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Yılbaşı yolcuları... Ünlü isimler havaalanında!

#BERKAY ŞAHİN#Hadise#Mehmet Dinçerler
Yılbaşı yolcuları... Ünlü isimler havaalanında
Behlül AYDIN

2022’yi İstanbul dışında karşılamak isteyen ünlü isimler, geçen perşembe havaalanına akın etti. İşte İstanbul Havalimanı’ndan manzaralar...

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Yanıyorum abi!

Berkay, yeni yılı anne ve babasıyla karşılamak üzere eşi Özlem Ada Şahin ve kızlarıyla birlikte İzmir’e gitti. Soğuk havaya rağmen terlik ve şort giyen şarkıcı, üşüyüp üşümediğini soran muhabirlere şöyle yanıt verdi:

Yılbaşı yolcuları... Ünlü isimler havaalanında

“Ben hep böyleyim. Askerliğimi Sivas’ta uzun dönem yaptım, orada eksi 27’leri gördüm. Dokunun, yanıyorum abi! Oldum olası çalışıyorum, ilk kez bu yılbaşını ailemle geçireceğim, onun da heyecanını yaşıyorum.”

Hem iş hem tatil

Hadise, hem konser vermek hem de tatil yapmak için sevgilisi Mehmet Dinçerler’le birlikte Kıbrıs’a uçtu. Bir gün önce Covid testi yaptırmaya gittikleri hastanede basına görüntü vermemek için güvenlik görevlilerini seferber eden çift, bu kez sakindi. Güvenlik kontrolüne kadar başını öne eğerek yürüyen Hadise, soruları yanıtsız bıraktı.

Yılbaşı yolcuları... Ünlü isimler havaalanında

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Ülkeye mahcup ettiniz beni

İstanbul Havalimanı’nda yalnız görüntülenen Tuba Ünsal yılbaşı tatilini Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de geçireceğini söyledi.

Ünlü oyuncu, fotoğraf çeken muhabirlere takıldı: “Yalnız olmamayı tercih ederdim şurada. Mahcup ettiniz bütün ülkeye beni!”

Yılbaşı yolcuları... Ünlü isimler havaalanında

Kıbrıs’a uçtu

Deniz Seki, havalimanında uçak saatini beklerken çektirdiği bu fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı: “Kıbrıs yolcusu kalmasın.”

Yılbaşı yolcuları... Ünlü isimler havaalanında

Uçağı beklerken

Duman Grubu’nun solisti Kaan Tangöze, eşi Kıvılcım Ural’la beraber İzmir’e gitti. Uçuş öncesi görüntülenen Tangöze, yeni yılı grubuyla sahnede karşılayacaklarını söyledi. Ünlü şarkıcı, “Sürpriz yapıp Kıvılcım Hanım’ı da sahneye alır mısınız?” sorusuna da “Hayır, biz Duman olarak sahnede olacağız. Öyle bir planımız yok” yanıtını verdi.

Yılbaşı yolcuları... Ünlü isimler havaalanında

Yurtdışı kaçamağı

Başakşehir’in kalecisi Volkan Babacan ve haber spikeri eşi Hilal Özdemir, tatil için yurtdışını tercih etti. Çocuklarını ailelerine emanet eden çift, “Yolculuk ne tarafa?” sorusuna “Dışarıya kaçıyoruz” yanıtını verdi.

Yılbaşı yolcuları... Ünlü isimler havaalanında

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#BERKAY ŞAHİN#Hadise#Mehmet Dinçerler

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