Bütün geleneklere tek tek uymuşlar... Yılın bebeği böyle doğmuş

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Tabii ki o görüntüler haber ajanslarına servis edildi ve gazetelerin, internet sitelerinin manşetlerini süsledi.

Bu kadar sevincin nedeni de vardı.

Dünyaya gelen her bebek kocaman bir aileyi tarifsiz sevince boğar elbette. Ama bu kez durum biraz daha farklıydı.

Bütün dünyaya doğumu müjdelenen o bebek, bir ailenin ilk torunu, genç bir çiftin de ilk bebeğiydi.

Tabii bunca ilginin, o bebeğin bir kraliyet ailesine mensup olarak dünyaya gelmesinden kaynaklandığı da bir gerçek.

GEÇEN YIL EVLENEN ÇİFTİN İLK BEBEĞİ

Büyük olasılıkla konuyu başından bu yana takip edenler, Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'nın ilk torunu Prenses Iman'dan söz ettiğimizi anladı bile.

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Geçen yıl gösterişli bir törenle hayatlarını birleştiren Veliaht Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın ilk çocuğu olan Iman, 3 Ağustos'ta dünyaya gözlerini açtı.

O daha doğar doğmaz da hem Kral Abdullah, hem Kraliçe Rania hem de babası Prens Hüseyin sosyal medya hesaplarından mutlu haberi paylaştı.

Minik İman'ın anne ve babasıyla çekilen ilk aile fotoğrafları da büyük yankı uyandırdı.

Sonra aile yeni dünyaya gelen bebek ile birlikte kendi hayatına döndü. Ama Prenses İman'ın doğumunun yankıları da bitmek bilmedi.

AİLE GELENEĞİNE UYGUN OLARAK DOĞDU

Geçen yıl bütün dünyadan kraliyet ailelerinin katılımıyla gerçekleşen bir törenle evlenen Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın kızı İman'ın doğumuyla ilgili merak edilen birçok ayrıntı da var.

Şimdi bunlara biraz daha yakından bakalım.

Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa, ilk bebeklerini kucaklarına alırken de bir aile geleneğini bozmadı.

Hüseyin, tıpkı kendisinin ve bütün kardeşlerinin hatta babasının da dünyaya gözlerini açtığı aynı hastanede minik kızını kucağına aldı.

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Küçük Prenses İman, büyük dedesinin adını taşıyan Kral Hüseyin Tıp Merkezi'nde dünyaya geldi.

Burası aslına bakılırsa büyük bir tıp merkezi. Her bir bölümü de kraliyet ailesinin önde gelen üyelerinin isimlerini taşıyor.

Prenses iman Araştırma ve Laboratuar Bilimleri Merkezi, Prens Hüseyin Üroloji ve Organ Nakli Merkezi, Kraliçe Rania Pediatri Hastanesi gibi...

Özetle Prens Hüseyin ve Prenses Rajwa, doğum sırasında bir aile geleneğini de bozmamış oldu.

Prens Hüseyin'in sadece kızı İman değil babası Abdullah, yeğeniyle aynı ismi taşıyan kız kardeşi İman, diğer kardeşi Salma ve en küçük erkek kardeşi Hashem de bu hastanede doğdu. Hatta Prens Hüseyin'in hayat öyküsü de bu hastanede başladı.

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Genç çift, bebeklerini kucaklarına aldığında bir başka aile geleneğine de sadık kaldı. O da kızlarının ismi...

Minik bebeğe İman adı verildi. Ki bu ismi ailede başkaları da taşıyor.

Hüseyin'in, geçen yılın mart ayında evlenen büyük kız kardeşinin adı İman.

Babası Kral Abdullah'ın üvey kız kardeşinin ismi de aynı.

Konuşulanlara göre Prens Hüseyin, kız kardeşi Prenses İman'a yakınlığından dolayı kızına da onun ismini vermek istedi.

Prenses İman geçen yılın mart ayında yani ağabeyinden sadece üç ay önce Jamal Thermiotis ile hayatını birleştirirken yanında Hüseyin vardı. Gelin İman'ı damada Prens Hüseyin teslim etti.

