Sonunda evlendiler! Bir 'evet' dedi, hayatÄ± deÄŸiÅŸti

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O dÃ¼zen, o gÃ¶steriÅŸ, benzerine filmlerde rastlanacak gibi olur... Yol kenarÄ±nda kurulan barikatlarÄ±n ardÄ±na dizilenler ÅŸanslÄ± ve mutlu Ã§ifti gÃ¶rebilmek iÃ§in birbiriyle yarÄ±ÅŸÄ±r.

TÃ¶ren bittikten sonra da ardÄ±ndan uzun uzun 'dÃ¼ÄŸÃ¼n dedikodusu' yapÄ±lÄ±r. Gelinden damada, konuklardan gÃ¶revlilere herkes ince ince mercek altÄ±na alÄ±nÄ±r.

Ä°ÅŸte Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra tam da bÃ¶yle bir tÃ¶rene ev sahipliÄŸi yaptÄ±.

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YILIN SOSYETE DÃœÄžÃœNÃœÂ

Prens William'Ä±n ve bÃ¼tÃ¼n Ä°ngiliz kraliyet ailesinin yakÄ±n aile dostu olan Westminster DÃ¼kÃ¼ Hugh Grasvenor ile bir sÃ¼redir niÅŸanlÄ± olduÄŸu Olivia Henson, bugÃ¼n dÃ¼zenlenen gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

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33 yaÅŸÄ±ndaki Grosvenor ile 31 yaÅŸÄ±ndaki Olivia Henson'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ daha aylar Ã¶ncesinden basÄ±nÄ±n gÃ¼ndemini meÅŸgul etmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Hatta bu tÃ¶ren daha gerÃ§ekleÅŸmeden "yÄ±lÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" unvanÄ±nÄ± aldÄ± bile.

Gelin Olivia'yÄ± tÃ¶renin yapÄ±lacaÄŸÄ± katedrale babasÄ± Rupert getirdi. O sÄ±rada baba kÄ±z, Ã¼nlÃ¼ bir otomobil firmasÄ± tarafÄ±ndan saÄŸlanan klasik bir otomobili kullandÄ±.

KUTLAMA YEMEÄžÄ° VE EÄžLENCE AÄ°LENÄ°N MÃœLKÃœNDE

Sade ama Ã§ok ÅŸÄ±k gelinliÄŸi iÃ§inde mutluluktan Ä±ÅŸÄ±ldayan Olivia'yÄ± tÃ¶renin yapÄ±lacaÄŸÄ± Chester Katedrali'ne babasÄ±nÄ±n kolunda girdi. O sÄ±rada da Ã§evrede toplananlarÄ±n sevgi gÃ¶sterilerine gÃ¼lÃ¼mseyip el sallayarak karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

NikahÄ±n ardÄ±ndan Ã§ift, 400 konuÄŸunu Grosvenor ailesinin sahibi olduÄŸu Eatol Hall'da dÃ¼zenlenen bir yemek ve partide aÄŸÄ±rladÄ±.

DÃ¼ÄŸÃ¼nde Prens William oÄŸlu George'un vaftiz babasÄ± ve Ã§ocukluÄŸundan beri yakÄ±n dostu olan Hugh Grosvenor'Ä± yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

Onun saÄŸdÄ±cÄ± olarak gÃ¶rev aldÄ±. Normalde eÅŸi Kate Middleton da tÃ¶rene katÄ±lÄ±rdÄ± ancak kanser tedavisi yÃ¼zÃ¼nden evde Ã§ocuklarÄ±yla kaldÄ±.Â

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Ä°NGÄ°LTERE'NÄ°N EN GÃ–ZDE BEKARIYDIÂ

Soylu bir aileden gelen damat Hugh Grosvenor, Henson ile niÅŸanlanÄ±ncaya kadar Ä°ngiltere'nin en gÃ¶zde bekarÄ± olarak biliniyordu. BugÃ¼nkÃ¼ dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan artÄ±k bu unvanÄ±nÄ± daha yeni nesillere devretti.

