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Haber Giriş: 31.08.2020 - 12:24 | Son Güncelleme:

Yıldız Tilbe İstiklal Marşı’nı okudu

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Yıldız Tilbe, Bayhan Prodüksiyon tarafından düzenlenen 'Yıldızlar Geçidi' konserler serisi kapsamında dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda 6. kez sahneye çıktı.

Yıldız Tilbe ,30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Harbiye Açıkhava ‘yı dolduran izleyicilerine ‘İstiklal Marşı’nı söyleyerek kutladı. Yıldız Tilbe’ye tüm dinleyicisi eşlik etti.

 Corona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun oturan izleyiciler, Tilbe'nin şarkılarına eşlik etti. 

 

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