Yıldız Tilbe: Proje, Sezen’in keyfine kalmış

Yıldız Tilbe ve Yeşim Salkım, önceki gece menajer Haluk Şentürk’ün Ulus’taki Sunset adlı mekanda yaptığı doğum günü kutlamasına katıldı.

Mekandan birlikte çıkan yakın dostlar muhabirlerin sorularını da yanıtladı.

Yakında bir yeni bir programa başlayacak olan Yıldız Tilbe, “Bülent Ersoy, Yeşim Salkım, Hadise, herkesi konuk alacağım. Sizler için güzel videolar çekip sohbet edeceğiz” dedi.

Muhabirlerin “Sezen Aksu’yu da konuk alacak mısınız? Bir de projeniz olacaktı ama ertelendi mi acaba?” sorusu üzerine Tilbe, “Sezen’i rahatsız edemem. Bu isimleri ederim ama onu edemem. Projeyi istiyoruz ama Sezen’in keyfine kalmış. Sezen isterse bütün projeler onun” şeklinde cevap verdi.

SEZEN, TURP GİBİ!

Kedisini Sezen Aksu’ya hediye eden ünlü şarkıcı, “Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şans kime nasip olur? Namussuz kedi! Evde bir türlü sevdirme kendini.

Sezen’e bir götürdüm, koynunda 2 saat uydu. Allah’a bin şükür Sezen çok iyi. Turp gibi, fıstık gibi. Sahnelere dönecek mi bilmiyorum. Ama pek niyeti yok gibi görünüyor ama kendi bilir” dedi.

SÖZÜMÜ TİŞÖRT YAPTILAR

Üzerindeki yazılı tişörtüyle dikkat çeken Yeşim Salkım ise “Arkadaşlar, ‘Benim hiç yabancı düşmanım olmadı, hepsiyle bir kahve içmişliğim var’ sözümü tişört yapmışlar. Bu sözüm Yıldız’ım hariç tabii ki. Doksanlardan kalan en

iyi arkadaşlarımdan biri kendisi” şeklinde konuştu.



