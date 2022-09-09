Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay evlendi... İşte nikahtan ilk fotoğraf!

Haberin Devamı

Ünlü çift ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle nikah masasına oturdu.

Çiftin nikahından fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

10 GÜN ÖNCE KINA GECESİ



Yıldız Çağrı Atiksoy 31 Ağustos'ta kına gecesi yaptı. Tören öncesi Berk Oktay, Atiksoy'u evinden aldı.

İzmir Talles Park'taki kına gecesinde Yıldız Çağrı 3 farklı kıyafet giydi.Gece boyunca davul çalan Berk Oktay, müstakbel eşini pistte bir an olsun yalnız bırakmadı. Berk Oktay, kına gecesinde çekilen fotoğrafı "Benim güzel gelinim' notu ile paylaştı.

Haberin Devamı