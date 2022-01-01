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Yılın aşk bombası İrem Helvacıoğlu'dan geldi... Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi!

#İrem Helvacıoğlu#Ali Sunal#Çağla Şıkel
Yılın aşk bombası İrem Helvacıoğludan geldi... Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi

Sanat, siyaset ve spor dünyasının ünlü isimleri yeni yıl dileklerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kimi bu özel gecede sahne aldı, kimi ailesiyle vakit geçirdi. İşte ünlü isimlerin 2022 mesaj ve fotoğrafları...

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BABALAR VE OĞULLARI

Oyuncu arkadaşlar Bülent Şakrak, Erkan Kolçak Köstendil ve Ali Atay yılbaşında bir araya geldi. Yakın arkadaşlar ve oğullarının aynı açıdan aynı pozu vermeleri büyük ilgi gördü. Ekip tüm Türkiye'ye mutlu yıllar diledi.

Yılın aşk bombası İrem Helvacıoğludan geldi... Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi

ÇAĞLA ŞIKEL

Çağla Şıkel yeni yılı ailesiyle karşıladı. Ünlü isim paylaşımına, 'Çok zor oldu yerimizde durmak. Aile her şeydir... Sağlıklı mutlu seneler olsun.' notunu yazdı.

Yılın aşk bombası İrem Helvacıoğludan geldi... Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi

SERAY SEVER

Bir süredir eşiyle birlikte Bodrum'da yaşayan Seray Sever, ikiz bebek müjdesi vermişti. Aylar sonra ilk kez kamera karşısına geçen Sever yeni yılda iyi dileklerde bulundu: "Çifter çifter kısmetlerin geldiği, sağlıklı, mutlu, bolluk bereket içinde bir 2022 olsun inşallah cümlemize."

Yılın aşk bombası İrem Helvacıoğludan geldi... Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi

DOĞA RUTKAY

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Üç evlatla birlikte girilen bir yeni yıl!

Sanırım şu hayatta başıma gelen en güzel şeylersiniz!

Ve sen Kerimcan!

Sayende kocaman bir ailem var.

İyi seneler güzel canlar, her şey hayalimizdeki gibi olsun!

Yılın aşk bombası İrem Helvacıoğludan geldi... Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi

ALİ SUNAL

Babalar kızları için her şeyi yapar. Buna tütü giymek de dahil! Tarkan'dan sonra oyuncu Ali Sunal da tütü giydi. Kızlarıyla yeni yıl pozu veren Sunal paylaşımına, 'Kız babası olmanın tatlılıklarından biri galiba bu değil mi Tarkan? Bir tütüm eksikti. Herkese harika bir yıl diliyoruz' mesajını düştü.

Yılın aşk bombası İrem Helvacıoğludan geldi... Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi

İREM HELVACIOĞLU

Yeni yılın ilk sürprizi oyuncu İrem Helvacıoğlu'dan geldi. Yolaç Özcan ile birlikte olduğu konuşulan güzel oyuncu 2022'de aşkını ilan etti:

"Bazen bir an’ı anlatabilmek çok zorlaşır, kelimeleri doğru yerleştiremezsin, kafandakini aktaramazsın… Anlatamadığın her şeyi o fotoğraf karesi anlatır… Her an’ı bana bu kadar güzel ve tarifsiz yaşattığın ve bu yıla bu neşeyle girmemize sebep olduğun için teşekkür ederim YoYo"

Yılın aşk bombası İrem Helvacıoğludan geldi... Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi

DERYA ŞENSOY

Canımın canı, küçük ve akıllı Pera’m! Bu yılın en güzel anı! Teyzesinin prensesi! Şansın, yolun hep açık olsun. Dünyamızı hep böyle aydınlat kocaman kalbinle... Annen Ferhan Şensoy canımın yarısı, sen kalbimin en içisin prensesim. Sağlıkla, şansla, kocaman ailenle büyü... Seni çok seviyoruz boncuğum.

Yılın aşk bombası İrem Helvacıoğludan geldi... Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi

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BESTEMSU ÖZDEMİR

2022'ye aşkla giren bir diğer isim de oyuncu Bestemsu Özdemir! Ünlü oyuncu gizemli bir fotoğrafla yeni yıl mesajı verdi. "2021’i bu kadar güzel bitireceğim bu yılın bana bu kadar güzellikler getireceği aklımın ucundan bile geçmezdi sanırım. Hayatım boyunca güzelliklerle hatırlayıp, anlatacağım hep ayrı bir yeri olan yıl bu yıl olacak… 2022 bana daha da güzel şeylerle gelmeni bekliyorum ve hepimiz herkes için çok güzel bir yıl diliyorum."

Yılın aşk bombası İrem Helvacıoğludan geldi... Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi

ZUHAL OLCAY

İlk başta sağlıkla, mutlulukla, güzel haberlere uyanacağımız; sevgi ve hoşgörünün hayatlarımıza, kalplerimize daha çok dokunacağı, sevdiklerimizle maskesiz mesafesiz doya doya kucaklaşabileceğimiz, müjdeli haberlerin kapınızı çalacağı bir yıl diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun!

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Yılın aşk bombası İrem Helvacıoğludan geldi... Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi

GÜLENAY KALKAN

Gülenay Kalkan 1 Ekim 2019 yılında vefat eden eşi Tarık Ünlüoğlu'nun fotoğrafının önünde yeni yıl pozu verdi. Kalkan paylaşımına, 'Gönlünüzce geçireceğiniz bir yıl dilerim' notunu düştü.

Yılın aşk bombası İrem Helvacıoğludan geldi... Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi

SÜHA UYGUR

Anne evinde yeni yıl yemeği… Herkese, sağlıkla ve güzelliklerle dolu nice yıllar diliyorum.

Yılın aşk bombası İrem Helvacıoğludan geldi... Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi

NAZLI KURBANZADE SUNAL

2021 sınav gibiydi. En güzel hediyesi kucağımda... Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl olsun. Herkese mutlu yıllar!

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Yılın aşk bombası İrem Helvacıoğludan geldi... Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi

ESRA EROL

Ailemizin kıymetini bildiğimiz, büyükleri saydığımız, küçükleri koruduğumuz, doğaya ve hayvanlara iyi davrandığımız daha da iyi bir insan olduğumuz bir yıl olsun 2022.

Yılın aşk bombası İrem Helvacıoğludan geldi... Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi

MELİS SEZEN

Merhaba 2022! Çok umut doluyuz! Güzelliklerle, sevgiyle, en önemlisi sağlıkla karşıla bizi! Hepimizin kalbini sevgiyle doldur, vicdanımız uyanık olsun ve mucizeler her an yanımızda olsun! Mutlu seneler! 

Yılın aşk bombası İrem Helvacıoğludan geldi... Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi

MESUT AKUSTA

2021’den çok çektik…

Hem kendim hem ülkem adına dilerim ki 2022 sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirsin…

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Gönlü güzel olan herkese selam ve sevgiler…

Yılın aşk bombası İrem Helvacıoğludan geldi... Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi

BÜLENT SERTTAŞ 

Acısıyla tatlısıyla iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Dertsiz, kedersiz, sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel günler yıllar yaşamayı Rabbim herkese nasip etsin. Ailemle beraber bütün dostlarımın yeni yılını kutluyorum.

Yılın aşk bombası İrem Helvacıoğludan geldi... Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi

 

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#İrem Helvacıoğlu#Ali Sunal#Çağla Şıkel

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