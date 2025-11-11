Yılın evliliğinde büyük acı: Ünlü aileden kız aldı, kendi ailesini kenara itti... Damadın annesine düğün yasağı!

Haberin Devamı

Ardında boynu bükük bir damat annesi bırakacağı daha şimdiden belli olan bu düğünün mutlu çifti, ünlü şef Gordon Ramsay ile eşi Tana'nın kızı Holly ile madalyalı olimpik yüzücü Adam Pety.

Çift, bu yıl Noel döneminde evlenmeyi planlıyor. Ama basına yansıyan haberlere göre damat Peaty, kendi öz annesi Caroline'in düğününe katılmasını yasakladı.

İşin ilginç yanı Holly'nin bekarlığa veda partisinde Adam'ın kız kardeşi konuklar arasındaydı. Ama anne Caroline orada olmak yerine evde oturup torununa baktı.

Bu durum da Caroline'in kız kardeşinin yani Adam Peaty'nin teyzesinin bir sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

TEYZESİNDEN ZEHİR ZEMBEREK SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Aslına bakılırsa Adam Peaty, annesiyle bir zamanlar gayet yakın bir ilişki yürütüyordu. Hatta onun spor dünyasındaki başarısında Caroline'in de büyük katkısı var.

Ama söylenenlere göre Adam Peaty, başarı kazanıp ünlendikçe hele bir de Ramsay ailesinin pırıltılı kanatları altına girince annesi başta kendi ailesinden uzaklaştı.

Peaty, kayınpederi Gordon Ramsay'i kendi bekarlığa veda eğlencesine davet etti. Ama annesi Caroline, gelini Holly'nin partisine davetli bile değildi.

Adam Peaty'nin teyzesi Louise Williams, Holly Ramsay'in sosyal medyaya bile yansıyan bekarlığa veda eğlencesinin konuklarını görünce durumun Caroline açısından "ayrımcılık" ve "kalp kırıcı" olduğunu belirtti.

'KARDEŞİMİN KALP KIRIKLIĞININ GEÇMESİ ÇOK UZUN ZAMAN ALACAK'

Louise, Holly'yi de suçladı. Caroline'in gelini Holly'ye evini ve kalbini açtığını belirten Louise "Kız kardeşimin kalp kırıklığının geçmesi ve iyileşmesi çok uzun zaman alacak" diye seslendi yaptığı sosyal medya paylaşımında.

Louise paylaşımında "Bekarlığa veda partinin çok iyi geçmesine sevindim. Sen bunu hak ediyorsun. Ama bir insan olarak çok sevdiğim ve sevmeye de devam edeceğim bir kadına karşı ayrımcılık yaptın ve çok kırıcı davrandın" diye yazdı.

Louise, Caroline'i işaret ederek "Sana evini ve kalbini açan bir kadın. Her ne sebeple olursa olsun, müstakbel kayınvalideni bekarlığa veda partisine davet etmemeye karar verdin. Ama Adam kayınpederini, yani babanı bekarlığa veda partisine davet etti. Anneni ve hatta annenin yardımcısını, kız kardeşlerini, arkadaşlarını, yeğenimi davet ettin ama müstakbel kayınvalideni, kız kardeşimi davet etmedin" satırlarına yer verdi.

İleri sürülenlere göre Adam Peaty, teyzesinin bu paylaşımından sonra iyice sinirlendi. Annesinin kalbini biraz daha kıracak bir karar aldı... Eski ilişkisinden dünyaya gelen oğlu George'u görmeyi de Caroline'e yasakladı.

59 yaşındaki Caroline, kendi Instagram sayfasında da üstü kapalı bir paylaşım yaptı bu konuda. Oğlunu bu en mutlu gününde görmesi bile yasaklanan üzüntülü anne "Beni en çok üzenler sevdiğim insanlar" diye yazdı.





İleri sürülenlere göre Adam Peaty aslında annesiyle çok yakındı. Ama kendi alanında ün kazanıp bir de Ramsay ailesinin pırıltılı hayatına girince kendi ailesini kenara itti.





Holly Ramsay'ın bekarlığa veda partisinde elbette annesi Tana ve Victoria Beckham da vardı.