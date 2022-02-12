'Yılın Yıldızları' belli oldu... Ödül törenine ünlü akını

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Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen “Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni”nin 20’ncisi, önceki akşam Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde bulunan Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Erkek giyim markası Altınyıldız Classics sponsorluğunda gerçekleşen gecede medya, sanat ve iş dünyasından ünlü isimlere ödül verildi. Ödül kazananların Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlendiği törenin sunuculuğunu Ümit Erdim üstlendi.

GENÇLER HÜRRİYET'İ SEÇTİ

Demirören Medya geceden iki ödülle ayrıldı.Ödüllerin öğrencilerin oylarıyla belirlendiği organizasyonda ‘en beğenilen gazete’ ödülüne Hürriyet Gazetesi layık görüldü.

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Hürriyet Gazetesi’nin ödülü Hürriyet İstanbul İstihbarat Şefi Eyüp Serbest’e takdim edildi.

‘20. yıl özel ödülü’ Kenan İmirzalıoğlu ’na verildi. İmirzalıoğlu, “Bir Yıldız Teknik Üniversiteli olarak ilk yıldan bu güne kadar emeği geçen herkese teşekkür etmeyi borç bilirim. Ödülümü dönem hocalarıma, sınıf arkadaşlarıma ve tüm Yıldızlı’lara ithaf etmek istiyorum” dedi.

‘2021 yılının en beğenilen haber spikeri’ seçilen Nazlı Çelik, “Böyle köklü bir üniversitenin aydınlık gençleri tarafından ödüle layık görülmek çok güzel. Bugün bu sıralarda oturan herkes önümüzdeki birkaç yıl içinde hayatın farklı alanlarında, özellikle yeni gelişen iş kollarında tıpkı bu üniversitenin ismi gibi umarım parlar” diye konuştu.

KOLYE TAKINTIM VAR

‘2021 yılının en beğenilen kadın şarkıcısı’ ödülü Derya Uluğ’a verildi. Ödül aldıktan sonra muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, “Takılarınız dikkatimizi çekti. Takıları sever misiniz?” sorusuna, “Karşınıza şık bir şekilde çıkmak istedim. Takıları çok seviyorum. Kolye takıntım var. 100’ün üzerinde kolyem vardır” yanıtını verdi.

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GENÇLER BENİM ENERJİ KAYNAĞIM

‘2021 yılının en beğenilen TV kanalı’ ödülünü sahibi olduğu TV8 adına alan Acun Ilıcalı, bir de konuşma yaptı: “Genç kardeşlerimizden aldığım ödülleri çok önemsiyorum. Sizler benim enerji kaynağımsınız. Gençlerin Türkiye’nin geleceği olduğunu düşünüyorum. Gözlerinize her baktığımda ümitle geleceği görüp mutlu oluyorum. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum.”

BU YIL EVLENMEK İSTİYORUZ

‘2021 yılının global başarı ödülü’nün sahibi olan Dilan Çiçek Deniz, gecenin sonunda muhabirlerle bir araya geldi. Bir süre önce İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson’dan evlilik teklifi alan ünlü oyuncuya, Saevarsson’ın Instagram’da bir karesine yazdığı “Karım” notu dikkat çekmişti. Oyuncu, “Bu yıl evlenmek istiyoruz fakat ikimiz de hâlâ çok çalıştığımız için hazırlık yapamadık. Umarım en yakın zamanda yapacağız. Sizin haberiniz olur” diye konuştu.

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Alican Yücesoy, ‘2021 yılının en beğenilen erkek sinema oyuncusu’ ödülünü aldı ve şöyle konuştu: “Gençlerden ödül almak çok güzel. Çağı yakaladığını düşünüyor insan.”

Yücesoy gecenin sonunda Dilan Çiçek Deniz ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Emir Can İğrek, “Zemin” şarkısıyla ‘2021 yılının en beğenilen şarkısı’ ödülüne layık görüldü.

‘2021 yılının en beğenilen müzik grubu’ ödülü Madrigal’e verildi.

Ahmet Mümtaz Taylan , yayınlanan “İstanbul Hesabı” programıyla ‘2021 yılının en beğenilen kültür-sanat programı’ ödülüne layık görüldü.

Ali Biçim ile Mesut Can Tomay, ‘2021 yılının en beğenilen dijital içerik üreticisi’ ödülünü aldı.