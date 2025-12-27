×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ünlü şef kızını evlendirdi... Gülsün mü ağlasın mı bilemedi... Karlar prensesi gibi gelin oldu

Güncelleme Tarihi:

#Adam Peatty#Holly Ramsay#2025 Yılında Evlenen Ünlüler
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2025 18:09

Ünlü İngiliz şef Gordon Ramsay, hayatının en duygu yüklü günlerinden birini yaşadı. Tabii 1996'dan bu yana evli olduğu karısı Tana Ramsay ile birlikte. Mutlu çift, altı çocuklarından ikincisi olan Holly Ramsay'i, madalyalı olimpik yüzücü Adam Peaty ile evlendirdi...

Haberin Devamı

Yıla nokta koyan son görkemli düğüne aralarında Victoria ve David Beckham'ın da bulunduğu ünlü konuklar akın etti.

Ünlü şef kızını evlendirdi... Gülsün mü ağlasın mı bilemedi... Karlar prensesi gibi gelin oldu

KARMAŞIK DUYGULARI YÜZÜNE YANSIDI
59 yaşındaki Ramsay, nikahın kıyılacağı Bath Abbey'e girişte kızı Holly'ye eşlik etti. Kızının elinden tutup otomobilden inmesine yardım eden ünlü şefin mutluluğu ve heyecanı da yüzünden okunuyordu.

Genellikle güler yüzüyle bilinen Ramsay'ın yüz ifadesi ise ünlü şefin hem büyük bir mutluluk hem de duygu yoğunluğu yüzünden ağlama isteğini yansıtıyordu.

Kızı Holly otomobilden indikten sonra onu yanaklarından öpen Ramsaly, sonra da onunla birlikte Bath Abbey binasına ilerledi. İçeriye girmeden önce de kızıyla birlikte kapıda durup objektiflere poz verdi.

Haberin Devamı

Ünlü şef kızını evlendirdi... Gülsün mü ağlasın mı bilemedi... Karlar prensesi gibi gelin oldu

GELİNİN EN BÜYÜK HAYALİYDİ
Bu düğün, Holly Ramsay'in hayallerini de gerçekleştirdi. 25 yaşındaki Ramsay nişanlandığından bu yana hep Noel'e denk gelen bir tören istiyordu.

Tam da istediği gibi o ışıltı bitmemişken hatta yeni yıl heyecanıyla biraz daha artmışken sevdiği adamla hayatını birleştirdi.

Holly Ramsay ile madalyalı olimpik yüzücü Adam Peaty, geçen yıl eylül ayında nişanlandı. Çift, mutlu haberi de sosyal medya sayfasından duyurdu.

Gözden KaçmasınYeni yaşına buz gibi suda girdi Yeni yaşım da yeni yıl da rengarenk olsunYeni yaşına buz gibi suda girdi! Yeni yaşım da yeni yıl da rengarenk olsun!Haberi görüntüle

Ünlü şef kızını evlendirdi... Gülsün mü ağlasın mı bilemedi... Karlar prensesi gibi gelin oldu

Ramsay kızının otomobilden inmesine yardım ettikten sonra yanağına bir öpücük kondurdu.

Ünlü şef kızını evlendirdi... Gülsün mü ağlasın mı bilemedi... Karlar prensesi gibi gelin oldu

Sonra da kızıyla birlikte kapıda durup objektiflere poz verdi.

Ünlü şef kızını evlendirdi... Gülsün mü ağlasın mı bilemedi... Karlar prensesi gibi gelin oldu

Haberin Devamı

Gelin Holly tam da Noel ile yeni yıl karşılanırken evlenmek istiyordu. Bu hayali de gerçek oldu.

Ünlü şef kızını evlendirdi... Gülsün mü ağlasın mı bilemedi... Karlar prensesi gibi gelin oldu

Düğünün konukları arasında Victoria ve David Beckham, oğulları Cruz ve Romeo ile kızları Harper da vardı.

Ünlü şef kızını evlendirdi... Gülsün mü ağlasın mı bilemedi... Karlar prensesi gibi gelin oldu

Damat Adam Peaty, nikaha giderken sağdıçlarıyla birlikte eski ilişkisinden dünyaya gelen oğlu da eşlik etti.

Ünlü şef kızını evlendirdi... Gülsün mü ağlasın mı bilemedi... Karlar prensesi gibi gelin oldu


SARI TAŞLI BİR NİŞAN YÜZÜĞÜYLE EVLENME TEKLİF ETMİŞTİ
Ünlü bir babanın kızı olmanın yanı sıra aynı zamanda kendisi de sosyal medyada tanınmış bir kişi olan Holly Ramsay, sarı taşlı nişan yüzüğünü de gözler önüne serdi.

Haberin Devamı

Genç kız "En iyi arkadaşımla evleniyorum" satırlarıyla başladı paylaşımına. Ardından da şu andaki duygularını anlatacak kelimeleri bulmakta zorlandığını belirtti.

Mutluluktan ayakları yerden kesilen Holly Ramsay nişanlısına hitaben "Seninle ilk buluşmamızdan sonra yüzümde bir gülümsemeyle nasıl eve döndüğümü hatırlıyorum" satırlarını yazdı.

Holly Ramsay, paylaşımının sonunda da nişanlısına "İçimdeki küçük kıza sevildiğini hissettirdiğin ve onu her zamankinden daha fazla mutlu ettiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum ve senin eşin olmayı sabırsızlıkla bekliyorum" diye seslendi.

