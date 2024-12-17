Yılın ihaneti yılın aşkına dönüştü... Her şeyin başladığı yerde buluştular

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Bu ilginç olayın kahramanları ünlü oyuncu Kevin Costner, boşandığı karısı Christine Baumgartner ve onun yeni sevgilisi Josnh O' Connor…

Costner boşandıkları sırada karısının kendisini hem arkadaşı hem de kapı komşuları olan O'Connor ile aldattığını ileri sürmüştü. Bu ilişkinin evliyken başladığını savunmuştu. Baumgartner ise bütün bunları inkar etti.

ESKİ KOMŞULAR SEVGİLİ OLDU

Fakat Costner ile boşandıktan sonra Baumgartner eski komşusuyla aşkını gözler önüne sermeye başladı.

İşte şimdi çift ilişkilerinin birinci yıl dönümünü birlikte çıktıkları romantik bir yemekte kutladı. Üstelik bunun için de ilk kez buluştukları yere gittiler ve romantik bir yemek yediler.

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OLAYLI BOŞANMA

Artık Christina Baumgartner ile Costner, aklarını alenen yaşıyorlar. ama gelin biz bu yılın ihaneti olarak başlayan aşkın gelişimine bir bakalım.

Kevin Costner'ın eski karısı Christine Baumgartner ile nasıl boşandığını magazin gündemini takip eden herkes çok iyi biliyor.

Eski çift, maddi konular dahil ortak evlerinin balkonundaki şemsiye, mutfağındaki tencere ve tava için bile birbirlerine girdiler.

Christine Baumgartner o sırada Costner'dan dünyaya gelen üç çocuğu için alacağı nafakayı olabildiğince yükseltmeye çalıştı. Hatta işi "Benim çocuklarım okyanus manzarası olmayan evde yaşayamaz" diyecek kadar ileri götürdü.

Sonuç olarak Baumgartner, Costner'dan boşanırken istediklerinin sadece yarısını alabildi. Ama ilerleyen zamanda kendine yeni bir hayat kurdu.

Daha boşanma davası sırasında Costner'ın "Karım beni onunla aldatıyor" iddiasında bulunduğu Josh Connor ile büyük bir aşk yaşıyor Baumgartner.

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BU YENİ AŞKI EVLİYKEN ALDATILMASININ KANITI OLARAK GÖRÜYOR

Eski kocası Kevin Costner'ın arkadaşı olan Connor ile ilişkisini boşanma sürecinde yalanlasa da artık her yerde el ele görüntülenmekten hiç çekinmiyor.

İleri sürülenlere göre de Costner, eski karısının yeni sevgilisiyle sergilediği görüntüyü gördükçe kelimenin tam anlamıyla çılgına dönüyor. Çünkü ünlü yıldızın kafasındaki "Karım beni aldattı" düşüncesi hiç silinmedi.

Hatta Christine'in Josh Connor ile bu kadar çabuk aşk yaşamaya başlamasını da buna kanıt olarak gösteriyor.

Diğer yanda ise Christine Baumgartner için olayların saklanacak gizlenecek bir yanı kalmadı. Yeni sevgilisiyle ne kadar mutlu olduğunu kimseden saklamaya niyeti yok.

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YENİ SEVGİLİSİ ONA EL BEBEK GÜL BEBEK BAKIYOR

Dışarıdan bakıldığında Baumgartner gerçekten şanslı görünüyor. Çünkü yeni aşkı Josh Connor, otomobilden onu sarılarak indiriyor...

Birlikte yürürken ayakkabılarının bağcıkları çözüldüğünde onu durdurup kendisi eğilip bağlıyor.

Bir başka deyişle Kevin Costner ile 2004 ile 2024 arasında süren uzun evliliğinin getirdiği sıradan alışkanlıklar yerine yeni aşkın heyecanıyla daha mutlu günler geçiriyor Baumgartner.

Eskiden komşuları olan yeni sevgilisi ona el bebek gül bebek bakıyor.

Tabii bu ilişki de eskidikçe nasıl bir şekle bürüneceğini zaman gösterecek ama şimdilik durum böyle.

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Diğer yandan Baumgartner'ın boşandığı Kevin Costner ise içten içe bütün bu olup bitenlere sinirleniyor. Bir türlü hazmedemiyor. Bu durum eski çiftin boşandığı ilk dönemden bu yana sık sık gündeme geliyor zaten.

ESKİ KARISININ MUTLU OLMASINI İÇİNE SİNDİREMİYOR

Ünlü oyuncuya yakın kaynaklardan birinin Life&Style dergisine söylediğine göre ünlü oyuncu Kevin Costner, karını Christine'in yeni aşkıyla mutlu olmasını hala içine sindirebilmiş değil.

Onun yeni hayatında ne kadar mutlu olduğunu ortak çevrelerinden duydukça da işler onun için daha da zorlaşıyor.

Bu kaynağın söylediğine göre Kevin Costner hala karısının kendisiyle boşanmadan önce Josh Connor ile ilişki yaşamadığından bir türlü emin değil.

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Onun inanışına göre karısıyla şu anki sevgilisinin ilişkileri çoktan başlamıştı. Hatta boşanma davasının Baumgartner tarafından açılması da onun bu kuşkularını daha da artırıyor.

İşte bu ihanete uğrama fikri de Costner'ın rahatsızlığını artırıyor bu kaynağa göre.

'İHANETE UĞRADIĞINI DÜŞÜNMEK ZOR'

Son dönemde Yellowstone adlı yapımla gündemde olan Costner, daha önce katıldığı bir TV programında boşanmanın zihinsel etkilerinden bir türlü tam olarak kurtulamadığını gizlememişti.

O programda "Bu çok güçlü bir duygu ve canımı acıttı. Ama bir papatya değilim solup gideyim. Hayatıma devam etmeliyim, ilerlemeliyim" diye konuştu ünlü yıldız.

Bu arada hakkında boşanmanın hemen ardından ortaya atılan şarkıcı Jewel ile birlikte olduğu iddiasını da yalanladı.

Sadece iki iyi arkadaş olduklarını belirtti Costner. Hatta bunun ardından da "Bu söylentiler Jewel ile aramızdaki dostluğu bozmamalı" diyerek sözlerini sürdürdü.