Yıldız Tilbe konserini peruksuz bitirdi

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Konserine duygusal şarkılarla başlayan Tilbe, ardından tempoyu yükseltti. Şarkıcı, gece için peruk takmayı tercih etti. Tilbe, bir süre sonra sıkılınca peruğu çıkarıp sahnedeki koltuğun üzerine fırlattı.



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Şarkıcı gecenin geri kalanına ise kendi saçıyla devam etti. Rahat tavırları ve kendine has danslarıyla yine farkını ortaya koyan Tilbe, “Bu akşam bütün kurtlarınızı dökün. Yarın yok, ona göre” dedi. Şarkıcı, yeni çıkardığı “Bakınca Görünüyorsun”u da ilk defa Çeşme sahnesinde seslendirdi. DİLAN Çiçek Deniz ve sevgilisi Rafael Cemo Çetin önceki akşam Arnavutköy’de görüntülendi.Rafael Cemo Çetin, geçtiğimiz günlerde babası Sinan Çetin’in “Kendisiyle görüşmüyorum” sözlerinin hatırlatılması üzerine “Yanlış anlaşılma olmuş. Görüşüyoruz biz kendisiyle” dedi.

İLİŞKİMDE HER ŞEY ÇOK KEYİFLİ

BİRCE Akalay önceki akşam Asmalımescit’teki bir mekânda doğum gününü kutladı. Oyuncu, geceye sevgilisi Hakan Kurtaş ile katıldı.



Kurtaş’ın sevgilisine attığı aşk dolu bakışlar dikkat çekti. Birce Akalay, ilişkisi hakkında “Mutluluk paylaştıkça çok güzel bir şey. Huzurlu olmak da. Her şey çok keyifli” açıklamasını yaptı.

TÜRK DEDEKTİF İNGİLTERE’DE

HALUK Bilginer ve Yasemin Kay Allen’ın başrollerini paylaştığı “Türk Dedektif” (The Turkish Detective) dizisi 7 Temmuz’dan itibaren İngiltere merkezli BBC Two’da ekrana gelecek.



Çekimleri İstanbul’da gerçekleşen dizide oyuncular İngilizce dilinde rol aldı. Barbara Nadel’in CWA Gümüş Hançer Ödüllü romanından ekrana uyarlanan dizi, TV+, Paramount, MiraMax ve Ay Yapım ortaklığında hayata geçti.