Yıldız oyuncunun arabası kurşunlanmıştı… Kalpsiz yoruma isyan etti: Keşke seni öleceğin bir yerinden vursalarmış!

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52 yaşına merdiven dayamış olsa da ona hâlâ dünyanın en güzel kadınlarından biri payesi verilmeye devam ediyor. 90’lı yıllarda bir televizyon modeli olarak başladığı kariyerine sayısız film ve dizi sığdırmayı başaran Denise Richards, bir yandan da kitaplar yazıp en çok satanlar listelerine girmeyi başarmış, koltuğundaki karpuzların arasına yazarlık mesleğini de eklemişti.

KARİYERİ SKANDALLARLA GÖLGELENDİ

Kariyeri, skandallarla dolu evliliği ve boşanmasının ardından yalpalayınca eski şöhretini kaybeder gibi olsa da ‘The Real Housewives of Beverly Hills’ adındaki reality şovda boy gösterince herkes onu yeniden hatırlamıştı. Hollywood’un ‘ünlü’ ev kadınlarının boy gösterdiği kavga-gürültü dolu bu program çok sevildi ve tam 12 sezon boyunca yayın hayatına devam etti. Richards da, önceleri konuk olarak katıldığı programın sonradan gediklisi haline gelecek, bu şovdan sonra yeniden sinema dünyasına dönmeyi başaracaktı.

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Bu geri dönüşün habercisi olan ve çekimleri devam eden Angels Fallen: Warriors of Peace'in çekimlerine giderken yaşadıkları ise güzel yıldızın yeni ve sakin hayatının ortasına bir bomba gibi düştü. Denise Richards ve kocası Aaron Phypers geçtiğimiz gün arabalarına atlayıp yola çıkmıştı. Phypers’ın kamyonetiyle eşi Denise’i filmin çekildiği sete kamyonetiyle bırakacaktı.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADILAR

Ne olduysa o anda oldu ve arkalarından gelen bir erkek sürücü Richards ve Phypers'ın bulunduğu kamyonetten yol istedi. Çift, öfkeli sürücüye yol verdiklerini iddia etseler de adamın siniri yatışmadı ve kimliği açıklanmayan bu kişi arabasını Richards ve kocası Aaron Phypers'ın arabasının önüne kırarak çıkardığı silahı ateşledi. Kamyonet vuruldu, Richards’ın çığlıkları arasında çılgın sürücüden kaçıp stüdyoya varmayı başardılar.

Çift o gün arabalarına böyle neşe içinde binmişti

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Eğlence kanalı TMZ çiftin gri Shelby marka kamyonetindeki kurşun deliğinin fotoğrafını çekmeyi ve yayınlamayı başarmıştı. Aynı kanalda yer alan haberlere göre Denise Richards ve eşi olaydan yara almadan kurtulmayı başardılar ancak stüdyoya kapağı attıklarında çok korkmuş durumdaydılar. Denise Richards’ın ağlamasını durduramadığı ve uzun saatler boyunca kendine gelemediği yazıldı.

AĞLAMAKTAN PERİŞAN OLDU

Stüdyodakiler hemen 911’i aramıştı ancak olayın üzerinden üç gün geçmesine rağmen çiftin resmi bir şikayette bulunup bulunmadığı henüz belli değil. Bilinen en önemli detay set çalışanlarının ağzından çıktığı söylenen ve basına yansıyan şu sözler: Bu yaşadıkları yüzünden Denise’in çok cesareti kırıldı…

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Çift olay hakkında hiç resmi bir açıklama yapmamış olsa da TMZ’ye göre Richards’ın 50 yaşındaki eşi Phypers, o gün her şeye rağmen sette 12 saat boyunca kalan ve çalışan eşinin yanından bir an bile ayrılmadı. Kaynaklara göre gün bitip stüdyoyu terk etme anı geldiğinde Richards ve Phypers'a bir polis aracı evlerine gidene kadar eşlik etti.

Richards'ın göz yaşları bugün tüm magazin sayfalarını süsleyen haber oldu...

Olay tam kapanacak derken bu kez de ortaya Denise Richards’ın hemen olay yerine koşan fotoğrafçılar tarafından çekilmiş fotoğrafları çıktı. Güzel oyuncu elinde telefon sürekli birilerini arar ve etrafta koşuştururken çok endişeli olduğu yüzüne yansımıştı ve ağlamaktan şişmiş gözleri dikkat çekiyordu. Ancak bu büyük korkusu böylece ortaya dökülmüşken bu kez de sosyal medya trolleri iş başına geçti ve Richards’a zor anlar yaşatmaya başladı.

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"KEŞKE SENİ ÖLDÜRECEK ŞEKİLDE VURULSAYDIN!"

