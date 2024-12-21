Yılın düğünü... Yılın gelini... Kocasıyla biberonla süt içtiği günlerde tanışmış

Haberin Devamı

Her adımları takip edilen varlıklı ve ünlü kişilerin düğünleri de elbette milyonların ilgisini çekti... Kimi daha sakin törenlerle evlendi, kimi gösterişli düğünler düzenledi... Aralarında evlendiği günler sonra ortaya çıkan ünlüler de oldu...

Ama bütün bunlar bir yana...

2024 yılında öyle düğünler yapıldı ki hiçbiri değil bir yıl onlarca yıl geçse asla unutulmayacak izler bıraktı kamuoyunun hafızasında.

Gelin, biz de gösteri dünyasının ünlülerini bir kenara koyup görkemiyle onlara bile parmak ısırtan en sıra dışı düğünlere bir bakalım.

ON YILIN DÜĞÜNÜ

2024 yılı ve düğün denilince akla kilometrelerce uzakta Brunei'de gerçekleşen törenler dizisi geliyor... Törenler dizisi dedik çünkü "10 yılın düğünü" olarak nitelendirilen bu düğün tam 10 gün sürdü... Eğer takip ettiyseniz hiç unutmadınız ama unutanlara bir hatırlatalım...

Haberin Devamı

Dünyanın en zengin insanlarından biri olarak bilinen Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah, oğullarından biri olan Prens Abdul Mateen'i danışmanlarından birinin torunu Anisha Rosnah ile evlendirdi.

Ocak ayında yapılan bu tören tam 10 gün sürdü... Gelin Anisha Rosnah gelenekselden moderne çeşit çeşit kıyafetler giydi. Tabii ki bu konuda damat da ondan hiç geri kalmadı.

Elbette bütün kraliyet düğünleri ilgi çeker ama bu kez olup bitenler hepsinin de ötesine geçti. Genellikle Avrupa kraliyet ailelerinde olduğu gibi önce bir resmi nikah sonra da ardından daha gösterişli bir dini nikah ve hemen sonrasında verilen bir yemekle sadece bir ya da iki gün içinde bitmedi bu tören.

Brunei'nin haftalar öncesinden hazırlanmaya başladığı düğünde evlenen prens veliaht bile değildi üstelik. Sultan'ın onuncu çocuğuydu. Ama yine de evlilik töreni dünyanın farklı bölgelerindeki veliahtları bile kıskandırdı.

10 günlük tören farklı bölümlerden oluşuyordu. Gelin Anisha da bütün bunlara uygun farklı farklı gelinlikler giydi.

Haberin Devamı





Tabii ki damat Abdul Mateen de gelinle yarışacak kadar çok kıyafet değiştirdi.





BİRBİRLERİNİ ÇOCUKKEN TANIMIŞLAR

Düğünün gösterişi, görkemi bir yana çiçeği burnunda damat Abdul Mateen'in evliliği şerefine yaptığı sosyal medya paylaşımı çitfle ilgili ilginç bir gerçeği de gözler önüne serdi.

O paylaşıma göre Abdul Mateen ile Anisha Rosnah birbirlerinin daha ufacık bir çocuk oldukları dönemden bu yana tanıyorlarmış.

İkisinin de çocukluk yıllarında çekilen fotoğrafta Abdul Mateen ile Anisha yan yana otururken görülüyor. Prens'in yıllar sonra evleneceği Anisha'ya ise annesi tarafından biberonla süt içiriliyor.

Haberin Devamı

Bu arada bir başka not daha... Adbul Mateen'in yeni evlendiği Anisha'nın dedesi Pehin Dato Isa, Brunei Sultanı'nın uzun süredir danışmanlığını yaptı. Anisha'nın ağabeyi de Prens Abdul Mateen'in yakın arkadaşı.

Bu gösterişli törenle bir sosyal medya fenomeni olarak da tanınan Prens Abdul Mateen de evliler kervanına katılmış oldu.

10 günün sonunda Abdul Mateen ile Anisha muratlarına erdi ve evli bir çift olarak yeni hayatlarına başladı.





YILIN SOSYETE DÜĞÜNÜ

Brunei'den kilometrelerce uzaktaki Londra'da haziran ayında yılın sosyete düğünü gerçekleşti. Doğrusu bu da kraliyet düğünlerini aratmayacak bir törendi.

Haberin Devamı

Prens William'ın ve bütün İngiliz kraliyet ailesinin yakın aile dostu olan Westminster Dükü Hugh Grasvenor ile bir süredir nişanlı olduğu Olivia Henson, bugün düzenlenen gösterişli bir törenle hayatlarını birleştirdi.

