Yılın ilk günü korkunç bir kaza geçirmişti... Ölümden dönen ünlü oyuncudan haber geldi: Hastane yatağından fotoğraf paylaştı

Haberin Devamı

ABD KAR ESARETİ ALTINDA

ABD'de birçok şehri savaş alanına dönüştüren kar fırtınasında can kaybı 63'e çıkmıştı. Arama kurtarma ekipleri kar altındaki insanları kurtarmakta büyük güçlükler çekerken, kardan en çok etkilenen bölgelerden birinde ailesiyle tatil yapan Hollywood yıldızı Jeremy Renner korkunç bir kaza geçirdi.

Jeremy Renner ailesiyle birlikte kar esareti altında kaldıkları Kuzey Nevada ilçelerinde 35.000 haneyi elektriksiz bırakan bir fırtınadan ağır şekilde etkilenen Reno bölgesindeki evinde bulunuyordu. Sevilen bir tatil beldesi olan Tahoe Gölü'ndeki evinin tadını çıkarırken sürekli resim ve videolar yayınlayan Jeremy Renner, kış tatillerini ve kış sporlarını çok sevmesiyle tanınan bir ünlü. Büyük araçlar kullanmayı da çok seven Renner, yine böyle bir araç kullanarak kar kürerken korkunç bir kaza geçirdi ve hemen acil olarak hava ambulansıyla yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

AİLESİYLE TATİL YAPARKEN KAR KÜREME ARACININ ALTINDA KALDI

İki gündür sürekli olarak durumu merak edilen ve yoğun bakımda tutulduğu ve kritik durumda olduğu söylenen aktörden nihayet haber geldi ve Jeremy Renner, hastane yatağından bir fotoğraf paylaştı. Kar küreme aracı yüzünden meydana gelen kaza, Renner'ı kritik ama stabil bir yaralanma durumunda bırakmıştı. Aracın üzerinden geçtiği bilinen Renner’ın bacağından ciddi bir yaralanma geçirdiği bildirilmişti. Hastaneye yatırıldığından beri iki ayrı ameliyat geçiren oyuncunun bacağına metal çiviler takıldığı açıklandı. Bu haber de oyuncunun bacaklarındaki hasarın kalıcı olmayacağı ve yeniden yürüyebileceği yolunda bir haber olarak yorumlanınca hayranları tarafından sevinçle karşılandı.

Washoe İlçesi Şerifi Darin Balaam dün akşam düzenlediği basın toplantısında, Renner'ın pazar günü karda şahsi aracıyla mahsur kalan bir aile üyesine yardım ederken yaralandığını açıkladı. Yolu açmak için kar küreme aracına binen Renner bu kişiyle konuşmak üzere araçtan indi. Yardım etmeye çalışırken araç kendiliğinden çalıştı ve Jeremy Renner’ı ezdi. DURUMDA KALAN BİRİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYORMUŞ

Haberin Devamı

Şerif tarafından yapılan açıklamada olayda herhangi bir suç ya da ihmal durumu olmadığı ve soruşturma açılmayacağı belirtildi. Renner’ın yardımına koşan komşuları, içlerinden birinin doktor olması sayesinde oyuncuya ilk müdahaleyi yaptı ve onun hava ambulansıyla hastaneye götürülmesine yardımcı oldu. Ailesiyle yeni yılı kutlamak için bir arada olan Renner’ın sevenleri de hemen hastaneye koşmuştu. Ünlü aktörün artık konuşmaya başladığı ve durumunun daha iyi olduğu söylendi.

Kendi itfaiye aracı, sabanı ve birçok başka ağır makinesi olan Renner, daha önce de bu tür aletleri kullanırken görüntülenmiş hatta bu hallerini Instagram hesabından çokça paylaşmıştı. Bu kaza da tam olarak bu sebepten şaşırttı. TÜR ARAÇLARI KULLANMAKTA ÇOK USTA BİRİ

Haberin Devamı

Çünkü Jeremy Renner, bu konuda bir ustaydı ve kendini tehlikeli bir duruma sokmuyordu. Kazanın zor durumda birine yardım etmeye çalışırken yaşanması da bu yüzden kimseye şaşırtıcı gelmedi. Reno Belediye Başkanı Hillary Schieve, kendisinin ve aktörün uzun zamandır arkadaş olduğunu Jeremy Renner’ın her zaman zor durumdaki herkese yardım eden biri olduğunu söyledi.

Hastane yatağından çektiği fotoğrafın altına “Hepinize nazik sözleriniz için teşekkür ederim. Şimdi yazamayacak kadar kötü durumdayım. Ama hepinize sevgilerimi gönderiyorum” yazmıştı. Yüzünde morluklar olan ve bir gözü kanlarla kaplı görünen Renner’ın hastanede ne kadar kalacağı ve tedavi sürecinin ne kadar süreceği henüz bilinmiyor. SÜPER KAHRAMAN FİLMLERİYLE TANINDI AMA İKİ OSCAR ADAYLIĞI VAR

Haberin Devamı

Jeremy Renner, Hawkeye, Avengers ve Captain America gibi Marvel serilerindeki rolleriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı. Oysa birçok ciddi yapımda da yer alan oyuncu The Hurt Locker ve The Town filmlerindeki rolleri için peş peşe Oscar adaylığı kazanmıştı. Jeremy Renner Kanadalı modelSonni Pacheco’yla 2014’ün hemen başında evlenmiş, daha yılın bitmesine birkaç gün kala Pacheco, şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle ünlü aktörden boşanmak için dilekçe vermişti. Çiftin velayetini paylaştıkları bir kızları var.