Düğünlerini bütün dünya izlemişti: Gizli balayı tatili

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YILIN GELİNİ VE DAMADI ORTAYA ÇIKTI

Damat, Ürdün tahtının gelecekteki kralı Prens Hüseyin, gelin de Suudi Arabistanlı zengin bir ailenin kızı ve tabii ülkenin gelecekteki kraliçesiRajwa Al Saif'ti. Ama bu kadar da değil.

1 Haziran'da gerçekleşen bu düğünün, bu kadar konuşulmasının, büyük yankı yaratmasının başka bir sebebi daha vardı.

Dünyanın en göz önünde kraliyet ailesi üyeleri, kelimenin tam anlamıyla düğüne akın etti. İngiltere'nin gelecekteki kralı William, karısı Kate Middleton ile Danimarka'nın veliaht prensi Frederik de geleceğin kraliçesi olan eşi Prenses Mary ile törende yerlerini aldı.

Kabarık konuk listesi onlarla sınırlı değildi. Avrupa'dan Uzakdoğu'ya kadar dünyanın çeşitli ülkelerinden kral ve kraliçeler, prens ve prensesler düğüne katıldı.

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İspanya'nın eski kralı Juan Carlos bile iki baston yardımıyla ayakta durabildiği hatta bazen tekerlekli sandalye kullandığı halde karısı Sofia ile birlikte Amman'daydı.





BALAYI ROTASINI GİZLİ TUTTULAR

Dügünün üzerinden günler, haftalar hatta bir buçuk ay geçti. İddialara göre Hüseyin ve Rajwa için bir düğün de İtalya, Sardinya'da yapıldı. Ama o törenden ne tek kare fotoğraf yansıdı ne de bir kelime dedikodu. Sonra gelin ve damat gizli tutulan bir yere balayına gittiler.

İşte düğünden önce Rajwa'nın nasıl bir gelinlik giyeceği ne kadar çok konuşulduysa düğün sonrası da çiftin balayını nerede yaptığı merak edildi.

Bu merak öyle büyüktü ki bu konuda çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bunlar arasında en çok öne çıkan ise ABD'ye gittikleri oldu. Hatta bir ara Fransa'ya gittikleri bile konuşuldu.

Bu arada Hüseyin ve Rajwa'nın nerede balayı yaptığına dair başka iddialar da sosyal medyada dolaştı.

Buna göre Hüseyin, babası Abdullah ve annesi Rania'nın balayı rotasını izlemişti. 1993 yılında hayatlarını birleştiren Abdullah ile Rania, Londra üzerinden San Francisco'ya gitmişlerdi. Oradan da Hawai,Tahiti, Bora Bora gibi tropikal bölgelere uğrayıp ardından da New York ve Washington üzerinden ülkelerine dönmüşlerdi.

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MEKSİKA GÜNEŞİNİN ALTINDA

Fakat görünüşe göre Hüseyin ile Rajwa farklı bir rota izledi. Deneyimli paparazziler onları Meksika'da ünlülerin gözde tatil rotası Cabo San Lucas'a yakaladı.

Kaldıkları lüks tatil köyünde güneşlenirken görüntülendi çift. Hüseyin mavi şort ve beyaz tişört giyerken yeni eşi Rajwa da yine mavi şort ve beyaz gömlek tercih etti.

Daha sonra Rajwa, açık mavi renkli bikinisiyle güneşlendi. Bir ara bikininin kopçasıyla ilgili bir sorun yaşayınca ona yardım elini uzatan kişi de Hüseyin oldu.

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BİR PAYLAŞIMLA BAYRAM KUTLADILAR: Hüseyin ile Rajwa düğün sonrası sessizliklerini Kurban Bayramı sırasında yaptıkları bir paylaşımla bozdu. Genç çift, yüzlerinde mutlu bir gülümseme ile herkesin bayramını kutladı.

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KRAL VE KRALİÇE İLE BİRLİKTE 'MİLYARDERLER KAMPI'NDA

Yeni evli çift birkaç gün önce de ABD'de ortaya çıktı. Ama orada yalnız değillerdi. Yanlarında Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania da vardı.

Gelini Rajwa'yı daha aileye katıldığı ilk andan beri çok sevdiğini dünya aleme sosyal medyadan ilan eden Rania, belli ki ABD'nin Idaho kentindeki Sun Valley'de düzenlenen konferansa kocasıyla gitmek istememiş Rajwa ve Hüseyin'i de yanına almıştı.

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olduğu bilinen Rania, o anlarda çekilen fotoğraflarını da Instagram sayfasından paylaştı. Bir yanında kocası Kral Abdullah, diğer yanında gelini Rajwa ve onun da yanında oğlu Hüseyin ile mutlu mesut objektiflere gülümsüyordu Rania.

