Yıldız oyuncu yıllar sonra ilk kez konuştu ve gerçeği itiraf etti: Hakkımdaki bütün dedikodular doğru!

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Cruise, o sırada dünyayı pençesine alan Covid 19 pandemisine rağmen filminin çekimlerine dönmüştü. Ama setteki herkesin de geçerli kurallara uymasını bekliyordu.
Küfür etmekten bile çekinmedi. Kurallara uymayan set çalışanlarına "Bu sektörü ayakta tutmak zorundayız. Kurallara uymayanlar defolup gider" deyip üstüne bir de küfür etti.
Aslına bakılırsa bu ilk de değildi.
Tom Cruise, kendisinin de artık saklamadığı gibi öyle çalışılması kolay biri değildi.
SETTE KATI OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ
Kısa süre önce 64 yaşına giren oyuncu da GQ dergisine yıllar sonra verdiği röportajda bunu itiraf etti zaten. Film setlerindeki davranışlarıyla ilgili olarak dolaşan bütün dedikoduları doğruladı.
Önümüzdeki ekim ayında Alejandro Gonzalez Inarritu'nun yönettiği Digger adlı filmle seyircisiyle buluşmaya hazırlanan Tom Cruise, çalışırken son derece titiz olduğunu ve "uçurumun kenarına gitmekten" çekinmediğini söyledi.
Tom Cruise, bu röportajda o dillere destan disiplin duygusu hakkında söylenmedik hiçbir şey bırakmadı bir başka deyişle.
Oradan anlaşıldığına göre de Cruise'un en büyük derdi gerçekten de sinema sanatının ayakta kalması.
Çeşitli dijital platformlara değinen Cruise "Elbette bunlara karşı değilim. Bence harika, birçok insan için istihdam yaratıyorlar. Yine de sinemada en sevdiğim şey, hepimizin bir salonda bir araya gelip ortak bir deneyimi paylaşması" dedi.
ONUNLA ÇALIŞANLAR HUYUNU BİLİYOR
İşte bu noktada da çalışma disiplinini anlattı Tom Cruise. "Ben çok sıkı çalışırım. Benimle çalışanlar da bunu bilir. Beklentim yüksektir, üstelik bu konuda açık sözlüyüm" diye konuştu.
Birlikte çalıştığı kişilere kimi zaman gerçekten sert davranıp davranmadığı sorulduğunda da bunu doğruladı.
"Tam da o noktadayız. Onlara 'Bana güvenin, söylentiler doğru. Ben sizden önce orada olacağım. Peki ya siz nasıl bir deneyim yaşamak istiyorsunuz?' diye soruyorum" şeklinde yanıt verdi.
Hatta bu durum çocukluğundan bu yana devam ediyor. Çünkü daha çocukken bile insanlar onu "Haydi ama Tom. Ne kadar ciddisin" diye uyarıyordu.
DUBLÖR KULLANMAYI BİLE SEVMİYOR
Görünüşe göre artık 64 yaşına gelmesine rağmen Tom Cruise'un kişiliğinin hiç değişmeyen bir parçası bu disiplinden şaşmama kuralı.
Tam da bu katı disiplin tutkusu yüzünden ilerleyen yaşına rağmen Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) serisinde tehlikeli sahnelerde bile dublör kullanmadı Tom Cruise.
Hayata bir macera olarak baktığını söyleyen Cruise tam da bu noktada filmlerdeki tehlikeli sahnelerde oynamaktan korkmuyor. Kendi deyimiyle uçurumun kenarına gitmekten çekinmiyor.
'HER ZAMAN BİR ŞEYLER ÖĞRENİYORUM'
Belli ki Tom Cruise, birlikte çalıştığı herkesin de kendini işine adaması gerektiğine inanıyor. Sette de bu doğrultuda davranışlar sergiliyor.
Tom Cruise gerçekten de bugün sahip olduğu servete de şöhrete de ulaşmasını sağlayan mesleğine candan bağlı.