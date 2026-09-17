Yıldız oyuncu yıllar sonra ilk kez konuştu ve gerçeği itiraf etti: Hakkımdaki bütün dedikodular doğru!

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Cruise, o sırada dünyayı pençesine alan Covid 19 pandemisine rağmen filminin çekimlerine dönmüştü. Ama setteki herkesin de geçerli kurallara uymasını bekliyordu.

Tabii ki kamera arkasında çalışan herkes onun kadar titiz değildi ve sosyal mesafe kuralına uymadılar. Bunu gören Tom Cruise da haberlere göre açtı ağzını, yumdu gözünü.

Küfür etmekten bile çekinmedi. Kurallara uymayan set çalışanlarına "Bu sektörü ayakta tutmak zorundayız. Kurallara uymayanlar defolup gider" deyip üstüne bir de küfür etti.

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Aslında amacı pandemi yüzünden kesintiye uğrayan film çekimine dönmek ve işini kusursuz şekilde bitirmekti. Yine de ettiği küfürlerin ses kaydı alınıp basına yansıyınca büyük yankı yarattı.

Aslına bakılırsa bu ilk de değildi.

Tom Cruise, kendisinin de artık saklamadığı gibi öyle çalışılması kolay biri değildi.



SETTE KATI OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Kısa süre önce 64 yaşına giren oyuncu da GQ dergisine yıllar sonra verdiği röportajda bunu itiraf etti zaten. Film setlerindeki davranışlarıyla ilgili olarak dolaşan bütün dedikoduları doğruladı.

Önümüzdeki ekim ayında Alejandro Gonzalez Inarritu'nun yönettiği Digger adlı filmle seyircisiyle buluşmaya hazırlanan Tom Cruise, çalışırken son derece titiz olduğunu ve "uçurumun kenarına gitmekten" çekinmediğini söyledi.

Tom Cruise, 20 yıl sonra ilk kez GQ dergisine bir röportaj verdi. Hem de iddialı kapak pozlarında kaslarını sergiledi.

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Tom Cruise, bu röportajda o dillere destan disiplin duygusu hakkında söylenmedik hiçbir şey bırakmadı bir başka deyişle.

Oradan anlaşıldığına göre de Cruise'un en büyük derdi gerçekten de sinema sanatının ayakta kalması.

Çeşitli dijital platformlara değinen Cruise "Elbette bunlara karşı değilim. Bence harika, birçok insan için istihdam yaratıyorlar. Yine de sinemada en sevdiğim şey, hepimizin bir salonda bir araya gelip ortak bir deneyimi paylaşması" dedi.

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ONUNLA ÇALIŞANLAR HUYUNU BİLİYOR

İşte bu noktada da çalışma disiplinini anlattı Tom Cruise. "Ben çok sıkı çalışırım. Benimle çalışanlar da bunu bilir. Beklentim yüksektir, üstelik bu konuda açık sözlüyüm" diye konuştu.

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Birlikte çalıştığı kişilere kimi zaman gerçekten sert davranıp davranmadığı sorulduğunda da bunu doğruladı.

"Tam da o noktadayız. Onlara 'Bana güvenin, söylentiler doğru. Ben sizden önce orada olacağım. Peki ya siz nasıl bir deneyim yaşamak istiyorsunuz?' diye soruyorum" şeklinde yanıt verdi.

Söylediğine göre aslında bütün yaptığı, önceden belirlenen plana uymak. Çünkü sadece kendisinin değil bütün ekibin sorumluluğunu taşıdığına inanıyor.

Hatta bu durum çocukluğundan bu yana devam ediyor. Çünkü daha çocukken bile insanlar onu "Haydi ama Tom. Ne kadar ciddisin" diye uyarıyordu.



DUBLÖR KULLANMAYI BİLE SEVMİYOR

Görünüşe göre artık 64 yaşına gelmesine rağmen Tom Cruise'un kişiliğinin hiç değişmeyen bir parçası bu disiplinden şaşmama kuralı.

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Tam da bu katı disiplin tutkusu yüzünden ilerleyen yaşına rağmen Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) serisinde tehlikeli sahnelerde bile dublör kullanmadı Tom Cruise.

Serinin dublör koordinatörü Wade Eastwood da daha önce bu konuda "Normalde oyuncular dublör gerektiren sahneleri oynama fikrini severler. Ama işin içine sıkı bir antrenman süreci girince hevesleri kaybolur. Tom ise bunun tam tersi. Bir egzersiz programı hazırlandığında kendini tamamen buna adıyor demişti.

Hayata bir macera olarak baktığını söyleyen Cruise tam da bu noktada filmlerdeki tehlikeli sahnelerde oynamaktan korkmuyor. Kendi deyimiyle uçurumun kenarına gitmekten çekinmiyor.

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'HER ZAMAN BİR ŞEYLER ÖĞRENİYORUM'

Belli ki Tom Cruise, birlikte çalıştığı herkesin de kendini işine adaması gerektiğine inanıyor. Sette de bu doğrultuda davranışlar sergiliyor.

Tom Cruise gerçekten de bugün sahip olduğu servete de şöhrete de ulaşmasını sağlayan mesleğine candan bağlı.

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GQ'ya verdiği röportajda eğer sette değilse bir sonraki filme hazırlandığını anlattı. "Her zaman bir şeyler üzerinde çalışıyorum. Her zaman bir şeyler öğreniyorum. Çünkü filmler sadece sette başlamaz. Bazen yıllar alan bir hazırlık süreci gerektirir" dedi.

Tom Cruise , bu zamana kadar Mimi Rogers, Nicole Kidman ve Katie Holmes ile evlilik yaptı. Kidman ile evliyken Conor ve Isabella adlı iki çocuk evlat edindiler. Cruise onlarla hala görüşüyor. Katie Holmes ile evliliğinden doğan kızı Suri'yi ise boşanmalarının ardından hiç arayıp sormadı.



