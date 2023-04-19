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Yıldız oyuncudan şaşkınlık yaratan açıklama: Bence aldatma evliliği bitirmemeli!

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#Joshua Jackson#Diane Kruger#Katie Holmes
Yıldız oyuncudan şaşkınlık yaratan açıklama: Bence aldatma evliliği bitirmemeli
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 15:14

1998 – 2003 yılları arasında yayınlanan ve dünya çapında milyonlarca izleyiciyi ekranın başına çivileyen gençlik dizisi “Dawson’s Creek”, birçok Hollywood yıldızı için ilk kez ünlendikleri ve birer dünya yıldızı haline geldikleri çok özel bir projeydi.

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Katie Holmes, James Van Der Beek ve Michelle Williams gibi birçok oyuncu bu dizideki rolleriyle kendilerine büyük bir hayran kitlesi oluşturup büyük birer yıldız oldular ve sayısız filmde rol aldılar. “Dawson’s Creek” dizisinin bu dev kadrosunda yer alan ve dizinin bitiminin ardından bir Hollywood yıldızına dönüşen isimlerden biri de Kanadalı aktör Joshua Jackson oldu.

Yıldız oyuncudan şaşkınlık yaratan açıklama: Bence aldatma evliliği bitirmemeli
Dawson’s Creek dizisi başrolünde oynayan tüm oyuncuları Hollywood yıldızı yaptı

1991’den beri aktörlük yapan 44 yaşındaki yıldız oyuncu canlandırdığı başarılı rollerin yanında hayatına giren meslektaşlarıyla yaşadığı aşklarla da ünlenmişti. Jackson ilk olarak dizide birlikte kamera karşısına geçtiği Katie Holmes’la ilişki yaşamıştı. Hatta 2 sene süren bu ilişkinin ardından Holmes rol arkadaşı için “O benim ilk aşkımdı” ifadesini kullanmıştı.

Yıldız oyuncudan şaşkınlık yaratan açıklama: Bence aldatma evliliği bitirmemeli
Joshua Jackson, Katie Holmes'un da ilk aşkıydı...

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Dawson’s Creek’in ardından giderek ünlenen Joshua Jackson, 2006’dan 2106’ya kadar Alman oyuncu Diane Kruger’la birlikteydi. Çiftin evlenmesi ve aile kurması beklenirken ikili yollarını sürpriz şekilde ayırdı. Jackson’ın evlenmek ve çocuk sahibi olmak istememesinin bu ilişkinin sonunu getirdiği söylendi. Ancak usta oyuncu bu ayrılıktan sadece birkaç yıl sonra evlenecek hatta çocuk sahibi bile olacaktı.

Joshua Jackson, 2019’da sona eren ve ilişkilerdeki sadakatsizliği odağına alan The Affair dizisinde başrol oynamıştı. Şimdilerde ise aynı adı taşıyan ünlü Fatal Attraction (Ölümcül Cazibe) filminden uyarlanan ve yine bir aşk ihanetini anlatan yeni dizisinin yayınlanmasını bekleyen yakışıklı oyuncu ekranda defalarca hayat verdiği bu evlilik dışı ilişkilerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yıldız oyuncudan şaşkınlık yaratan açıklama: Bence aldatma evliliği bitirmemeli
Joshua Jackson - Diane Kruger ilişkisi 10 yıl sürmüştü

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2019’da İngiliz oyuncu Jodie Turner-Smith’le evlenen ve bu evlilikten üç yaşında bir çocuğu bulunan Jackson evliliklerde aldatmanın ayrılık için geçerli bir sebep olmadığını savundu. “Bence bu tür ilişkiler yani aldatmalar affedilecek şeyler olmalı” diyen yıldız oyuncu, bu açıklamasıyla, daha önceki ilişkilerinde ve şimdi mutlu mesut süren evliliğinde karşı tarafı aldatmış olabileceğiyle ilgili soru işaretlerinin oluşmasına sebep oldu.

Yıldız oyuncudan şaşkınlık yaratan açıklama: Bence aldatma evliliği bitirmemeli
Yıldız oyuncu 2019'dan beri evli, mutlu ve çocuklu

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“Hepimiz yetişkiniz. Böyle şeyler olur. Evet, kimse sevdiği insan tarafından aldatılmak istemez ve ortaya çok sorun çıkar biliyorum ama yine de aldatmanın bir evliliği veya ilişkiyi bitirmek için geçerli sebep olmadığını düşünüyorum.” diyen Joshua Jackson bu sözleriyle tepki topladı. Joshua Jackson, aldatma durumunun eşlerimiz ya da sevgililerimizle ilgili olmadığını ve tamamen fiziksel durumlardan kaynaklandığını söyledi ve bu yüzden de eşlerimiz ya da sevgililerimizin bunu bir ilişki bitirme mesele olarak görmemeleri gerektiğini ima etti.

Yıldız oyuncudan şaşkınlık yaratan açıklama: Bence aldatma evliliği bitirmemeli
Joshua Jackson karısına çok aşık... Ama yine de bir ihanet durumunda evliliğinin sonlanmaması gerektiğine inanıyor

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Bu açıklamalarına rağmen 36 yaşındaki eşi Jodie Turner-Smith için sevgi dolu sözler sarf eden Jackson, daha önce evlenmemesinin nedenininse “henüz yaşının gelmemiş” olmasından kaynaklandığını anlattı. Eşi ve 3 yaşındaki kızının hayatındaki en önemli kişiler olduğunu söyleyen Jackson yine de “Eğer Jodie karşıma 5 yıl önce çıkmış olsaydı onunla yine birlikte olurdum ama bu aşk hayal kırıklığıyla sonlanırdı” demeyi ihmal etmedi.

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#Joshua Jackson#Diane Kruger#Katie Holmes

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