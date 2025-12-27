Ünlü şef kızını evlendirdi... Gülsün mü ağlasın mı bilemedi... Karlar prensesi gibi gelin oldu

Güncelleme Tarihi:
Yıla nokta koyan son görkemli düğüne aralarında Victoria ve David Beckham'ın da bulunduğu ünlü konuklar akın etti.
KARMAŞIK DUYGULARI YÜZÜNE YANSIDI
59 yaşındaki Ramsay, nikahın kıyılacağı Bath Abbey'e girişte kızı Holly'ye eşlik etti. Kızının elinden tutup otomobilden inmesine yardım eden ünlü şefin mutluluğu ve heyecanı da yüzünden okunuyordu.
Genellikle güler yüzüyle bilinen Ramsay'ın yüz ifadesi ise ünlü şefin hem büyük bir mutluluk hem de duygu yoğunluğu yüzünden ağlama isteğini yansıtıyordu.
Kızı Holly otomobilden indikten sonra onu yanaklarından öpen Ramsaly, sonra da onunla birlikte Bath Abbey binasına ilerledi. İçeriye girmeden önce de kızıyla birlikte kapıda durup objektiflere poz verdi.
GELİNİN EN BÜYÜK HAYALİYDİ
Bu düğün, Holly Ramsay'in hayallerini de gerçekleştirdi. 25 yaşındaki Ramsay nişanlandığından bu yana hep Noel'e denk gelen bir tören istiyordu.
Tam da istediği gibi o ışıltı bitmemişken hatta yeni yıl heyecanıyla biraz daha artmışken sevdiği adamla hayatını birleştirdi.
Holly Ramsay ile madalyalı olimpik yüzücü Adam Peaty, geçen yıl eylül ayında nişanlandı. Çift, mutlu haberi de sosyal medya sayfasından duyurdu.
Düğünün konukları arasında Victoria ve David Beckham, oğulları Cruz ve Romeo ile kızları Harper da vardı.
Damat Adam Peaty, nikaha giderken sağdıçlarıyla birlikte eski ilişkisinden dünyaya gelen oğlu da eşlik etti.
Genç kız "En iyi arkadaşımla evleniyorum" satırlarıyla başladı paylaşımına. Ardından da şu andaki duygularını anlatacak kelimeleri bulmakta zorlandığını belirtti.
Mutluluktan ayakları yerden kesilen Holly Ramsay nişanlısına hitaben "Seninle ilk buluşmamızdan sonra yüzümde bir gülümsemeyle nasıl eve döndüğümü hatırlıyorum" satırlarını yazdı.
Holly Ramsay, paylaşımının sonunda da nişanlısına "İçimdeki küçük kıza sevildiğini hissettirdiğin ve onu her zamankinden daha fazla mutlu ettiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum ve senin eşin olmayı sabırsızlıkla bekliyorum" diye seslendi.
DAMAT ŞAMPİYON BİR OLİMPİK YÜZÜCÜ
Bu arada Gordon Ramsay'in damadı Adam Peaty de en az onun kadar ünlü. 30 yaşındaki Peatty, Olimpiyat madalyalı bir yüzücü. Kurbağalama dalında uzman bir yüzücü olan Peaty, 2016 Olimpiyat Oyunları'nda 100 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.
Bu aynı zamanda 24 yılda İngiltere'nin bu alanda kazandığı ilk altın madalya olarak da tarihe geçti.
Peaty, 2020 Olimpiyat Oyunları'ndan da yine madalya ile döndü.
Bir not daha... Adam Peaty, kurbağalama dalında sekiz kez dünya, 16 kez de Avrupa Şampiyonu oldu.
Holly, bekarlığa veda gecesine Adam'in annesi Caroline'i davet etmedi bile. Anne Caroline orada olmak yerine evde oturup torununa baktı.
Bu durum da Caroline'in kız kardeşinin yani Adam Peaty'nin teyzesinin bir sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.
TEYZESİNDEN ZEHİR ZEMBEREK SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI
Aslına bakılırsa Adam Peaty, annesiyle bir zamanlar gayet yakın bir ilişki yürütüyordu. Hatta onun spor dünyasındaki başarısında Caroline'in de büyük katkısı var.
Ama söylenenlere göre Adam Peaty, başarı kazanıp ünlendikçe hele bir de Ramsay ailesinin pırıltılı kanatları altına girince annesi başta kendi ailesinden uzaklaştı.
Peaty, kayınpederi Gordon Ramsay'i kendi bekarlığa veda eğlencesine davet etti. Ama annesi Caroline, gelini Holly'nin partisine davetli bile değildi.
Adam Peaty'nin teyzesi Louise Williams, Holly Ramsay'in sosyal medyaya bile yansıyan bekarlığa veda eğlencesinin konuklarını görünce durumun Caroline açısından "ayrımcılık" ve "kalp kırıcı" olduğunu belirtti.
ANNESİ OĞLUNU DAMATLIKLA GÖREMEDİ
İleri sürülenlere göre Adam Peaty, teyzesinin bu paylaşımından sonra iyice sinirlendi. Annesinin kalbini biraz daha kıracak bir karar aldı...
Eski ilişkisinden dünyaya gelen oğlu George'u görmeyi de Caroline'e yasakladı.
İleri sürülenlere göre Adam Peaty aslında annesiyle çok yakındı. Ama kendi alanında ün kazanıp bir de Ramsay ailesinin pırıltılı hayatına girince kendi ailesini kenara itti.