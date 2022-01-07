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Yıldız Tilbe'nin panik anları... Çok yaklaşma!

#Yıldız Tilbe#Nişantaşı#Şarkıcı
Yıldız Tilbenin panik anları... Çok yaklaşma
Behlül AYDIN

Yıldız Tilbe geçtiğimiz çarşamba günü Nişantaşı’nda görüntülendi.

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Aşı karşıtı açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü sanatçı, alışveriş turu sırasında da maskesizdi. Sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Tilbe, onları kırmayıp hepsiyle tek tek fotoğraf çektirdi. Ancak aralarından birinin sarılıp öpmeye çalışması, Tilbe’yi panikletti. Genç kadını iterek uzaklaştıran şarkıcı, mağazaları dolaşmaya devam etti.

Yıldız Tilbenin panik anları... Çok yaklaşma

Makyaj malzemesi aldım, mutluyum

Alışveriş turu sırasında girdiği kozmetik mağazasında yarım saat kalan ünlü sanatçı, çıkışta kendisine “Yıldız Tilbe mutlu bir insan mı?” diye soran muhabire esprili bir yanıt verdi: “Şu an çok mutluyum. Çünkü makyaj malzemesi aldım. Eve gidince hepsini deneyeceğim!”

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Yıldız Tilbenin panik anları... Çok yaklaşma

1 milyon lira kaç para yapıyor?

“Sahne kıyafeti bulamaz olduk. Pazardan da olsa alırım, yeter ki uysun bana” diyen Yıldız Tilbe, “Beğenirseniz bir elbiseye 1 milyon TL verir misiniz?” sorusu üzerine menajerine “1 milyon TL kaç para yapıyor?” diye sordu. Ardından “Eski parayla trilyon ediyor. Biz o kadar veriyor muyuz?” dedi.

 

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#Yıldız Tilbe#Nişantaşı#Şarkıcı

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