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Yıldız Çağrı Atiksoy'dan sevgilisi Berk Oktay'a destek: Seninle gurur duyuyorum
Oyuncu Berk Oktay’ın uygunsuz görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle yargılanan eski eşi Merve Şarapçıoğlu, “özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy da sevgilisi Oktay’a şu sözlerle destekte bulundu: “18 yıl emek verdiğin kariyerinin, şahsına atılan iftira ve karalamalarla bitirilmesini göze alarak sonuna kadar savaştığın için seninle gurur duyuyorum.”
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