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Haber Giriş: 13.04.2020 - 10:49,Son Güncelleme:

Yıldızlar buluşuyor

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Yıldızlar buluşuyor
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DEMİRÖREN Medya’nın ‘#EvdeKal#MüzikleKal’ konsepti, Poll Production sanatçılarının YouTube üzerinden konserlerinin yayınlanmasıyla devam edecek.

Ünlü yıldızlar, yazın verdikleri konserler ve canlı yayınlarla hayranlarının evlerine gelecek. Poll Production YouTube hesabından yapılacak yayın her akşam 21.30’da gerçekleşecek. Konserlerin ilki bu akşam Demet Akalın ile başlayacak. Demet Akalın’ın ardından Serdar Ortaç, Berkay, Muazzez Ersoy&Kutsi, Ümit Besen&Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun, Halil Sezai&Kibariye, Yıldız Tilbe ve Hande Yener de izleyiciyle buluşacak.

Yıldızlar buluşuyor


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