×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Yıldız Tilbe konserini peruksuz bitirdi

Güncelleme Tarihi:

#Yıldız Tilbe#Dilan Çiçek Deniz#Yasemin Kay Allen
Yıldız Tilbe konserini peruksuz bitirdi
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 07:00

YILDIZ Tilbe önceki akşam Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı.

Haberin Devamı

Konserine duygusal şarkılarla başlayan Tilbe, ardından tempoyu yükseltti. Şarkıcı, gece için peruk takmayı tercih etti. Tilbe, bir süre sonra sıkılınca peruğu çıkarıp sahnedeki koltuğun üzerine fırlattı.

Yıldız Tilbe konserini peruksuz bitirdi

Şarkıcı gecenin geri kalanına ise kendi saçıyla devam etti. Rahat tavırları ve kendine has danslarıyla yine farkını ortaya koyan Tilbe, “Bu akşam bütün kurtlarınızı dökün. Yarın yok, ona göre” dedi. Şarkıcı, yeni çıkardığı “Bakınca Görünüyorsun”u da ilk defa Çeşme sahnesinde seslendirdi.  

YANLIŞ ANLAŞILMA VAR, GÖRÜŞÜYORUZ
DİLAN Çiçek Deniz ve sevgilisi Rafael Cemo Çetin önceki akşam Arnavutköy’de görüntülendi.
Yıldız Tilbe konserini peruksuz bitirdi

Rafael Cemo Çetin, geçtiğimiz günlerde babası Sinan Çetin’in “Kendisiyle görüşmüyorum” sözlerinin hatırlatılması üzerine “Yanlış anlaşılma olmuş. Görüşüyoruz biz kendisiyle” dedi.

Haberin Devamı

İLİŞKİMDE HER ŞEY ÇOK KEYİFLİ
BİRCE Akalay önceki akşam Asmalımescit’teki bir mekânda doğum gününü kutladı. Oyuncu, geceye sevgilisi Hakan Kurtaş ile katıldı.

Yıldız Tilbe konserini peruksuz bitirdi

Kurtaş’ın sevgilisine attığı aşk dolu bakışlar dikkat çekti. Birce Akalay, ilişkisi hakkında “Mutluluk paylaştıkça çok güzel bir şey. Huzurlu olmak da. Her şey çok keyifli” açıklamasını yaptı.

TÜRK DEDEKTİF İNGİLTERE’DE
HALUK Bilginer ve Yasemin Kay Allen’ın başrollerini paylaştığı “Türk Dedektif” (The Turkish Detective) dizisi 7 Temmuz’dan itibaren İngiltere merkezli BBC Two’da ekrana gelecek.

Yıldız Tilbe konserini peruksuz bitirdi

Çekimleri İstanbul’da gerçekleşen dizide oyuncular İngilizce dilinde rol aldı. Barbara Nadel’in CWA Gümüş Hançer Ödüllü romanından ekrana uyarlanan dizi, TV+, Paramount, MiraMax ve Ay Yapım ortaklığında hayata geçti.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yıldız Tilbe#Dilan Çiçek Deniz#Yasemin Kay Allen

BAKMADAN GEÇME!