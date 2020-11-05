Yıldız Tilbe'nin Avrupa Müzik şirketine açtığı dava reddedildi

Yıldız Tilbe, “Yürü Anca Gidersin”, “Haberi Olsun”, “Sevdiğime Hiç Pişman Olmadım” ve “Yıldızdan Türküler” adlı albümlerinden pay alamadığını öne sürerek Avrupa Müzik şirketine 20 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Mahkeme, gerekçesini sonradan açıklamak üzere ünlü şarkıcının açtığı davayı reddetti.