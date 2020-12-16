Yıldız Tilbe: Seksin adı aşk oldu

Şarkıcılığa 1990’da pavyonda başladığını söyleyip “Patronum Cengiz Abi, ‘Sana gülmek çok yakışıyor’ dedi. Sahne adımı ‘Gülen’ koydu. Sonra Sezen Aksu ile tanıştım. İzmir’e beni dinlemeye geldi. 9 ay boyunca vokalistliğini yaptım” diye konuştu.

'Canları çekmeyince ‘Aşkım bitti’ diyorlar'



En iyi gençken aşık olduğunu belirten şarkıcı şunları söyledi:

“Çünkü en algılamadığın zaman. Büyüyünce o işin kurnazı oluyorsun. Aşk acısı korkunç bir şey. Şimdi seksin adını aşk koydular. Canları çekmeyince ‘Aşkım bitti’ diyorlar. Yok böyle bir şey.”

İşte Yıldız Tilbe’nin açıklamaları:

* 1.5 yaşımda kaynayan çaydanlığı çekmişim üstüme, yanmışım. O yüzden sağ kulağımın zarı yok. Doktorlar ‘Götürün, ölür’ demiş ama kurtulmuşum.

* Yıllar önce yeni bir şarkım vardı. Sezen’e dinlettim. ‘Uzay Heparı’ya git, bunu düzenlesin’ dedi. Uzay o hafta öldü.

* Daha önceden yazdığım, gençler intihar etmesin diye attığım şarkılarım var. Daha okurken ben komaya giriyorum.

* Erkek dünyasında yaşıyoruz. Kadınlara haksızlık her yerde. İnce bir zulüm var hepimize. Çatır çatır öldürüyorlar.