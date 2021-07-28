Ünlü aktör Bob Odenkirk hastaneye kaldırıldı

58 yaşındaki aktör Bob Odenkirk, Better Call Saul dizisinin çekimleri için Los Angeles’taki sete gitti.

Çekimler sırasında kendini kötü hisseden Odendirk, bir anda yere yığıldı.

Baygınlık geçiren oyuncuya ilk olarak set ekibi müdahale etti.

Hemen Los Angeles’ta bir hastaneye kaldırılan usta oyuncu acil servise alındı. Salı günü rahatsızlanan Odenkirk’in tedavisine acil serviste devam edildiği bilgisine ulaşıldı.

Usta oyuncunun hastaneye nakledilirken bilincinin açık olup olmadığı ise bilinmiyor…

Bob Odenkirk, 'Better Call Saul' dizisinde 'Saul Goodman' karakterine hayat veriyor. 2015 yılında yayın hayatına başlayan dizi 5 sezondur devam ediyor. Dizinin 6 sezon çekimlerine Los Angeles'ta başlandı.

FOTOĞRAF: BACKGRID

Better Call Saul dizisinin konusu nedir?

Better Call Saul dizisinin başlıca konusunu küçük çaplı bir avukat olan Saul Goodman karakterinin hayatı oluşturmaktadır. Dizinin odak noktasında olan Saul Goodman kendi halinde yaşayan ve avukatlık yapan birisidir.

Breaking Bad dizisinin öncesini anlatan dizide Saul Goodman'ın nasıl ahlak yoksunu bir adama dönüştüğü işlenmektedir. Her sezon farklı bir hikaye anlatılarak olaylar gelişmektedir.

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