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'AİLEMİZİ AYDINLATTIN... ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN'

Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'ya ilk torun sevincini yaşatan küçük İman 3 Ağustos günü dünyaya gözlerini açtı. Onun doğumu ailenin resmi hesaplarından duyuruldu.

İlk torun sevincini yaşayan Kral Abdullah sosyal medya üzerinden aralarına yeni katılan minik bebeğin yarattığı sevinci satırlara döktü.

Kral Abdullah sevincini "Bize ilk torunumuzu, bahşeden Allah'a şükürler olsun. Hüseyin'e ve sevgili Rajwa'ya kızlarının doğumu için tebrikler. Allah'tan onun iyi bir şekilde büyümesine ve anne babası için onu korumasına yardım etmesini dileriz. Ailemizi aydınlattın" satırlarıyla ifade etti. Açıklamanın sonunda "Büyükbaba" imzası da yer aldı.

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53 yaşında babaanne olan Kraliçe Rania da kendi sosyal medya sayfası üzerinden ilk torununa özel bir paylaşım yaptı.

Rania mesajında "En büyük armağanı için Allah'a şükürler olsun... Değerli torunumuz Iman ile hayatımızı aydınlattın. Allah seni bizim için korusun. Hüseyin ve Rajwa'yı tebrik ederim. Allah hayatlarınızı bereket ve memnuniyetle doldursun."





KIZIYLA AYNI GÜN DOĞAN TÜM BEBEKLERE ALTIN HEDİYE ETTİ

Bu arada gelen haberlere göre mutluluktan ayakları yerden kesilen Hüseyin, aynı bölümde dünyaya gelen bütün bebekler için de bir hediye hazırladı.

Prens, karısıyla aynı zamanda doğum yapan anneler ve dünyaya gelen bebeklere özel kutular içinde tebrik kartı ile yanında bir de altın lira hediye etti.

2022'DE NİŞANLANDILAR

Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın, ikisi kız, ikisi erkek dört çocuğunun en büyüğü olan Veliaht Prens Hüseyin ile Rajwa Al Saif Al Hüseyin'in nişanı 2022 yılında ilan edildi.

Kraliçe Rania, kendi Instagram hesabından da mutlu haberi paylaştı. Gelinini, kızları Prenses Iman ve Salma'dan ayırmadığını belirtip ondan "üçüncü kızım" diye söz etti.

O ilk duyuruda Rajwa'nın, Kraliçe Rania'ya fiziksel olarak gerçekten de kızı kadar benzemesi dikkatlerden kaçmadı.

Bu arada küçük bir not... Ürdün kraliyet ailesi bu duyurunun ardından büyük kızları Prenses Iman'ın da Jameel Alexander Thermiotis ile nişanlandığını duyurdu.

Zaten geçen yıl önce mart ayında büyük kızları Prenses Iman'ı evlendirdi Abdullah ile Rania. Ondan iki ay sonra da haziranda bu kez ilk göz ağrıları Hüseyin ile Rajwa dünya evine girdi.

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30 YIL SONRA İLK GÖRKEMLİ DÜĞÜN

Bu düğünün aile için farklı bir önemi vardı. Çünkü Hüseyin ile Rajwa, Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın tam 30 yıl önce evlendiği haziran ayını düğün için seçti.

Çift, oğullarından tam 30 yıl önce 10 Haziran'da yine dönemine damga vuran bir törenle evlenmişti.

Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın düğünü de ondan hiç geri kalmadı. Hollanda, İngiltere, Danimarka, İspanya, Nepal, Norveç, İsveç, Brunei gibi ülkelerin kraliyet ailesi temsilcileri törene katıldı. Onların yanı sıra uluslararası üst düzey devlet görevlileri de iki gencin mutluluğuna tanıklık etti.

O gün önce Hüseyin ile Rajwa'nın nikahı kıyıldı. O törende Hüseyin askeri üniforması içindeydi. Rajwa ise bedenini saran asimetrik, sade ve şık bir gelinlik giydi. Duvağı da başının üzerine Ürdün kraliyet ailesine ait bir taçla yerleştirildi.