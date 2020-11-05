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Haber Giriş: 05.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yıldız Tilbe'nin Avrupa Müzik şirketine açtığı dava reddedildi

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Yıldız Tilbe'nin Avrupa Müzik şirketine açtığı dava reddedildi
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Yıldız Tilbe’nin dört albümünün satış gelirinden pay alamadığı iddiasıyla Avrupa Müzik şirketine açtığı 20 bin liralık tazminat davası reddedildi.

Yıldız Tilbe, “Yürü Anca Gidersin”, “Haberi Olsun”, “Sevdiğime Hiç Pişman Olmadım” ve “Yıldızdan Türküler” adlı albümlerinden pay alamadığını öne sürerek Avrupa Müzik şirketine 20 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Mahkeme, gerekçesini sonradan açıklamak üzere ünlü şarkıcının açtığı davayı reddetti. 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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