Gözden KaçmasınBir zamanlar geleceği parlak bir oyuncuydu... Şöhret uçurumundan sessiz sedasız kayıp gitti... Şimdi sokaklar tüm hayatı olduBir zamanlar geleceği parlak bir oyuncuydu... Şöhret uçurumundan sessiz sedasız kayıp gitti... Şimdi sokaklar tüm hayatı olduHaberi görüntüle

Ünlü şef kızını evlendirdi... Gülsün mü ağlasın mı bilemedi... Karlar prensesi gibi gelin oldu

DAMAT ŞAMPİYON BİR OLİMPİK YÜZÜCÜ 
Bu arada Gordon Ramsay'in damadı Adam Peaty de en az onun kadar ünlü. 30 yaşındaki Peatty, Olimpiyat madalyalı bir yüzücü. Kurbağalama dalında uzman bir yüzücü olan Peaty, 2016 Olimpiyat Oyunları'nda 100 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.

Haberin Devamı

Bu aynı zamanda 24 yılda İngiltere'nin bu alanda kazandığı ilk altın madalya olarak da tarihe geçti.

Peaty, 2020 Olimpiyat Oyunları'ndan da yine madalya ile döndü.

Bir not daha... Adam Peaty, kurbağalama dalında sekiz kez dünya, 16 kez de Avrupa Şampiyonu oldu.

Ünlü şef kızını evlendirdi... Gülsün mü ağlasın mı bilemedi... Karlar prensesi gibi gelin oldu


DAMATLA ANNESİNİN ARASI AÇILDI
Holly Ramsay ile Adam Peaty'nin düğünüyle ilgili bazı tatsız ayrıntılar da var. Damadın annesi ve babasının törene katılması yasaklandı.

Holly, bekarlığa veda gecesine Adam'in annesi Caroline'i davet etmedi bile. Anne Caroline orada olmak yerine evde oturup torununa baktı.

Bu durum da Caroline'in kız kardeşinin yani Adam Peaty'nin teyzesinin bir sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Ünlü şef kızını evlendirdi... Gülsün mü ağlasın mı bilemedi... Karlar prensesi gibi gelin oldu

TEYZESİNDEN ZEHİR ZEMBEREK SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI
Aslına bakılırsa Adam Peaty, annesiyle bir zamanlar gayet yakın bir ilişki yürütüyordu. Hatta onun spor dünyasındaki başarısında Caroline'in de büyük katkısı var.

Ama söylenenlere göre Adam Peaty, başarı kazanıp ünlendikçe hele bir de Ramsay ailesinin pırıltılı kanatları altına girince annesi başta kendi ailesinden uzaklaştı.

Peaty, kayınpederi Gordon Ramsay'i kendi bekarlığa veda eğlencesine davet etti. Ama annesi Caroline, gelini Holly'nin partisine davetli bile değildi.

Adam Peaty'nin teyzesi Louise Williams, Holly Ramsay'in sosyal medyaya bile yansıyan bekarlığa veda eğlencesinin konuklarını görünce durumun Caroline açısından "ayrımcılık" ve "kalp kırıcı" olduğunu belirtti.

Gözden KaçmasınEski karısından kurtardığı muhteşem evinde yeni karısıyla mutlu, mesut yaşıyor Bir görseniz buranın havası mis gibiEski karısından kurtardığı muhteşem evinde yeni karısıyla mutlu, mesut yaşıyor! Bir görseniz buranın havası mis gibi!Haberi görüntüle

Ünlü şef kızını evlendirdi... Gülsün mü ağlasın mı bilemedi... Karlar prensesi gibi gelin oldu


'KARDEŞİMİN KALP KIRIKLIĞININ GEÇMESİ ÇOK UZUN ZAMAN ALACAK'
Louise, Holly'yi de suçladı. Caroline'in gelini Holly'ye evini ve kalbini açtığını belirten Louise "Kız kardeşimin kalp kırıklığının geçmesi ve iyileşmesi çok uzun zaman alacak" diye seslendi yaptığı sosyal medya paylaşımında.

Louise paylaşımında "Bekarlığa veda partinin çok iyi geçmesine sevindim. Sen bunu hak ediyorsun. Ama bir insan olarak çok sevdiğim ve sevmeye de devam edeceğim bir kadına karşı ayrımcılık yaptın ve çok kırıcı davrandın" diye yazdı.

Louise, Caroline'i işaret ederek "Sana evini ve kalbini açan bir kadın. Her ne sebeple olursa olsun, müstakbel kayınvalideni bekarlığa veda partisine davet etmemeye karar verdin. Ama Adam kayınpederini, yani babanı bekarlığa veda partisine davet etti. Anneni ve hatta annenin yardımcısını, kız kardeşlerini, arkadaşlarını, yeğenimi davet ettin ama müstakbel kayınvalideni, kız kardeşimi davet etmedin" satırlarına yer verdi.

Ünlü şef kızını evlendirdi... Gülsün mü ağlasın mı bilemedi... Karlar prensesi gibi gelin oldu

ANNESİ OĞLUNU DAMATLIKLA GÖREMEDİ
İleri sürülenlere göre Adam Peaty, teyzesinin bu paylaşımından sonra iyice sinirlendi. Annesinin kalbini biraz daha kıracak bir karar aldı...

Eski ilişkisinden dünyaya gelen oğlu George'u görmeyi de Caroline'e yasakladı.

İleri sürülenlere göre Adam Peaty aslında annesiyle çok yakındı. Ama kendi alanında ün kazanıp bir de  Ramsay ailesinin pırıltılı hayatına girince kendi ailesini kenara itti.

Gözden KaçmasınSiz gerçek sandınız ama biz reklam olsun diye aşk yaşadıkSiz gerçek sandınız ama biz reklam olsun diye aşk yaşadık!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adam Peatty#Holly Ramsay#2025 Yılında Evlenen Ünlüler

BAKMADAN GEÇME!