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GELİNİNE ÖZEL PAYLAŞIM: Hatta Rania, sosyal medya sayfasında gelini Rajwa'nın tek bir fotoğrafını kullanmayı da ihmal etmedi.





ETKİNLİK BÜYÜK BİR GİZLİLİK ALTINDA YAPILIYOR

Ürdün Kralı Abdullah, Kraliçe Rania, Prens Hüseyin ve onunla evlendikten sonraki unvanıyla Prenses Rajwa'nın katıldığı bu kongrenin bir özelliği var. Bu etkinlik, "milyarderler için yaz kampı" olarak biliniyor. Özel etkinlikle ilgili çok fazla bilgi de dışarıya sızdırılmıyor.

Özetle yılın düğününün kahramanı olan genç çift, ilk kez karı- koca olarak aileleri ve tabii ki dünyadaki milyarderler tarafından çok önemsenen bu etkinliğe katılmış oldu.

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YILIN DÜĞÜNÜ HAFIZALARA KAZINDI

Yılın düğünün denilince... İster misiniz 1 Haziran'da Amman'da gerçekleşen o töreni bir hatırlayalım.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Kraliçe Rania'nın dört çocuğundan en büyüğü olan, tahtın veliahtı 28 yaşındaki Prens Hüseyin ile Suudi Arabistan'ın önde gelen ailelerinden birine mensup olan aynı yaştaki mimar Rajwa Al Saif; Ürdün'ün başkenti Amman'da evlendi.

Genç çiftin evlilik törenine dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin temsilcileri ve elbette kraliyet ailesi üyeleri katıldı.

Önce nikah, ardından düğün, Rajwa'nın gelinliği, konukların kıyafet tercihleri derken, böylesine göz önünde her düğünde olduğu gibi konuşulacak çok şey de kaldı geride.

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GELİNİN AYAKKABILARI DÜĞÜNE DAMGASINI VURDU

Sosyal medyada düğünle ilgili olarak iki ayrıntı ön plana çıktı. Elbette Rajwa'nın gelinliği ve sonraki eğlencede giydiği beyaz tuvaleti çok konuşuldu. Ama bunları geride bırakan bir ayrıntı daha vardı : Rajwa'nın gelinliğinin altına giydiği ayakkabılar.

Düğünün en çok ilgi çeken ayrıntılarından biri de uzun boylu bir genç kız olan Rajwa'nındüz topuklu ayakkabıları oldu. Özetlemek gerekirse bu ayakkabılar çok beğenilmedi. Sosyal medyada ciddi ciddi eleştirenler hatta alay konusu yapanlar bile oldu.

Bu yorumlara bakılırsa, binlerce kişi Rajwa'nın, gelinliğin altına giydiği ayakkabılardan gözlerini alamadı. Ama bunun nedeni o bir çift beyaz ayakkabının güzelliği değildi. Bazı kişiler "Tamam, damattan uzun boylu görünmek istemiyorsan düz topuklu giy. Ama hiç değilse gelinliğe uyumlu, daha güzel bir model seçseydin" diyerek gelin Rajwa'ya seslendi.

Bazı kişiler de Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi örnek gösterdi bu konuda. Model karısı Carla Bruni'den daha kısa boylu olan Sarkozy, onunla arasındaki bu eşitsizliği dengelemek için yüksek tabanlı ayakkabı giyiyordu.

Yorum yapanlardan bazıları da damat "Keşke Damat Hüseyin de böyle yüksek tabanlı bir ayakkabı tercih etseydi" diyerek görüşlerini belirtti.





KUTLAMALAR BİR HAFTA ÖNCE BAŞLADI

Prens Hüseyin ile Rajwa Al Saif'in düğününden bir hafta önce ilk kutlamalar başladı. Önce geçtiğimiz hafta gelin onuruna bir kına gecesi düzenlendi. Beyaz üzerine altın rengi işlemelerle süslü kıyafetiyle parıldayan Rajwa'nın kına gecesine de kayınvalidesi Kraliçe Rania'nın yaptığı konuşma damgasını vurdu.

Düğünden bir gün önce de damat Hüseyin için Ürdün Silahlı Kuvvetleri'ndeki görev arkadaşları sürpriz bir parti düzenledi. Aynı gün sokaklar da bayram yeri gibiydi. Ülkenin kültürel çeşitliliğini yansıtan müzik ve dans grupları sokaklarda geçit yaptı. Halkın büyük bölümü de genç prens ile gelinin mutluluğuna ortak oldu.

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1993 YILINDAN SONRA İLK KEZ BÖYLE BÜYÜK BİR KUTLAMA YAPILDI

Düğün töreninin ülke için ayrı bir önemi daha var. Elbette ülkede başka düğünler de yapıldı, bunlardan biri de geçtiğimiz mart ayında gerçekleşti. O düğünde Kral ile Kraliçe'nin büyük kızları Prenses Iman, Cemil Thermiotis ile hayatını birleştirdi. İki ay önceki o düğün de gayet gösterişliydi.

