Yılın en ‘sportif’ buluşması

Erkek modası, bakımı ve sağlığının öncü markalarının katıldığı Men’s Day, Hürriyet Kelebek ve Damat Tween iş birliğiyle organize edildi. Kemer Country Hotel Allure Salon’daki etkinliğe davetliler konsepte uygun olarak siyah ve kırmızı renk tercihlerinde kıyafetlerle katıldı. Etkinlikte Yağmur Kalyoncu moderatörlüğünde ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ile erkek modası söyleşisi gerçekleştirildi. Vitabiotics Türkiye Pazarlama Müdürü Fatoş Nacar Ermiş sporcu beslenmesinde dikkat edilmesi gerekenler ve ek gıdalar hakkında bilgi verdi. Organizasyon kapsamında Dr. Servet Terziler de saç ekimi ve saç tedavileri hakkında bilgi verdi.

ŞAMPİYONLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Etkinlikle golf turnuvası da yapıldı. A kategorisinde kazanlar Murat Şansel, Ayhan Elmas, Henrik Holtoft, Erdem Yılmaztürk ve Serdal Erdoğan oldu. B kategorisinde Cavit Ersoy, Hasan Koç, Hamit Altıntop, Şeref Kabuk ve Mehmet Saraçoğlu kazandı. C kategorisinde kazananlar Samet Karatekin, Nihat Doğu, Arda Obuz, Taner Ankara ve Arif Can Kaman oldu. ‘Gross’ Serdal Erdoğan’ın, ‘Longest Drive’ Ali Arıkonmaz’ın, Nearest to the Pin’i ise Baha Telli kazandı.

