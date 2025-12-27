Ünlü şef kızını evlendirdi... Gülsün mü ağlasın mı bilemedi... Karlar prensesi gibi gelin oldu

Haberin Devamı

Yıla nokta koyan son görkemli düğüne aralarında Victoria ve David Beckham'ın da bulunduğu ünlü konuklar akın etti.

KARMAŞIK DUYGULARI YÜZÜNE YANSIDI

59 yaşındaki Ramsay, nikahın kıyılacağı Bath Abbey'e girişte kızı Holly'ye eşlik etti. Kızının elinden tutup otomobilden inmesine yardım eden ünlü şefin mutluluğu ve heyecanı da yüzünden okunuyordu.

Genellikle güler yüzüyle bilinen Ramsay'ın yüz ifadesi ise ünlü şefin hem büyük bir mutluluk hem de duygu yoğunluğu yüzünden ağlama isteğini yansıtıyordu.

Kızı Holly otomobilden indikten sonra onu yanaklarından öpen Ramsaly, sonra da onunla birlikte Bath Abbey binasına ilerledi. İçeriye girmeden önce de kızıyla birlikte kapıda durup objektiflere poz verdi.

GELİNİN EN BÜYÜK HAYALİYDİ

Bu düğün, Holly Ramsay'in hayallerini de gerçekleştirdi. 25 yaşındaki Ramsay nişanlandığından bu yana hep Noel'e denk gelen bir tören istiyordu.

Tam da istediği gibi o ışıltı bitmemişken hatta yeni yıl heyecanıyla biraz daha artmışken sevdiği adamla hayatını birleştirdi.



Holly Ramsay ile madalyalı olimpik yüzücü Adam Peaty, geçen yıl eylül ayında nişanlandı. Çift, mutlu haberi de sosyal medya sayfasından duyurdu.

Ramsay kızının otomobilden inmesine yardım ettikten sonra yanağına bir öpücük kondurdu.





Sonra da kızıyla birlikte kapıda durup objektiflere poz verdi.





Gelin Holly tam da Noel ile yeni yıl karşılanırken evlenmek istiyordu. Bu hayali de gerçek oldu.





Düğünün konukları arasında Victoria ve David Beckham, oğulları Cruz ve Romeo ile kızları Harper da vardı.





Damat Adam Peaty, nikaha giderken sağdıçlarıyla birlikte eski ilişkisinden dünyaya gelen oğlu da eşlik etti.

Ünlü bir babanın kızı olmanın yanı sıra aynı zamanda kendisi de sosyal medyada tanınmış bir kişi olan Holly Ramsay, sarı taşlı nişan yüzüğünü de gözler önüne serdi.

Genç kız "En iyi arkadaşımla evleniyorum" satırlarıyla başladı paylaşımına. Ardından da şu andaki duygularını anlatacak kelimeleri bulmakta zorlandığını belirtti.



Mutluluktan ayakları yerden kesilen Holly Ramsay nişanlısına hitaben "Seninle ilk buluşmamızdan sonra yüzümde bir gülümsemeyle nasıl eve döndüğümü hatırlıyorum" satırlarını yazdı.



Holly Ramsay, paylaşımının sonunda da nişanlısına "İçimdeki küçük kıza sevildiğini hissettirdiğin ve onu her zamankinden daha fazla mutlu ettiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum ve senin eşin olmayı sabırsızlıkla bekliyorum" diye seslendi.

DAMAT ŞAMPİYON BİR OLİMPİK YÜZÜCÜ

Bu arada Gordon Ramsay'in damadı Adam Peaty de en az onun kadar ünlü. 30 yaşındaki Peatty, Olimpiyat madalyalı bir yüzücü. Kurbağalama dalında uzman bir yüzücü olan Peaty, 2016 Olimpiyat Oyunları'nda 100 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.

Bu aynı zamanda 24 yılda İngiltere'nin bu alanda kazandığı ilk altın madalya olarak da tarihe geçti.



Peaty, 2020 Olimpiyat Oyunları'ndan da yine madalya ile döndü.



Bir not daha... Adam Peaty, kurbağalama dalında sekiz kez dünya, 16 kez de Avrupa Şampiyonu oldu.

Holly Ramsay ile Adam Peaty'nin düğünüyle ilgili bazı tatsız ayrıntılar da var. Damadın annesi ve babasının törene katılması yasaklandı.

Holly, bekarlığa veda gecesine Adam'in annesi Caroline'i davet etmedi bile. Anne Caroline orada olmak yerine evde oturup torununa baktı.



Bu durum da Caroline'in kız kardeşinin yani Adam Peaty'nin teyzesinin bir sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

TEYZESİNDEN ZEHİR ZEMBEREK SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Aslına bakılırsa Adam Peaty, annesiyle bir zamanlar gayet yakın bir ilişki yürütüyordu. Hatta onun spor dünyasındaki başarısında Caroline'in de büyük katkısı var.



Ama söylenenlere göre Adam Peaty, başarı kazanıp ünlendikçe hele bir de Ramsay ailesinin pırıltılı kanatları altına girince annesi başta kendi ailesinden uzaklaştı.



Peaty, kayınpederi Gordon Ramsay'i kendi bekarlığa veda eğlencesine davet etti. Ama annesi Caroline, gelini Holly'nin partisine davetli bile değildi.



Adam Peaty'nin teyzesi Louise Williams, Holly Ramsay'in sosyal medyaya bile yansıyan bekarlığa veda eğlencesinin konuklarını görünce durumun Caroline açısından "ayrımcılık" ve "kalp kırıcı" olduğunu belirtti.

Louise, Holly'yi de suçladı. Caroline'in gelini Holly'ye evini ve kalbini açtığını belirten Louise "Kız kardeşimin kalp kırıklığının geçmesi ve iyileşmesi çok uzun zaman alacak" diye seslendi yaptığı sosyal medya paylaşımında.Louise paylaşımında "Bekarlığa veda partinin çok iyi geçmesine sevindim. Sen bunu hak ediyorsun. Ama bir insan olarak çok sevdiğim ve sevmeye de devam edeceğim bir kadına karşı ayrımcılık yaptın ve çok kırıcı davrandın" diye yazdı.Louise, Caroline'i işaret ederek "Sana evini ve kalbini açan bir kadın. Her ne sebeple olursa olsun, müstakbel kayınvalideni bekarlığa veda partisine davet etmemeye karar verdin. Ama Adam kayınpederini, yani babanı bekarlığa veda partisine davet etti. Anneni ve hatta annenin yardımcısını, kız kardeşlerini, arkadaşlarını, yeğenimi davet ettin ama müstakbel kayınvalideni, kız kardeşimi davet etmedin" satırlarına yer verdi.

ANNESİ OĞLUNU DAMATLIKLA GÖREMEDİ

İleri sürülenlere göre Adam Peaty, teyzesinin bu paylaşımından sonra iyice sinirlendi. Annesinin kalbini biraz daha kıracak bir karar aldı...



Eski ilişkisinden dünyaya gelen oğlu George'u görmeyi de Caroline'e yasakladı.



İleri sürülenlere göre Adam Peaty aslında annesiyle çok yakındı. Ama kendi alanında ün kazanıp bir de Ramsay ailesinin pırıltılı hayatına girince kendi ailesini kenara itti.