan bu güne kadar emeği geçen herkese teşekkür etmeyi borç bilirim. Ödülümü dönem hocalarıma, sınıf arkadaşlarıma ve tüm Yıldızlı’lara ithaf etmek istiyorum” dedi.

 

Yılın Yıldızları belli oldu... Ödül törenine ünlü akını

‘2021 yılının en beğenilen haber spikeri’ seçilen Nazlı Çelik, “Böyle köklü bir üniversitenin aydınlık gençleri tarafından ödüle layık görülmek çok güzel. Bugün bu sıralarda oturan herkes önümüzdeki birkaç yıl içinde hayatın farklı alanlarında, özellikle yeni gelişen iş kollarında tıpkı bu üniversitenin ismi gibi umarım parlar” diye konuştu.

KOLYE TAKINTIM VAR

‘2021 yılının en beğenilen kadın şarkıcısı’ ödülü Derya Uluğ’a verildi. Ödül aldıktan sonra muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, “Takılarınız dikkatimizi çekti. Takıları sever misiniz?” sorusuna, “Karşınıza şık bir şekilde çıkmak istedim. Takıları çok seviyorum. Kolye takıntım var. 100’ün üzerinde kolyem vardır” yanıtını verdi.

Haberin Devamı

Yılın Yıldızları belli oldu... Ödül törenine ünlü akını

GENÇLER BENİM ENERJİ KAYNAĞIM

‘2021 yılının en beğenilen TV kanalı’ ödülünü sahibi olduğu TV8 adına alan Acun Ilıcalı, bir de konuşma yaptı: “Genç kardeşlerimizden aldığım ödülleri çok önemsiyorum. Sizler benim enerji kaynağımsınız. Gençlerin Türkiye’nin geleceği olduğunu düşünüyorum. Gözlerinize her baktığımda ümitle geleceği görüp mutlu oluyorum. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum.”

Yılın Yıldızları belli oldu... Ödül törenine ünlü akını

BU YIL EVLENMEK İSTİYORUZ

‘2021 yılının global başarı ödülü’nün sahibi olan Dilan Çiçek Deniz, gecenin sonunda muhabirlerle bir araya geldi. Bir süre önce İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson’dan evlilik teklifi alan ünlü oyuncuya, Saevarsson’ın Instagram’da bir karesine yazdığı “Karım” notu dikkat çekmişti. Oyuncu, “Bu yıl evlenmek istiyoruz fakat ikimiz de hâlâ çok çalıştığımız için hazırlık yapamadık. Umarım en yakın zamanda yapacağız. Sizin haberiniz olur” diye konuştu.

Haberin Devamı

Yılın Yıldızları belli oldu... Ödül törenine ünlü akını

Alican Yücesoy, ‘2021 yılının en beğenilen erkek sinema oyuncusu’ ödülünü aldı ve şöyle konuştu: “Gençlerden ödül almak çok güzel. Çağı yakaladığını düşünüyor insan.”

Yılın Yıldızları belli oldu... Ödül törenine ünlü akını

Yücesoy gecenin sonunda Dilan Çiçek Deniz ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yılın Yıldızları belli oldu... Ödül törenine ünlü akını
Emir Can İğrek, “Zemin” şarkısıyla ‘2021 yılının en beğenilen şarkısı’ ödülüne layık görüldü.

Yılın Yıldızları belli oldu... Ödül törenine ünlü akını
‘2021 yılının en beğenilen müzik grubu’ ödülü Madrigal’e verildi.

Yılın Yıldızları belli oldu... Ödül törenine ünlü akını
Ahmet Mümtaz Taylan, yayınlanan “İstanbul Hesabı” programıyla ‘2021 yılının en beğenilen kültür-sanat programı’ ödülüne layık görüldü.

Yılın Yıldızları belli oldu... Ödül törenine ünlü akını
Ali Biçim ile Mesut Can Tomay, ‘2021 yılının en beğenilen dijital içerik üreticisi’ ödülünü aldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni#Kenan İmirzalıoğlu#Dilan Çiçek Deniz

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası