Yılın güçlü kadınları seçildi

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Harper’s Bazaar dergisi tüm dünyada gerçekleştirdiği “Women of the Year Awards” (Yılın Kadınları Ödülleri) törenini bu yıl ilk kez Türkiye’de düzenledi.
Dünyada film, televizyon, sanat ve kültür dünyasından başarılı kadınların ödüllendirildiği organizasyonun İstanbul ayağı The Peninsula Istanbul’da gerçekleşti. Gecede cemiyet, iş, sanat, spor, kültür ve sanat hayatından önemli isimler bir araya geldi.
Ödül törenine dünyaca ünlü supermodel Isabeli Fontana, oyuncu/model Karolina Kurkova ve eserleri dünyada yankı uyandıran fotoğraf sanatçısı Ellen von Unwerth de katıldı.
Harper’s Bazaar dergisi tüm dünyada gerçekleştirdiği “Women of the Year Awards” (Yılın Kadınları Ödülleri) törenini bu yıl ilk kez Türkiye’de düzenledi.
Dünyada film, televizyon, sanat ve kültür dünyasından başarılı kadınların ödüllendirildiği organizasyonun İstanbul ayağı The Peninsula Istanbul’da gerçekleşti.
Gecede cemiyet, iş, sanat, spor, kültür ve sanat hayatından önemli isimler bir araya geldi. Ödül törenine dünyaca ünlü supermodel Isabeli Fontana, oyuncu/model Karolina Kurkova ve eserleri dünyada yankı uyandıran fotoğraf sanatçısı Ellen von Unwerth de katıldı.
Sunuculuğunu Jülide Ateş’in yaptığı gecede ‘Yılın Global İkonu’ olarak dünyaca ünlü model Karolina Kurkova seçildi.
‘Yılın Kariyer Ödülü’ ise profesyonel model Isabeli Fontana’nın oldu. ‘Yaşam Boyu İkon’ ödülü anons edilen Ajda Pekkan alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Pekkan’a ödülünü Kenan İmirzalıoğlu takdim etti.
Fransızca öğreniyorum
‘Yılın Oyuncusu’ ödülünü alan Tuba Büyüküstün bir süredir yaşadığı Paris’e temelli yerleşmediğini söyledi:
Mesele beyefendi olmak
Kenan İmirzalıoğlu, ‘Man of the Year’ ödülünü almaya eşi Sinem Kobal ile geldi. Geçen hafta eşi Kobal’a ihanet ettiği haberleriyle gündeme gelen İmirzalıoğlu, eşiyle el ele objektife mutluluk poz verdi.
Çağatay arkadaşım