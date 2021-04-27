Yıldız Tilbe'den Müge Anlı'ya övgü: Sesi birçok şarkıcıdan güzelmiş!

Çektiği videoyu Instagram hesanda paylaşan Anlı'ya Yıldız Tilbe'den övgü yağdı.

Yıldız Tilbe, Twitter sayfasında "Ben şarkı veririm Müge'ye, herkes verir..." notunu düştü.

#MügeAnlıAlbümYapsın hashtag'ini açan Yıldız Tilbe "Valla sesi birçok şarkıcıdan güzelmiş" yorumunu yaptı.

Müge Anlı'nın paylaşımı 18 saatte 1.2 milyon izlendi!

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