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Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay evlendi... İşte nikahtan ilk fotoğraf!

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#Yıldız Çağrı Atiksoy#Berk Oktay#Nikah
Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay evlendi... İşte nikahtan ilk fotoğraf
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 20:47

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan oyuncu Berk Oktay ile meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi.

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Ünlü çift ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle nikah masasına oturdu.

Çiftin nikahından fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay evlendi... İşte nikahtan ilk fotoğraf

10 GÜN ÖNCE KINA GECESİ

Yıldız Çağrı Atiksoy 31 Ağustos'ta kına gecesi yaptı. Tören öncesi Berk Oktay, Atiksoy'u evinden aldı.

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay evlendi... İşte nikahtan ilk fotoğraf

İzmir Talles Park'taki kına gecesinde Yıldız Çağrı 3 farklı kıyafet giydi.Gece boyunca davul çalan Berk Oktay, müstakbel eşini pistte bir an olsun yalnız bırakmadı. Berk Oktay, kına gecesinde çekilen fotoğrafı "Benim güzel gelinim' notu ile paylaştı.

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Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay evlendi... İşte nikahtan ilk fotoğraf

 

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#Yıldız Çağrı Atiksoy#Berk Oktay#Nikah

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