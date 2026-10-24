Yıldızı olduğu dizide kızına da rol ayarladı: Elbette torpilli olacak... Çünkü benim görevim bu!

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Genellikle de "Annem ya da babamın şöhreti sayesinde bu kapı bana açıldı. Ama ben de herkesten çok çalışıyorum" diye kendilerini savunuyor bu ayrıcalıklı çocuklar...

Ama işte sinemanın emektar oyuncularından biri bu konuda gayet açık ve net şekilde konuştu. Başrol oynadığı dizide kızının da kendisi sayesinde kamera karşısına geçtiğini dünya aleme ilan etti.

Bu ilginç olayın kahramanı Sylvester Stallone.

80 yaşındaki oyuncu bir süredir Tulsa King adlı dizide başrol oynuyor. Deneyimli oyuncu dizide, hapisten çıktıktan sonra Oklahoma'ya gönderilen mafya üyesi Dwignt Manfredi karakterine hayat veriyor.

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Aynı dizide Stallone'nin, Jennifer Flavin ile evliliğinden dünyaya gelen üç kızının en küçüğü olan Scarlet Rose Stallone 'de rol alıyor.

24 yaşındaki Scarlet, ahır görevlisi Spencer karakterini canlandırıyor üç sezondur. Hatta dördüncü sezonda rolünün daha da artması planlanıyor.

Stallone'nin en küçük kızının bu kadar kolay iş bulması, oyunculuk kariyerine başlaması, süren bir dizide giderek ön plana çıkacak olması da bazı eleştirilere yol açtı kuşkusuz... Hatta geçen yıl iki filmde ardı ardına oynaması da...



'İYİ ANNE VE BABA ÇOCUKLARI İÇİN BİRAZ KAYIRMACILIK YAPAR'

Sylvester Stallone ise bu konuda lafını hiç sakınmadı.

Deneyimli oyuncu USA Today'e verdiği röportajda, kızının kendisiyle aynı dizide oynamasına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

"Çıkıp da kayırmacılığın, torpilin berbat bir şey olduğunu söylüyorlar. Ben de diyorum ki 'Haydi ama! Eğer çocuklarınız için biraz kayırmacılık yapmadıysanız, iyi bir ebeveyn değilsiniz demektir. Demek ki çocuklarınızı önemsemiyorsunuz. Çünkü çocuklarınız her şeyden önce gelir" diye konuştu Stallone.

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Ama bu kadarla hızını alamadı.

"Elbette bu bir kayırmacılık! Çünkü anne ve babalar bu yüzden var. Çocuklarımız için en iyisini isteriz. Bu yüzden de onlara her türlü avantajı sağlamamız gayet doğal" diyerek sözlerini sürdürdü.



SEKTÖRDE KALICI OLMASI KENDİSİNE BAĞLI

Her ne kadar kızının sektöre girmesine yardımcı olsa da Scarlett'in, Hollywood'da kalıcı olmak için kendi başarısını kanıtlaması gerektiğini söylemekten de geri durmadı.

Stallone, kızı Scarlett'in önünde bir kariyer kapısı açılmasını sağladığını kabul etti. Ama yine de o kapıdan geçecek yeteneğe sahip olup olmadığını zamanın göstereceğini de söyledi.

"Kızımın işi kolay aldığını düşüneceklerdir. Haklı olabilirler. Ama o noktada tutunup milyonlarca insanın karşısında durabilmek. Bu yeteneğe sahipsinizdir ya da değilsinizdir" dedi usta oyuncu.

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BABASIYLA ÇALIŞMAK ARALARINDAKİ İLİŞKİYİ DEĞİŞTİRDİ

Diğer yandan Stallone ile Flavin'in en küçük kızı Scarlet Rose ise babasıyla çalışmanın aralarındaki ilişkiyi değiştirdiğini söyledi.

People dergisine konuşan Scarlet "Eskiden sürekli çalışıyordu babam. Bu yüzden bir kez bile olsa onunla çalışma fırsatını yakalamak harika bir şey. Birbirimizi daha iyi tanıma şansı bulduk" dedi.

Bu arada Scarlet Stallone geçen yıl Hunting Season adlı yapımda Mel Gibson, Gunslingers filminde de Nicolas Cage ile birlikte çalışma fırsatı buldu.



Sylvester Stallone ile Jennifer Flavin'in Scarlet dışında 30 yaşında Sofia ve 28 yaşında Sistine adında iki kızı daha var. Stallone'nin ilk karısı Sasha Czack ile evliliğinden de 47 yaşında Seargeoh ve 36 yaşındayken hayata veda eden Sage adında iki erkek evladı olmuştu.

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