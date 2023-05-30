Yıldız oyuncunun kâbus anları: Eli bıçaklı saldırgan eşi ve çocukları içerideyken kapısına dayandı!

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Sinema ve televizyon dünyasındaki başarılı projeleri bir yana aslen tiyatro kökenli olan ve sahneleri de hiçbir zaman bırakmayan Benedict Cumberbatch, ailesiyle birlikte memleketi İngiltere’de, Londra’da yaşamaya ve burada tiyatro yapmaya devam ediyor. Hollywood’un yolunu da sadece film çekimleri ve ödül törenleri için tutuyor.

46 yaşındaki aktör uzun yıllar yakın arkadaşlık kurduğu tiyatro ve opera yönetmeni 45 yaşındaki Sophie Hunter’la 2015 yılında evlenmişti. Çiftin 2015, 2017 ve 2019 yıllarında doğan üç oğlu var. Sektörde her zaman çalışkanlığı, beyefendiliği ve ağırbaşlılığıyla tanınan usta aktörün başı bir süredir ısrarlı takipçiler ve saldırganlarla belada. Polis, saldırganın 35 yaşında Jack Bissell adında bir adam olduğunu açıkladı

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ELİ BIÇAKLI SALGIRGAN EVİNİN KAPISINA GELDİ!

Benedict Cumberbatch'in Londra’daki 3 buçuk milyon sterlin değerindeki evinin bahçesine girip, elindeki bıçakla kapıya dayanan saldırgan yıldız oyuncu ve ailesine kâbus dolu anlar yaşattı. Bir aşçı olduğu öğrenilen 35 yaşındaki saldırganın adının Jack Bissell olduğu öğrenildi. Jack Bissell, Benedict Cumberbatch'in kapısına elinde aşçıların kullandığı oldukça keskin bir balık bıçağıyla geldi.

Bu korkunç anlar yaşanırken Benedict Cumberbatch'in, eşi ve çocuklarıyla birlikte evde olduğu öğrenildi. Polis raporlarına göre saldırgan evin bahçesine girdi ve tehditler savurup bağırırken kapıdaki intercom cihazını da duvardan söküp attı.

Beaumont Hotel’in beş yıldızlı restoranında da çalışmış bir şef aşçı olan saldırgan kapısına dayandığı Benedict Cumberbatch’e “Buraya taşındığını biliyorum. Umarım evin yanıp kül olur” diye seslendi. O anlarda evin içinde korku dolu şekilde bekleyen ünlü aktör, eşi ve üç küçük çocuğunun savrulan tehditlerin hepsini duyduğu da ifade edildi. Benedict Cumberbatch ve ailesi yaşananlar yüzünden korku dolu uykusuz geceler geçirdi

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"AİLE UYKUSUZ GECELER GEÇİRİYOR"

Aileye yakın kaynaklar İngiliz medyasına Benedict Cumberbatch ve eşinin saldırganın içeri girmesinden, onlara ve çocuklarına zarar vermesinden çok korktuğunu, saldırı bu boyuta varmasa da yaşananların etkisiyle uykusuz geceler geçirdiğini aktardı. Saldırgan olay yerinden kaçtı ancak kapıdan söktüğü intercom üzerinde bulunan DNA izi sayesinde kısa sürede yakalandı.

Jack Bissell’in saldırıyı gerçekleştirmeden önce yakınlardaki bir marketten sandviç ekmeği aldığı ve market sahibine de oradan çıktıktan sonra Cumberbatch’in evine gidip evi yakacağını söylediği öğrenildi. Polis sorgusunda suçunu kabul eden Jack Bissell’e 250 sterlin para cezası ve Benedict Cumberbatch'in kendisine, ailesine ve evine yaklaşmasını yasaklayan bir uzaklaştırma emri verildi. Jack Bissell, saldırının sebebini açıklamadı ancak suç dosyası kabarık bir sabıkalı olduğu için polis onun izini kolayca bulmayı başardı

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SALDIRGAN SABIKA KAYDI KABARIK BİR ŞEF AŞÇI

Sorgusu sırasında kendini savunmayan ve suçunu kabul eden adamın saldırıyı neden gerçekleştirdiği bilinmiyor. Ancak Jack Bissell daha önce de İngiltere’nin Suriye’ye askeri müdahalesi protestoları sırasında tutuklandığı ve çalıştığı Beaumont Hotel’de huzursuzluk çıkararak uzaklaştırıldığı ve sicilinde hırsızlık, kamu düzenini bozma, uyuşturucu ve mülke zarar verme suçlarından aldığı cezalar bulunduğu biliniyor.

Bu olay Benedict Cumberbatch’in karşılaştığı ilk korku dolu saldırı değil. 2004’te Güney Afrika’da film çekerken 6 kişilik bir grup tarafından kaçırılan ve kurtarılan Benedict Cumberbatch, bu olaydan sonra hayata bakışının değiştiğini ve ölüme ne kadar yakın olduğunu anladıktan sonra yaşantısıyla ilgili önemli kararlar aldığını anlatmıştı.



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ÜNLÜ AKÖTÜRÜN BAŞINA GELEN TEK OLAY BU DEĞİL...

Ünlü oyuncu, 2015’te Sophie Hunter’la evlendikten sonra satın aldığı ve yerleştiği Kuzey Londra’daki evinde benzer bir korkutucu olay daha yaşadı. Aynı yıl içinde usta oyuncunun takıntılı bir hayranı birkaç kez yaşadığı yere gittikten sonra evine ve arabasına kırmızı kurdeleler yapıştırdı ve bu davranışının ardından o da bir uzaklaştırma emri aldı.