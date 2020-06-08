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Haber Giriş: 08.06.2020 - 16:24,Son Güncelleme:

Yıldızlar altında arabalı konser

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Yıldızlar altında arabalı konser
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Yaz aylarının vazgeçilmez eğlencesi olan konserler, Covid19 nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi – Yenikapı’da gerçekleşecek. Türkiye’de bir ilk olarak Kerki Solfej’in düzenleyeceği arabalı konserler, 26 – 27 Haziran’da Kenan Doğulu konseri ile başlayacak.

 

İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi – Yenikapı’da 1400 araç kapasiteli konserler, sterilize ve sosyal mesafe sınırları içerisinde gerçekleşecek. Araçlar, sosyal mesafe kuralına uygun girişte dezenfekte edilecek ve seyircilere maske verilmesinin ardından sosyal izolasyon sağlanacak.

Ekinlik, 26 Haziran’da Kenan Doğulu ile başlayacak.

Yıldızlar altında arabalı konser


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