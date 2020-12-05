Yıldız Tilbe'den Hakan Altun'a: Ne oldu Gonca mı dövdü!

Son günlerde kendisinden 14 yaş küçük oyuncu Gonca Vuslateri ile yaşadığı aşkla magazin gündemine gelen şarkıcı Hakan Altun (48), bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Yıldız Tilbe'ye ait olan 'Su Olsam Sensiz Akamam' şarkısını seslendiren Altun, bu anları sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

ÖNCE YORUM YAPTI SONRA SİLDİ



Hakan Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşıma Yıldız Tilbe'yi etiketleyerek "Bu gece içimden geldi, ne güzel bir şarkısın sen Yıldız Tilbe" notunu düştü.

Yıldız Tilbe ise söz konusu paylaşıma, gülücük emojileriyle birlikte "Ne oldu la Gonca dövdü mü, sıkı dur yorulsun" yorumunu yaptı.

Twitter mesajlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcının, anlam verilemeyen yorumunu kısa sürede silmesi dikkatlerden kaçmadı.