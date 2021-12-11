Yılın en ‘sportif’ buluşması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
BDDKdan çok önemli uyarı... Maaş mesajlarına aman dikkatBDDK'dan çok önemli uyarı... 'Maaş mesajlarına' aman dikkat!#BANKA
Dünya bunu konuşuyor: Zoomdan personeli kovan şirket...Dünya bunu konuşuyor: Zoom'dan personeli kovan şirket...#Better.Com
Farke sonrası büyük sürpriz Okan Buruk, Bilic ve görüşme...Farke sonrası büyük sürpriz! Okan Buruk, Bilic ve görüşme...#Beşiktaş
Ankarada korkunç kaza: 6 kişi hayatını kaybetti, yaralılar varAnkara'da korkunç kaza: 6 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var#ANKARA
Kripto mağdurları adliyeye akın etti: 1 koyup 8 alacaktıkKripto mağdurları adliyeye akın etti: 1 koyup 8 alacaktık#Kripto Para
Kırmızıya büründü Şaşkına çeviren görüntü: İlk kez gördümKırmızıya büründü! Şaşkına çeviren görüntü: İlk kez gördüm#Yosun
Asgari ücret psikolojisiAsgari ücret psikolojisi#Asgari Ücret
Kâbus gecesi... Dünya devini de vurdu İçeride mahsur kaldılar: 2 ölü 5 yaralıKâbus gecesi... Dünya devini de vurdu! İçeride mahsur kaldılar: 2 ölü 5 yaralı #ABD
İlkay Gündoğandan çok konuşulan evlilik teklifiİlkay Gündoğan'dan çok konuşulan evlilik teklifi!#İlkay Gündoğan
İstanbulda kritik buluşma Gözler 13.30a çevrildiİstanbul'da kritik buluşma! Gözler 13.30'a çevrildi#Nureddin Nebati
Kilolusun’ deyip konservatuvara almadılar'Kilolusun’ deyip konservatuvara almadılar!#Hülya Avşar
Tarihi yarış öncesi Verstappenden özel açıklamalar Umarım...Tarihi yarış öncesi Verstappen'den özel açıklamalar! 'Umarım...'#Formula 1
Bir kış kartpostalı içinde olmak... 10 şehir 13 öneriBir kış kartpostalı içinde olmak... 10 şehir 13 öneri#Seyahat
Kate ve William paylaştı, hayranları şaşırdı: Gizli aile tatilinin fotoğrafıKate ve William paylaştı, hayranları şaşırdı: Gizli aile tatilinin fotoğrafı#Kate Middleton
Yeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendiYeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendi#Bora Gencer
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Yılın en ‘sportif’ buluşması

#Men’S Day#Hürriyet Kelebek#Kemer Country Club
Yılın en ‘sportif’ buluşması

Hürriyet Kelebek ev sahipliğinde ve Damat Tween ana sponsorluğunda gerçekleşen yılın en sportif etkinliği Men’s Day, özel bir davetle Kemer Country Club’da düzenlendi.

Haberin Devamı

Erkek modası, bakımı ve sağlığının öncü markalarının katıldığı Men’s Day, Hürriyet Kelebek ve Damat Tween iş birliğiyle organize edildi. Kemer Country Hotel Allure Salon’daki etkinliğe davetliler konsepte uygun olarak siyah ve kırmızı renk tercihlerinde kıyafetlerle katıldı. Etkinlikte Yağmur Kalyoncu moderatörlüğünde ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ile erkek modası söyleşisi gerçekleştirildi. Vitabiotics Türkiye Pazarlama Müdürü Fatoş Nacar Ermiş sporcu beslenmesinde dikkat edilmesi gerekenler ve ek gıdalar hakkında bilgi verdi. Organizasyon kapsamında Dr. Servet Terziler de saç ekimi ve saç tedavileri hakkında bilgi verdi.

Yılın en ‘sportif’ buluşması

Yağmur Kalyoncu - Süleyman Orakçıoğlu

ŞAMPİYONLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Etkinlikle golf turnuvası da yapıldı. A kategorisinde kazanlar Murat Şansel, Ayhan Elmas, Henrik Holtoft, Erdem Yılmaztürk ve Serdal Erdoğan oldu. B kategorisinde Cavit Ersoy, Hasan Koç, Hamit Altıntop, Şeref Kabuk ve Mehmet Saraçoğlu kazandı. C kategorisinde kazananlar Samet Karatekin, Nihat Doğu, Arda Obuz, Taner Ankara ve Arif Can Kaman oldu. ‘Gross’ Serdal Erdoğan’ın, ‘Longest Drive’ Ali Arıkonmaz’ın, Nearest to the Pin’i ise Baha Telli kazandı.

Yılın en ‘sportif’ buluşması

Haberin Devamı

Yılın en ‘sportif’ buluşması

Volkan Karataş

Yılın en ‘sportif’ buluşması

Yağmur Kalyoncu - Fatoş Nacar Ermiş

Yılın en ‘sportif’ buluşması

Cihan Nacar

Yılın en ‘sportif’ buluşması

Ahu-Süleyman Orakçıoğlu

Yılın en ‘sportif’ buluşması

Onur Baştürk

Yılın en ‘sportif’ buluşması

Orkun Ün

Yılın en ‘sportif’ buluşması

Erdem Bekler - Selim Alp - Engin Taviloğlu -  Okan Sezer

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Men’S Day#Hürriyet Kelebek#Kemer Country Club

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat