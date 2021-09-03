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Haber Giriş: 03.09.2021 - 14:41 | Son Güncelleme:

Yıldız Tilbe'nin konserleri iptal mi edildi? Açıklama geldi

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Yıldız Tilbe'nin konserleri iptal mi edildi? Açıklama geldi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Aşıyı da PCR’ı da reddediyorum” diyerek aşı karşıtı açıklamalarda bulunan Yıldız Tilbe’nin 18 Eylül’de Kıbrıs’ta vereceği konserin iptal edildiği iddia edilmişti.

Çıkan haberler üzerini Yıldız Tilbe’nin menajeri Haluk Şentürk, gazetecilere açıklama yaptı. Kıbrıs konseri haberlerinin yalan olduğunu ifade eden Şentürk, “Yıldız hanımın Kıbrıs konseri yok ki. Birileri yazıp çiziyor insanlar inanıyor. Aşı karşıtı olan birine ben nasıl Kıbrıs konseri alayım. Zaten Kıbrıs konserleri başlayalı 15 gün oldu. Konser yok ki iptal olsun” diye konuştu.

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