Grosvenor, sahip olduÄŸu 10 milyar sterlin servetiyle Sunday Times'Ä±n dÃ¼nyanÄ±n en zenginleri listesinde 14'Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada yer alÄ±yor.

Soylu bir aileden gelen Hugh Grosvenor'un babasÄ± 6'ncÄ± Westminster DÃ¼kÃ¼ Gerald Grosvenor. Annesi ise Natalie Grosvenor. Annesinin kÃ¶kenleri Rusya'nÄ±n son hÃ¼kÃ¼mdarÄ± Nikolai Romanov'un ailesine kadar uzanÄ±yor.

AyrÄ±ca anne tarafÄ±ndan Ã¼nlÃ¼ Rus yazar Alexander Pushkin ile onun karÄ±sÄ± Natalia Nikolayevna Goncharova ile de kan baÄŸÄ± bulunuyor.

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Hugh ile Olivia tÃ¶renin ardÄ±ndan resmen karÄ±- koca olarak coÅŸkulu kalabalÄ±ÄŸÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Mutlu Ã§ift orada da birbirlerine romantik bir Ã¶pÃ¼cÃ¼k verdi.Â

Gelin Olivia Henson, tÃ¶renin yapÄ±lacaÄŸÄ± Chester Katedrali'ne babasÄ± Rupert'Ä±n kolunda girdi.





Evlilik sonrasÄ± Westminster DÃ¼ÅŸesi unvanÄ±nÄ± alan Olivia Henson'Ä±n gelinliÄŸi gayet sadeydi. SÄ±rt kÄ±smÄ±nda bir dekolte detayÄ± bulunan gelinliÄŸin bir de kuyruÄŸu vardÄ±. Duvak da yine sade ama gayet ÅŸÄ±ktÄ±.Â





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Olivia'nÄ±n gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nde en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ±lardan biri ayakkabÄ±larÄ± oldu. GenÃ§ kadÄ±n, geleneksel beyaz yerine mavi renkli, fiyonklu bir ayakkabÄ± giydi.Â Gelinin mavi ayakkabÄ±larÄ±nÄ±n ise geleneksek bir anlamÄ± var. DÃ¼ÄŸÃ¼nde gelinin mavi herhangi bir aksesuar ya da giyim eÅŸyasÄ± kullanmasÄ±, sadataki ve saf sevgili simgeler. AynÄ± zamanda mavi rengin tÄ±pkÄ± bizim geleneÄŸimizde yer alan nazar boncuÄŸu gibi kÃ¶tÃ¼ enerjiden koruduÄŸuna da inanÄ±lÄ±yor.





Olivia'nÄ±n duvaÄŸÄ±na ve gelinliÄŸinin kuyruÄŸuna hakim olmak iÃ§in yardÄ±m almasÄ± gerekti.





HeyecanÄ± yÃ¼zÃ¼nden okunan gelin, evlilik tÃ¶reninde saÃ§larÄ±nÄ± toplamayÄ± tercih etti.

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Olivia Henson'Ä±n gelinliÄŸi Ä°ngiliz modacÄ± Emma Victoria Payne'in imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yordu. DuvaÄŸÄ± ise Grosvenor ailesinin evlenen kÄ±zlarÄ±nÄ±n ya da aileye katÄ±lan gelinlerinin dÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¼nÃ¼ takmasÄ± iÃ§in tasarlanan zarif bir taÃ§la topuzunun Ã¼zerine yerleÅŸtirildi.





Gelinlikte sadece Grosvenor ailesinin deÄŸil kendi ailesinin izleri de vardÄ±. GenÃ§ kadÄ±nÄ±n duvaÄŸÄ± ise kendi bÃ¼yÃ¼k bÃ¼yÃ¼k annesinin 1880'de giydiÄŸi gelinliÄŸin duvaÄŸÄ±ndaki Ã§iÃ§ek desenlerini iÃ§eriyordu.





Zarif gelinliÄŸin en Ã§ok dikkat Ã§eken yanÄ± da kuyruÄŸu ile duvaÄŸÄ± oldu.