Daha başına gelenlerin şokunu atlatamayan Richards, olayla ilgili haberler sosyal medyada yayılmaya başlayınca bir nefret saldırısının da kurbanı oldu. Nefret dolu Twitter trolü ölümden dönen Denise Richards’a “İnan umurumda değilsin. Keşke şöyle öleceğin şekilde boynundan vursaymışlar seni.” yazınca ortalık karıştı. Twitter bu saldırgan ve site kurallarını ihlal eden tweet’i hemen sildi ancak bu hamle Denise Richards’ı durduramayacaktı. Kimin tarafından yazıldığı belli olmayan bu çirkin sözleri alıntılayan yıldız oyuncu, iki milyondan fazla takipçisi bulunan hesabından şu sözleri paylaşacaktı:

“Teşekkür ederim, ben kimseye zarar gelmesini istemem. Senin umurunda değil ama evet, dün kocamla benim başıma gelen şey bugüne kadar içinde bulunduğum en korkunç şeydi. Kurşun boynuma isabet etmediği için çok üzgünüm…pislik!”

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51 yaşındaki oyuncu bu çirkin saldırıdan sonra kendisine iyi dileklerini ve dualarını gönderen hayranlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Ama yine de tüm bu paylaşımlara rağmen saldırıdan gerçek anlamda hiç bahsetmedi, bu teşekkürlerin sonrasında paylaşımlarına hiçbir şey olmamış gibi devam etti.

MUTLU GÜNÜNÜ DAHA YENİ KUTLAMIŞTI

Richards ve eşi Phypers, eylül ayında dördüncü evlilik yıldönümlerini kutlamışlardı. Instagram aracılığıyla yaptığı paylaşımda eşine övgüler yağdıran Richards “Mutlu yıllar aşkım, 4 yıl ve geleceğimizdeki daha nice yıllara. Yanımda sen olmadan bu yolculuğa çıkmayı hayal bile edemizdim. Bugüne kadarki en iyi koca sensin!” diyerek mutluluğunu paylaşmıştı.

Richards Phypers’dan önceki evliliğini ünlü oyuncu Charlie Sheen ile yapmıştı. Bu evlilik ve sonrasında yaşananlar ise Denise Richards’ın hayatına hiç silinmeyecek bir damga vurmuş ve başarılı aktrisin kariyerinin neredeyse sonra ermesine yol açmıştı.

Richards, Charlie Sheen ile 26 Aralık 2001'de aktör nişanlanmış ve çift 15 Haziran 2002'de bir malikânede düzenlenen düğün töreniyle evlenmişti. Richards, Mart 2005'te ikinci kızına hamileyken Sheen'e boşanma davası açmakla kalmadı kendisine yönelik ölüm tehditleri iddiasıyla Sheen'e karşı uzaklaştırma emri de istedi. Mutlu bir yuvanın içinde olduğu sanılan çiftin ilişkisindeki bu korkunç detaylar açığa çıktığında herkes büyük bir şok yaşamıştı. Boşanmaları 30 Kasım 2006'da sonuçlandı; hatta Sheen'e, denetimli ziyaretler dışında eski karısından ve kızlarından 90 metre uzakta durması emredildi.

CHARLIE SHEEN'LE YAŞADIKLARINI KİMSE UNUTAMADI

Mayıs 2010'da Sheen, kızları Sam ve Lola'nın yasal velayetini tamamen Richards'a teslim etti. Daha basına yansıdığına göre Sheen'in alkol ve uyuşturucu sorunları ve şiddet eğilimi nedeniyle dilekçe veren Richards tarafından elinden alınmıştı. O dönem Charlie Sheen hakkında ortaya atılan sayısız iddianın arasında başarılı oyuncunun şiddete meylettiği ve Denise Richards’ı hayat kadınlarıyla sürekli aldattığı da vardı. Sular yıllar boyunca durulmadı; iki oyuncunun kariyeri de bu zorlu süreçlerde büyük yaralar aldı.

Olaylı şekilde boşanan Richards ve Sheen artık sadece kızları için bir araya geliyor

Çiftin büyük kızı Sami artık 18 yaşında reşit bir genç kadın. İkinci kızları Lola da 17 yaşında ve annesinin efsanevi güzelliğine sahip olduğu konuşuluyor. Richards’ın bekar bir anne olarak kendisine bir zafer hikayesi yazdıracağına inanarak evlat edindiği 11 yaşındaki bir kızı daha var. 2011'de doğan Eloise, Richards’ın 2018’de evlendiği Aaron Phypers tarafından nüfusuna geçirildi ve resmi olarak kızı oldu. Yani artık Richards ve Phypers, fırtınalı bir geçmişi geride bırakıp, üç çocuklu, geniş ve mutlu bir aile oldular.