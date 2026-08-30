Yıldız oyuncu küçücük yaşta çalışmaya başlamıştı… ‘Bana ekranda çocuk, kamera kapanınca yetişkin gibi davranıyorlardı’

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Disney yıldızı olarak ünlenen, henüz 12 yaşındayken yetişkin beklentileriyle boğuşurken sette adeta perişan hale gelen eski çocuk yıldız ününün ilk dönemindeki sert koşullarla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Bella Thorne'un çocuk yıldız olarak hayatı görünürde ışıltılı, perde arkasında ise oldukça zordu: Hollywood ondan ekranda çocuk, her yerde yetişkin olmasını bekliyordu.

Thorne, eğlence sektöründe çocuk yaşta çalışmaya başladı ve HBO'nun "Big Love" dizisi de dahil olmak üzere televizyon dizilerinde rol almadan önce model olarak da tanındı. Asıl çıkışını 2010 yılında Disney Channel'ın "Shake It Up" dizisinde Zendaya'yla kamera karşısına çıkarak yaptı.

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"Gününüzün tüm saatlerini yetişkinlerle sette geçiriyorsunuz, biliyorsunuz, bu çok farklı bir şey, beyniniz 'nasıl yapacağım...' diye düşünüyor."

Bella Thorne, sektörün onun çocuk olduğunu unutup sırtına nasıl büyük yükler bindirdiğini anlatmaya "Ve benden bu çocuk gibi davranmam bekleniyor, ama aynı zamanda bir yetişkin gibi saatlerce çalışıyorum ve yetişkin sohbetlerine katılıyorum. Ve hata yaptığımda bu benim hatam, bir çocuk gibi değil, benim hatam. Bir yetişkin olarak, bu senin hatan diyorlar." sözleriyle devam etti.

Ancak kamuoyunun gözü önünde büyürken bu yetişkin beklentileriyle başa çıkmak Thorne için kolay olmadı: "Sanırım insanlar bunu kamuoyu önünde nasıl yönettiğimi görebiliyorlar. Bunu doğru şekilde ele aldığımı veya dengelediğimi sanmıyorum. Zaten her şeyin, tüm fotoğrafları var.”

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Bella Thorne itiraflarına "Son zamanlarda çok çalıştım. Hayatımda bir şeyleri değiştirmem ve daha iyi olmam gerektiği bir noktaya geldim. Çok çalışıyordum ve gerçekten çok önem verdiğim şeylere çok az zaman ayırıyordum." diye devam ederken son iki yılını ruh sağlığına öncelik vererek geçirdiğini söyledi.

Şimdi 28 yaşında olan oyuncu, sonunda kendine "nefes alacak biraz alan" ve hoşgörü tanıdığını açıkladı ve "Gençken bunu hiç yapmadığımı düşünüyorum," dedi.

Oysa Bella Thorne, çocuk yıldızken kendine aynı hoşgörüyü göstermekte zorlanmıştı. Ünlü oyuncu 18 yaşına geldiğinde dramatik bir değişim hissetti ve kendi kendine “Özgürüm!” dedi.

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"Gerçekten özgürdüm. Bu eve giriyordum ve kimse bana ne zaman nerede olacağımı, ne zaman geleceğimi veya ne zaman ayrılacağımı sormuyordu. Bu... çok tuhaftı. Ve bir başkası size tuhaf olduğunu söyleyene kadar neyin tuhaf olduğunu bilemezsiniz."

Bella Thorne ayrıca, Selena Gomez, Miley Cyrus ve Demi Lovato da dahil olmak üzere Disney Channel'daki diğer yıldızlarla karşılaştırılması hakkında da samimi bir şekilde konuştu.

"Bu insanlarla çok fazla vakit geçirmiyordum. Zendaya ile takılıyordum, birlikte vakit geçiriyorduk... Bizim dizimiz Miley, Selena ve Demi'nin dizilerinin yayınlandığı zamandan farklı bir dönemdeydi. Sanırım hepsi biz başladığımızda 16, 17 yaşlarındaydı. Yani dönemler çok farklı, ama yine de kesişiyorlar."

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İnsanların ona çocukken Disney'in bir sonraki "kötü kızı" olup olmayacağını sorduğunu, bu kadar genç yaşta bunu anlamakta zorlandığını söyledi.

"12 yaşındayken insanlar bana ‘Lindsay Lohan gibi mi olacaksın?’ gibi şeyler soruyorlardı. 12-13 yaşlarında beyniniz çok çabalıyor. 'Ne olacağım? Ne? Soru ne?' diye düşünüyorsunuz. Aman Tanrım."

Thorne daha sonra film ve televizyon rolleriyle Disney’in çocuk yıldızı imajının ötesine geçti.

Ünlü oyuncu ayrıca kamera arkasında da daha büyük bir atılım yaptı. Ağustos 2026'da, ilk uzun metraj yönetmenlik denemesi olan "Color Your Hurt" filminden sonra "Spring Breakers 2"nin senaryosunu yazmak, yönetmek ve başrolünde oynamak için anlaşma imzaladı.