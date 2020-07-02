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Haber Giriş: 02.07.2020 - 10:12,Son Güncelleme:

Yıldız Tilbe: Proje, Sezen’in keyfine kalmış

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Yıldız Tilbe: Proje, Sezen’in keyfine kalmış
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Yıldız Tilbe ve Yeşim Salkım önceki akşam Ulus Sunset adlı mekanda buluştu. Yakın dostları olan menajer Haluk Şentürk’ün doğum gününü kutlayan ikili, mekan çıkışı objektife birlikte poz verdi.

Yıldız Tilbe ve Yeşim Salkım, önceki gece menajer Haluk Şentürk’ün Ulus’taki Sunset adlı mekanda yaptığı doğum günü kutlamasına katıldı.

Mekandan birlikte çıkan yakın dostlar muhabirlerin sorularını da yanıtladı.

Yakında bir yeni bir programa başlayacak olan Yıldız Tilbe, “Bülent Ersoy, Yeşim Salkım, Hadise, herkesi konuk alacağım. Sizler için güzel videolar çekip sohbet edeceğiz” dedi.

Muhabirlerin “Sezen Aksu’yu da konuk alacak mısınız? Bir de projeniz olacaktı ama ertelendi mi acaba?” sorusu üzerine Tilbe, “Sezen’i rahatsız edemem. Bu isimleri ederim ama onu edemem. Projeyi istiyoruz ama Sezen’in keyfine kalmış. Sezen isterse bütün projeler onun” şeklinde cevap verdi.

Yıldız Tilbe: Proje, Sezen’in keyfine kalmış

SEZEN, TURP GİBİ!

Kedisini Sezen Aksu’ya hediye eden ünlü şarkıcı, “Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şans kime nasip olur? Namussuz kedi! Evde bir türlü sevdirme kendini.

Sezen’e bir götürdüm, koynunda 2 saat uydu. Allah’a bin şükür Sezen çok iyi. Turp gibi, fıstık gibi. Sahnelere dönecek mi bilmiyorum. Ama pek niyeti yok gibi görünüyor ama kendi bilir” dedi.

Yıldız Tilbe: Proje, Sezen’in keyfine kalmış

SÖZÜMÜ TİŞÖRT YAPTILAR

Üzerindeki yazılı tişörtüyle dikkat çeken Yeşim Salkım ise “Arkadaşlar, ‘Benim hiç yabancı düşmanım olmadı, hepsiyle bir kahve içmişliğim var’ sözümü tişört yapmışlar. Bu sözüm Yıldız’ım hariç tabii ki. Doksanlardan kalan en
iyi arkadaşlarımdan biri kendisi” şeklinde konuştu.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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