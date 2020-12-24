Yıldız Çağrı Atiksoy'dan sevgilisi Berk Oktay'a destek: Seninle gurur duyuyorum

Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy da sevgilisi Oktay’a şu sözlerle destekte bulundu: “18 yıl emek verdiğin kariyerinin, şahsına atılan iftira ve karalamalarla bitirilmesini göze alarak sonuna kadar savaştığın için seninle gurur duyuyorum.”