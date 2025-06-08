Yıldız oyuncuya şok taciz suçlaması... Kafelerde genç kızların peşine takılıp evinin havuzunda çıplak yüzdürmüş

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Özetle milyonların gözünde "modern çağların efsanelerinden biri o"... Ama hakkındaki son iddialar, bu efsaneyi yerle bir edecek türden.

Çünkü kılıktan kılığa giren yetenekli oyuncu, sahneden milyonlara seslenen müzisyen tacizle suçlanıyor.

Hem de bir değil tam dokuz tane kadın tarafından. Üstelik bu iddialara göre hepsi de daha 18 yaşında bile değilken başlarına bu korkunç olay geldi.

NİCE FİLMDE UNUTULMAZ KARAKTERLERE HAYAT VERDİ

Hollywood'un gündemine bomba gibi düşen bu korkunç iddianın kahramanı Jared Leto.

House Of Gucci, Dallas Buyers Club ve Suicide Squad'ın da aralarında bulunduğu birçok yapımdaki performansıyla hafızalara kazınan, kardeşiyle birlikte kurduğu 30 Seconds to Mars adlı müzik grubunun solisti olan 53 yaşındaki Jared Leto, dokuz kadın tarafından kendilerine karşı uygunsuz davranışlarda bulunmakla, tacizle suçlandı.

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Suçlama yöneltenlerin hepsi de bu olay başlarına geldiğinde henüz reşit olmadıklarını ileri sürdü.

Air Mail'in haberine göre Leto ile ilgili bu suçlamalar, yaklaşık 20 yıldır sürüyor. Ama bugüne kadar kimse bunları açık açık ifade etmemişti. Gençlik yıllarında Leto'nun tacizine uğradığını ileri süren ve ismini açıklamayan bir kadın "Bu, uzun zamandır herkesin bildiği bir sır" diyerek tanımladı durumu.

DJ'İN PAYLAŞIMIYLA GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Jared Leto ile ilgili bu suçlamalar, Los Angeles'ta yaşayan 30 yaşındaki DJ Allie Teilz adlı kadının 2012 tarihli bir Facebook paylaşımını yeniden gündeme getirmesiyle ortaya çıktı.

Teilz, Instagram sayfasının "hikayeler" bölümünde yer verdiği bu paylaşımda Leto'nun kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini ileri sürdü.

DJ Teilz paylaşımında "Jared Leto seninle sahne arkasında zorla yakınlık kurmaya çalışana kadar gerçekten Los Angeles'ta değilsindir. Bir etekle ve bir kar şapkasıyla... 17 yaşındayken bu adamın saldırısına uğradım ve bu bende travma yarattı" notuna yer verdi.

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Allie Teilz, Jared Leto'nun aslında yaşının küçük olduğunu bildiğini ama bunu hiç umursamadığını öne sürdü. Yıldızın yaptıklarını da "Korkutucu, yırtıcı ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

'BİR KAFEDE TELEFON NUMARAMI İSTEDİ'

Adı açıklanmayan bir başka kadın da Air Mail'e, 2006 yılında henüz 16 yaşındayken Los Angeles'ta Urth Caffe adlı mekanda Leto'nun uygunsuz davranışlarıyla karşılaştığını söyledi.

Söz konusu kadının anlattığına göre Leto o sırada flört ettiği oyuncu Ashley Olsen ile birlikte bu gözde kafeye gitti. Adını açıklamayan bu kadını gördü ve ondan telefon numarasını aldı.

Aynı kadının ileri sürdüğüne göre Leto günler sonra kendisini telefonla aradı. Aralarında tuhaf bir konuşma geçti. Hatta yine iddiasına göre Jared Leto ona "Hiç erkek arkadaşın oldu mu?" diye sordu. Bunun sonrasında da genç kıza, cinsel hayatıyla ilgili uygunsuz sorular yöneltti.

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KENDİSİ 16, LETO 36 YAŞINDAYDI

Leto'ya taciz suçlamasında bulunanlardan biri de şu anda 33 yaşında olan model Laura La Rue… 2008 yılında henüz 16 yaşındayken Leto ile tanıştı. O sırada Jared Leto 36 yaşındaydı.

Modelin iddiasına göre Leto ona yaşını sordu. O da "16" yanıtını verdi. Buna rağmen Leto ısrarla genç kızın telefon numarasını istedi. Ayrıca onu Los Angeles'taki evine davet etti.

La Rue'nin ileri sürdüğüne göre genç kız evdeyken Leto onun yanında çıplak dolaştı. Genç kız buna önce şaşırsa da "Belki de yetişkin adamların böyle yapıyor olduğunu düşündüm" diye anlattı durumu.

Jared Leto'nun sözcüsü iddiaların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Sözcü iddiaları ortaya atan Air Mail'e yaptığı açıklamada La Rue'nin sözlerine karşılık "İletişimlerinde uygunsuz hiçbir şey yoktu. Bayan La Rue, sonrasında Leto'nun asistanı olarak çalışmak için başvuruda bulundu. Bu da aralarında uygunsuz bir iletişim yaşanmadığının kanıtı" diye konuştu. Sözcüsü Leto'nun 35 yıldır alkol ya da uyuşturucu Kullanmadığını sözlerine ekledi.





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HAVUZDA ÇIPLAK YÜZMEYE TEŞVİK ETMİŞ

Diğer yandan bazı kaynaklar da Air Mail'e Jared Leto'nun evinde verdiği partilerden söz etti.

Bu konudaki iddiaya göre yıldız bu partilere dört ya da beş tane yetişkin erkek ile kimi zaman sayıları 60'a yaklaşan çok genç kadınları davet ederdi.

O sırada konuklar Leto'nun bahçesindeki havuzda çıplak olarak yüzmeye davet edilirdi.

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Ünlü yıldız hakkında suçlamada bulunan bir kadın da Leto ile 20 yaşındayken tanıştığını anlattı. Asistanını yollayıp telefon numarasını isteyen Leto sonrasında onu evine davet etti. Oraya giden kadın, Leto'nun tuhaf biri olduğunu söyledi.

Daha reşit olmadan Leto ile tanıştığını anlatan bir başkası da "Daha yaşımın küçük olduğunu bile bile bana cinsel içerikli sorular sorardı" diye konuştu.

Onun söylediğine göre ilişkileri kendisi 18 yaşına gelince de sürdü. İşte o zaman da Leto'nun cinsellikle ilgili istekleri arttı.

TUHAF HEDİYELER GÖNDERDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

2016 yılında Leto'nun Suicide Squad adlı yapımdaki rol arkadaşlarına prezervatif hediye ettiği konuşuluyordu.

Bunu da filmde canlandırdığı "Joker" karakteri adına yapmıştı. Fakat Leto bu iddiayı katıldığı bir sohbet programında yalanladı.

2016 yılında da Leto'nun rol arkadaşı Adewale Akinnuoye-Agbaje, yıldızın yine karakterinin kimliğine bürünerek kendisine Playboy dergisi gönderdiğini söylemişti.

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Jared Leto, 2014 yılında başrollerini Matthew McConaughey ve Jennifer Garner ile paylaştığı Dallas Buyers Club (Sınırsızlar Kulübü) adlı filmle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar kazanmıştı.