Gelinin Ã§iÃ§ekleri ile Grosnevor ailesinin atalarÄ±ndan kalan mÃ¼lkÃ¼n bahÃ§esinden toplandÄ±.





Gelinin nedimeleri beyaz elbiselerini siyah ayakkabÄ±larla tamamladÄ±. Hem ellerinde Ã§iÃ§ek buketleri hem de baÅŸlarÄ±nda Ã§iÃ§ekten taÃ§lar vardÄ±.





Nikah sonrasÄ± gelin ve damat, kÃ¼Ã§Ã¼k nedimelerle birlikte katedralden Ã§Ä±ktÄ±.





Olivia, esen rÃ¼zgar yÃ¼zÃ¼nden kuyruk ve duvaÄŸÄ±nÄ±n kontrolÃ¼ iÃ§in yardÄ±ma ihtiyaÃ§ duydu.Â

Ailesinin dÃ¶rt Ã§ocuÄŸundan biri ve tek oÄŸlu olan Hugh Grosvenor, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenimini New Castle Ãœniversitesinde tamamladÄ±. ArdÄ±ndan da kendi aile ÅŸirketinde Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.

BabasÄ±nÄ±n 2016 yÄ±lÄ±ndaki Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan da hem onun unvanÄ±nÄ± hem de 9 milyar sterlinlik servetini devraldÄ±.

Hem geldiÄŸi aile hem de iÅŸ dÃ¼nyasÄ±ndaki kendi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sayesinde daha 30'lu yaÅŸlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n en zenginleri listesine giren Hugh Grosvenor, geÃ§en yÄ±l Olivia Grace Henson ile niÅŸanlandÄ±.

Her ne kadar kendisi de varlÄ±klÄ± bir aileden gelse de bu dÃ¼ÄŸÃ¼n ile Henson'Ä±n hayatÄ± da deÄŸiÅŸti. Hugh Grosvenor ile resmen hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdikten sonra Westminster DÃ¼ÅŸesi unvanÄ±nÄ± aldÄ±.

DAMADIN Ä°NGÄ°LÄ°Z KRALÄ°YET AÄ°LESÄ°YLE YAKIN BAÄžLARI VAR: WILLIAM DA ORADAYDI

Bu dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n bunca Ã¶nemsenmesinin ve yÄ±lÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ olarak ilan edilmesinin nedenine gelirsek... Grosvenor ailesinin Ä°ngiliz kraliyet ailesiyle yakÄ±n baÄŸlarÄ± var.

Grosvenor ailesi 1600'lÃ¼ yÄ±llardan itibaren kendi emlak imparatorluÄŸunu kuran bir aile. Damat Hugh'un adÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bÃ¼yÃ¼k dedesi Hugh Lupus Grosvenor, 1874 yÄ±lÄ±nda dÃ¶nemin kraliÃ§esi Victoria tarafÄ±ndan Westminster DÃ¼kÃ¼ olarak ilan edildi.

Bundan sonra da Ä°ngiliz kraliyet ailesiyle baÄŸlarÄ± daha da sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±. Hugh Grosvenor'Ä±n babasÄ± Gerald, Kral Charles'Ä±n yakÄ±n dostuydu.

Bu yakÄ±nlÄ±k Gerald'Ä±n 2016 yÄ±lÄ±nda Ã¶lÃ¼mÃ¼ne kadar sÃ¼rdÃ¼. AyrÄ±ca Hugh'unh vaftiz babasÄ± da Kral Charles.

Ama bu kadar da deÄŸil.

Hugh Grosvenor, Prens William ile Prens Harry'nin de yakÄ±n dostu. William ile Kate'in en bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu George'un vaftiz babasÄ±. AynÄ± ÅŸekilde Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n ilk bebeÄŸi Archie'nin de vaftiz babasÄ±.

Hugh Grosvenor ile Olivia Henson'Ä±n nasÄ±l tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na gelirsek... Ä°ki genÃ§ ortak arkadaÅŸlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla tanÄ±ÅŸtÄ±. GeÃ§en yÄ±l niÅŸanlanan Ã§ift, bugÃ¼n de Chester Katedrali'nde hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

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