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Yıldız Tilbe'den Müge Anlı'ya övgü: Sesi birçok şarkıcıdan güzelmiş!
Sosyal medyaya hızlı bir giriş yapan Müge Anlı, Yıldız Tilbe'nin 'Çabuk Olalım Aşkım' şarkısını söyledi.
Çektiği videoyu Instagram hesanda paylaşan Anlı'ya Yıldız Tilbe'den övgü yağdı.
Yıldız Tilbe, Twitter sayfasında "Ben şarkı veririm Müge'ye, herkes verir..." notunu düştü.
#MügeAnlıAlbümYapsın hashtag'ini açan Yıldız Tilbe "Valla sesi birçok şarkıcıdan güzelmiş" yorumunu yaptı.
Müge Anlı'nın paylaşımı 18 saatte 1.2 milyon izlendi!