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Yılın güçlü kadınları seçildi

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#Türkiye#Tuba Büyüküstün#Kenan İmirzalıoğlu
Yılın güçlü kadınları seçildi
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2023 08:42

Harper’s Bazaar’ın ‘Women of the Year Awards’ (Yılın Kadınları Ödülleri) bu yıl ilk defa Türkiye edisyonu tarafından düzenlendi. Televizyon, sanat ve kültür dünyasından başarılı kadınların ödüllendirildiği organizasyonun İstanbul ayağı The Peninsula Istanbul’da yapıldı.

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Harper’s Bazaar dergisi tüm dünyada gerçekleştirdiği “Women of the Year Awards” (Yılın Kadınları Ödülleri) törenini bu yıl ilk kez Türkiye’de düzenledi.

Dünyada film, televizyon, sanat ve kültür dünyasından başarılı kadınların ödüllendirildiği organizasyonun İstanbul ayağı The Peninsula Istanbul’da gerçekleşti. Gecede cemiyet, iş, sanat, spor, kültür ve sanat hayatından önemli isimler bir araya geldi.

Ödül törenine dünyaca ünlü supermodel Isabeli Fontana, oyuncu/model Karolina Kurkova ve eserleri dünyada yankı uyandıran fotoğraf sanatçısı Ellen von Unwerth de katıldı.

Yılın güçlü kadınları seçildi

‘Yılın Kariyer Ödülü’ Isabeli Fontana’nın oldu. / Ellen von Unwerth

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Harper’s Bazaar dergisi tüm dünyada gerçekleştirdiği “Women of the Year Awards” (Yılın Kadınları Ödülleri) törenini bu yıl ilk kez Türkiye’de düzenledi.

Dünyada film, televizyon, sanat ve kültür dünyasından başarılı kadınların ödüllendirildiği organizasyonun İstanbul ayağı The Peninsula Istanbul’da gerçekleşti.

Gecede cemiyet, iş, sanat, spor, kültür ve sanat hayatından önemli isimler bir araya geldi. Ödül törenine dünyaca ünlü supermodel Isabeli Fontana, oyuncu/model Karolina Kurkova ve eserleri dünyada yankı uyandıran fotoğraf sanatçısı Ellen von Unwerth de katıldı.

Sunuculuğunu Jülide Ateş’in yaptığı gecede ‘Yılın Global İkonu’ olarak dünyaca ünlü model Karolina Kurkova seçildi.

Yılın güçlü kadınları seçildi

‘Yılın Kariyer Ödülü’ ise profesyonel model Isabeli Fontana’nın oldu. ‘Yaşam Boyu İkon’ ödülü anons edilen Ajda Pekkan alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Pekkan’a ödülünü Kenan İmirzalıoğlu takdim etti.

Fransızca öğreniyorum

‘Yılın Oyuncusu’ ödülünü alan Tuba Büyüküstün bir süredir yaşadığı Paris’e temelli yerleşmediğini söyledi:

Yılın güçlü kadınları seçildi


“Ülkemden temelli ayrılmak söz konusu bile olamaz. Ben Paris’i çok seviyorum. En büyük hayallerimden biri de hayatımın bir dönemini orada geçirmekti ve şu anda onu yapıyorum. Fransızca da öğreniyorum.”

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Mesele beyefendi olmak

Kenan İmirzalıoğlu, ‘Man of the Year’ ödülünü almaya eşi Sinem Kobal ile geldi. Geçen hafta eşi Kobal’a ihanet ettiği haberleriyle gündeme gelen İmirzalıoğlu, eşiyle el ele objektife mutluluk poz verdi.

Yılın güçlü kadınları seçildi


İmirzalıoğlu, “Kadınlarımıza her zaman saygılı, nezaketli, özenle davranmalıyız. Zarif bir hanımefendi ile evliyim. Bu konuda o yüzden çok hassasım. Mesele erkek olmak değil mesele beyefendi olmak” dedi.

Çağatay arkadaşım

Yılın güçlü kadınları seçildi


Ece Sükan, Çağatay Ulusoy’la ilgi sorulara yanıt verdi. Sükan, oyuncuyla aşk yaşamadığını söyledi: “Çağatay yıllardır arkadaşım. Ama kalbim boş.”

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Yılın güçlü kadınları seçildi

Ece Bıçak, ‘Yılın Modeli’ ödülü aldı. / Güzide Duran / Esin Bıçak, ‘Yılın Modeli’ seçildi.
Yılın güçlü kadınları seçildi

Gecenin sunuculuğunu Jülide Ateş üstlendi.
Yılın güçlü kadınları seçildi

Demet Evgar

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#Türkiye#Tuba Büyüküstün#Kenan İmirzalıoğlu

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