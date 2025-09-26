×
Yılın düğününe sayılı saatler kaldı… Konuklardan sürpriz şova kadar her şey belli ama törenin yerini bir tek gelinle damat biliyor!

Güncelleme Tarihi:

#Selena Gomez#Benny Blanco#DÜĞÜN
Yılın düğününe sayılı saatler kaldı… Konuklardan sürpriz şova kadar her şey belli ama törenin yerini bir tek gelinle damat biliyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2025 07:16

Ödüllü dizinin çekimlerine koşturmak, güzellik imparatorluklarını yönetmek ve dünyanın en büyük sanatçıları için hit şarkılar üretilmek… Tüm bu yoğun işlerin arasında düğün planlamasına zaman ayırmak oldukça zor olsa gerek…

Ama müstakbel gelin ve damadın toplam servetleri 1 milyar doların üzerindeyse, bunu kim dert eder ki!

2 yıldır yaşadıkları aşkla gündemden düşmeyen Selena Gomez ve Benny Blanco'nun düğün planlarının tamamı sızdırıldı: Çok gizli detaylar, sürpriz ünlü konuklar ve en önemli davetlilerden birinin son anda düğüne gelmekten vazgeçmesi…

Yılın düğününe sayılı saatler kaldı… Konuklardan sürpriz şova kadar her şey belli ama törenin yerini bir tek gelinle damat biliyor
Selena Gomez ve Benny Blanco bu hafta sonu evleniyor

DÜĞÜNÜ ÜNLÜ İSME EMANET ETTİLER

Magazin dünyası bu hafta sonu gerçekleşecek ve - Jeff Bezos’la Lauren Sanchez’in İtalya’daki düğünü bir yana – şimdiden yılın düğünü olarak anılan düğüne kilitlenmiş durumda.

Selena Gomez ve nişanlısı Benny Blanco bu hafta sonu Kaliforniya'nın lüks mahallesi Montecito'da çok gizli bir törenle evlenecek.

Geçen yıl aralık ayında nişanlanan aşık çift, hayallerindeki günü gerçekleştirmek için yıldızların parti planlayıcısı Mindy Weiss'ın kapısını çalmış.

Yılın düğününe sayılı saatler kaldı… Konuklardan sürpriz şova kadar her şey belli ama törenin yerini bir tek gelinle damat biliyor
Çift yoğun işleri yüzünden düğünle ilgili her şeyi ünlülerin düğün planlamacısı olarak tanınan Mindy Weiss'a emanet etmiş

33 yaşındaki Gomez ve 37 yaşındaki Blanco, 300 kişilik konuk listesinin güvenliğini ve mahremiyetini sağlamak için 300.000 dolarlık bir maliyetle düğün mekanını dev bir çadırla kapatacak ve sıkı güvenlik önlemleriyle korunacak büyük bir özel mülkte evlenecek.

NEREDE EVLENECEKLERİNİ BİR TEK KENDİLERİ BİLİYOR

Düğünün yerini ise Selena Gomez ve Benny Blanco'dan başka bilen yok...

Konukların çoğu doğal olarak Selena Gomez ve Benny Blanco’nun yakın dostları olan Hollywood’un ve müzik dünyasının en ünlü isimleri olacak.

Yılın düğününe sayılı saatler kaldı… Konuklardan sürpriz şova kadar her şey belli ama törenin yerini bir tek gelinle damat biliyor
Düğünle ilgili detaylar basına sızdı ancak çiftin nerede evlenecekleri hâlâ büyük bir sır

Cumartesi gecesi düğünün yatılı konukların çoğunun El Encanto lüks spa resortunda kalacağı bildiriliyor. Tinder'ın kurucu ortağı Justin Mateen'e ait olan ve Santa Barbara sahilindeki tepenin yamacında yer alan tesisin odaları gecelik 1000 doların üzerinde ve bu hafta sonu için yerler tamamen dolmuş durumda.

KONUK LİSTESİ BELLİ OLDU

Katılması beklenen bazı kişiler için bu maliyet sadece birkaç kuruştan ibaret… Düğünün ağır topları ise Paris Hilton ve Gomez'in en yakın arkadaşı Taylor Swift olacak.

Kendisi de kısa bir süre önce nişanlanan Taylor Swift’in düğüne yanında Travis Kelce olmadan tek başına geleceği ortaya çıktı.

Yılın düğününe sayılı saatler kaldı… Konuklardan sürpriz şova kadar her şey belli ama törenin yerini bir tek gelinle damat biliyor

Selena Gomez’in başrolünde oynadığı çok sevilen dizisi Only Murders in the Building’den rol arkadaşları Martin Short ve Steve Martin de gecenin en önemli konuklarından olacak.

Dizide rol alan ve Selena Gomez’le anne kız gibi yakınlaşan efsane yıldız Meryl Streep’in ise başta düğüne geleceğini söylediği ancak son anda katılmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

Yılın düğününe sayılı saatler kaldı… Konuklardan sürpriz şova kadar her şey belli ama törenin yerini bir tek gelinle damat biliyor
Selena Gomez'in ünlü dostları ve dizi "ailesi" onu bu en özel gününde yalnız bırakmayacak

Konuklar, afterparty'de sunuculuk yapacak Snoop Dogg’la eğlenecek. Damat Benny Blanco daha önce ünlü rapçi le çalışmıştı.

YILLARIN DOSTLUĞU EN SONUNDA AŞKA DÖNÜŞTÜ

Selena Gomez ve Benny Blanco, on yıl önce 2015 hit şarkısı Same Old Love'da işbirliği yaptıklarında tanışmışlardı. Dört yıl sonra, 2019 single'ı I Can't Get Enough için bir kez daha bir araya geldiler.

Yılın düğününe sayılı saatler kaldı… Konuklardan sürpriz şova kadar her şey belli ama törenin yerini bir tek gelinle damat biliyor
Adı yıllarca Justin Bieber'la yaşadığı inişli çıkışlı aşkla anılan ve bir türlü mutluluğu bulamayan Selena Gomez en sonunda Benny Blanco ile bir yuva kurmaya karar verdi

Dört yıl daha geçtikten sonra arkadaşlıkları bir aşka dönüştü ve çift, altı ay gizli bir ilişki yaşadıktan sonra Aralık 2023'te ilişkilerini açıkladı.

PARMAĞINDA 1 MİLYON DOLARLIK YÜZÜK TAŞIYOR

Selena Gomez de Benny Blanco da bunun hayatlarının aşkı olduğunu söylemişti. Benny Blanco geçen yılın sonunda 1 milyon dolarlık devasa pırlantalı bir nişan yüzüğüyle sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.

Yılın düğününe sayılı saatler kaldı… Konuklardan sürpriz şova kadar her şey belli ama törenin yerini bir tek gelinle damat biliyor

Selena Gomez de yeni yüzüğünü Instagram'da hemen sergiledi ve hayranlarına “Sonsuza dek şimdi başlıyor” dedi.

