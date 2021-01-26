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Haber Giriş: 26.01.2021 - 16:43 | Son Güncelleme:

Yıldız Tilbe tarzı!

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Yıldız Tilbe tarzı!
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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Yakın arkadaşı ve menajeri ile alışverişe çıkan Yıldız Tilbe tarzı dikkat çekti.

SEMPATİK TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Muhabirlerle sohbet eden Yıldız Tilbe, "Bugün alışverişe geldik. Eksiklerim vardı onları tamamladım. Ama havanın bu kadar çok soğuk olacağını düşünmedim." açıklamasını yaptı. Tilbe'nin kısa saçları da dikkat çekti. Ünlü şarkıcıya sevenleri, "Seni böyle salmış vaziyette görmeyelim. Biraz kendine bak" diyerek sanatçıya seslendi.

Yıldız Tilbe tarzı

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