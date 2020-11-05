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Yıldız Tilbe'nin Avrupa Müzik şirketine açtığı dava reddedildi
Yıldız Tilbe’nin dört albümünün satış gelirinden pay alamadığı iddiasıyla Avrupa Müzik şirketine açtığı 20 bin liralık tazminat davası reddedildi.
Yıldız Tilbe, “Yürü Anca Gidersin”, “Haberi Olsun”, “Sevdiğime Hiç Pişman Olmadım” ve “Yıldızdan Türküler” adlı albümlerinden pay alamadığını öne sürerek Avrupa Müzik şirketine 20 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Mahkeme, gerekçesini sonradan açıklamak üzere ünlü şarkıcının açtığı davayı reddetti.
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