33 yaşındaki Grosvenor ile 31 yaşındaki Olivia Henson'ın düğünü daha aylar öncesinden basının gündemini meşgul etmeye başlamıştı. Hatta bu tören daha gerçekleşmeden "yılın düğünü" unvanını aldı bile.

Gelin Olivia'yı törenin yapılacağı katedrale babası Rupert getirdi. O sırada baba kız, ünlü bir otomobil firması tarafından sağlanan klasik bir otomobili kullandı.

KUTLAMA YEMEĞİ VE EĞLENCE AİLENİN MÜLKÜNDE

Sade ama çok şık gelinliği içinde mutluluktan ışıldayan Olivia'yı törenin yapılacağı Chester Katedrali'ne babasının kolunda girdi. O sırada da çevrede toplananların sevgi gösterilerine gülümseyip el sallayarak karşılık verdi.

Haberin Devamı

Nikahın ardından çift, 400 konuğunu Grosvenor ailesinin sahibi olduğu Eatol Hall'da düzenlenen bir yemek ve partide ağırladı.

Düğünde Prens William oğlu George'un vaftiz babası ve çocukluğundan beri yakın dostu olan Hugh Grosvenor'ı yalnız bırakmadı.

Onun sağdıcı olarak görev aldı. Normalde eşi Kate Middleton da törene katılırdı ancak kanser tedavisi yüzünden evde çocuklarıyla kaldı.

İNGİLTERE'NİN EN GÖZDE BEKARIYDI

Soylu bir aileden gelen damat Hugh Grosvenor, Henson ile nişanlanıncaya kadar İngiltere'nin en gözde bekarı olarak biliniyordu. Bugünkü düğünün ardından artık bu unvanını daha yeni nesillere devretti.

Grosvenor, sahip olduğu 10 milyar sterlin servetiyle Sunday Times'ın dünyanın en zenginleri listesinde 14'üncü sırada yer alıyor.

Soylu bir aileden gelen Hugh Grosvenor'un babası 6'ncı Westminster Dükü Gerald Grosvenor. Annesi ise Natalie Grosvenor. Annesinin kökenleri Rusya'nın son hükümdarı Nikolai Romanov'un ailesine kadar uzanıyor.

Ayrıca anne tarafından ünlü Rus yazar Alexander Pushkin ile onun karısı Natalia Nikolayevna Goncharova ile de kan bağı bulunuyor.

TERK ETTİĞİ SARAYA EVLENMEK İÇİN DÖNDÜ

2024 yılının kraliyet düğünü ise geçmişteki örneklerinden farklıydı... İki yıl önce kendi arzusuyla saray hayatına ve onun ayrıcalıklarına veda eden Norveç Prensesi Martha Louise ile nişanlısı Durek Verrett, ağustos ayının son gününde hayatlarını birleştirdi.

Gelinin ülkesi Norveç'te yapılan düğüne başta komşu ülkeler olmak üzere çeşitli kraliyet ailelerinin temsilcileri katıldı. Böylece başlarda Norveç kraliyet ailesinin hiç istemediği Verrett ile onun uğruna eski hayatına veda eden Martha Louise, hayatlarına yeni bir sayfa açtı.

Balayı için Bodrum'a gelen gelin ile damat hakkında ilginç bir söylenti dolaşıyor bir süredir... İddialara göre düğün ve balayı çoktan bitti ama gelin ile damat düğün masraflarını henüz ödemediler! Bakalım mutlu çift bu iddialara nasıl bir yanıt verecek.

DÜĞÜN ÜÇ GÜN SÜRDÜ

Martha Louise ve Durek Verrett'ın düğün töreni üç gün sürdü. Önce iki günlük partilerin ardından Norveç'in kuzeyindeki Geiranger kentinde gösterişli bir düğün yapıldı.

Çiftin evlilik töreni büyük bir gizlilik içinde yapıldı. Dışarıya görüntü yayılmaması için konukların cep telefonu kullanması yasaklandı.

Öte yandan ünlü bir dergi törenin yayın haklarını satın aldı. Ayrıca bir dijital yayın platforma için de tören belgesel haline dönüştürüldü.

Bu yüzden de özellikle Martha Louise'in gelinlikle görüntülenmemesi için kelimenin tam anlamıyla bir güvenlik ordusu görev yaptı.

Martha Louise gelinliği ile tören alanına girdiği sırada görüntü alınmasını engellemek için güvenlik görevlileri beyaz bir çadır beziyle gelini uzakta olabilecek paparazzinin görüş alanından çıkardı.

Bu gösterişli törenin Martha Louise'in ikinci evliliği olduğunu hatırlatalım. Martha Louise ilk evliliğini 2002 yılında yazar ve görsel sanatçı Ari Behn ile yaptı. Üç tane kız çocukları dünyaya gelen çift, 2017 yılında resmen boşandı. Ari Behn, 2019 yılında kendi canına kıydı.