Ama Veliaht Prens'in düğünü bir başka. Ülke, 1993 yılında beri bu kadar büyük çapta ve böylesine geniş katılımlı bir tören görmedi. Bir başka deyişle Hüseyin ile Rajwa'nın düğünü, 30 yıl sonra ülkenin tarihine damgasını vurdu.

Amman bu kadar gösterişli bir düğüne 1993 yılının haziran ayında ev sahipliği yapmıştı. O gün henüz veliaht prens olan bugünün kralı Abdullah ile bugünün kraliçesi Rania Al Yassin, tıpkı kutlamaları günler öncesinden başlayan büyük bir törende hayatlarını birleştirmişti.





GELİNLİKTEKİ GİZLİ AYRINTILAR

Genç kadının nasıl bir gelinlik giyeceği daha nişanının açıklandığı andan itibaren merak konusuydu zaten. Tören günü de kocası Hüseyin'in kardeşi Prens Haşim bin Abdullah'ın kolunda, kendisini taşıyan siyah lüks araçtan indiği anda, Rajwa bu konudaki merakı gidermiş oldu zaten.

Asimetrik yaka kısmı dikkat çeken sade ve şık bir gelinlik giymişti genç kadın. Gelinliğinin ön kısmı sadeydi ama asıl mesaj taşıyan kısmı arka tarafındaki kuyruğundaydı.

Yılın kraliyet düğününde durum böyle. Şimdi bir kere daha başa dönelim ve Rajwa'nın nikah töreninde giydiği gelinlikteki "gizli ayrıntılara" bir bakalım.

Yaşı tutanlar Rajwa'nın kayınvalidesi Rania'nın 1993 yılında, o dönemde prens olan bugünün kralı Abdullah ile evlenirken giydiği gelinliği hatırlar.

Prenses Diana'nın da çok sevdiği bir modacı olan Bruce Oldfield'ın imzasını taşıyan o gelinliğin üzerinde yerel motifler dikkat çekiyordu. Gelinliğin bir kısmındaki altın rengi işlemeler gibi. Ayrıca Rania'nın gelinliği daha hacimliydi.

Rajwa ise tam tersine üzerinde yerel işlemeler bulunmayan daha sade bir gelinlik seçti. Lübnanlı modacı Eli Saab'ın hazırladığı gelinliğin ön kısmındaki en dikkat çekici ayrıntı asimetrik yaka kesimiydi.

Genç gelin, kendisinden kabarık etekli ve daha gösterişli bir gelinlik bekleyenleri hayal kırıklığına uğratsa da görüntüsünde çok eleştirilen düz topuklu ayakkabılarının modelinden başka göz tırmalayan bir ayrıntı yoktu.





ÜRDÜN'ÜN SEMBOL ÇİÇEĞİ

Rajwa'nın gelinliğinin arka kısmı ise biraz daha süslüydü. Uzun kuyruğun üzerinde lazerle kesilip hazırlanan çiçek motifleri yer alıyordu. Ki o motifler Ürdün'ün ulusal çiçeği olan siyah iris çiçeğini simgeliyordu.

Bu çiçek, genel olarak Amman'ın güney kısmında, Karak ve Madaba antik kentleri arasındaki bölgede yetişiyor.





DÜNYANIN BÜTÜN DİLLERİNDE ELEŞTİRİ YAĞDI

Dünyanın dört bir yanından törene katılan ve ülkelerini temsil eden kraliyet ailesi üyesi kadınların taçlarını taktığı, erkeklerin de nişan ve armalarıyla tamamladığı smokinler giydiği o resepsiyonda gelin Rajwa, kıyafetini değiştirdi.

Yine uzun eldivenlerle tamamladığı bir başka beyaz elbise giydi. İşte düğünün, aradan geçen 10 güne karşın hala bu kadar çok konuşulmasının nedeni de o ikinci kıyafeti oldu.

Düşük yakalı kolsuz kıyafetini, dirseklerinden yukarıya doğru uzanan beyaz eldivenlerle tamamlamıştı Rajwa. Elbisenin arkasında da uzun ve gösterişli bir kuyruk vardı. Duvağını çıkarmıştı ama nikahta kullandığı taç başındaydı.

İşte ne olduysa o anda, yani Rajwa, saatler önce evlendiği kocası Hüseyin'in kolunda, üzerinde o elbiseyle göründüğü anda oldu!

Ünlü bir modacının imzasını taşıyan bu kıyafet, nedense birçok kişiyi memnun etmedi. Özellikle de sosyal medya kullanıcıları klavye başına geçip Rajwa'ya yönelik eleştiri sağanağına başladı. Hem de Türkçeden İngilizceye ve Arapçaya kadar neredeyse dünyanın bütün dillerinde!