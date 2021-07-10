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Haber Giriş: 10.07.2021 - 07:37 | Son Güncelleme:

'Yıldızlı Geceler' başlıyor

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'Yıldızlı Geceler' başlıyor

GELENEKSEL hale gelen “Turkcell Yıldızlı Geceler” etkinliğinin konser takvimi belli oldu.

30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında Turkcell Vadi Açıkhava’da pandemi şartlarına uygun şekilde düzenlenecek etkinlik kapsamında çok sayıda ünlü isim sahneye çıkacak.

Yıldızlı Geceler başlıyor

Aleyna Tilki, 31 Temmuz’da Turkcell Vadi Açıkhava’da olacak.

Açılışı 30 Temmuz’da Sertab Erener yapacak. Ardından sırasıyla Aleyna Tilki, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Berkay, Ceza-Anıl Piyancı-Sansar Salvo, Kenan Doğulu, MFÖ, Funda Arar, Haluk Levent ve Ebru Yaşar sevenleriyle buluşacak.

 

Yıldızlı Geceler başlıyor

MFÖ, 5 Ağustos’ta sahnede olacak.

Yıldızlı Geceler başlıyor

Kenan Doğulu’nun konseri 4 Ağustos’ta gerçekleşecek.

İŞTE DİĞER TARİHLER...

* Etkinliğin açılışını 30 Temmuz’da Sertab Erener yapacak.

* Funda Arar sevenleriyle 6 Ağustos’ta buluşacak.

*  Haluk Levent, 7 Ağustos’ta sahneye çıkacak.

* Ebru Yaşar’ın konseri 11 Ağustos’ta.

 

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