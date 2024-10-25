Yıkılan yuvası için tuttuğu yas çoktan bitmiş… 'Bunun adı yüzde 100 aşk'

Haberin Devamı

Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness, 27 yıllık evliliklerini geçen yılın eylül ayında bitirdiler. Bunu yaparken de “Hugh ve Deb” olarak imzaladıkları bir ortak açıklama yayınladılar. Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness'ın sapasağlam evliliğinin bitme sebebi çok konuşulmuştu...

ÇEYREK ASIRLIK EVLİLİK TEK BİR AÇIKLAMAYLA SONA ERMİŞTİ

“Harika, sevgi dolu bir evlilikte karı koca olarak neredeyse otuz yılı birlikte paylaştığımız için kutsanmış durumdayız. Yolculuğumuz artık değişiyor ve bireysel gelişimimizi sürdürmek için ayrılmaya karar verdik. Ailemiz her zaman en yüksek önceliğimiz olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bu yeni dönemi minnettarlık, sevgi ve nezaketle üstleniyoruz” yazdıkları bu açıklama ünlü çiftin çeyrek asrı geçkin evliliğini bir çırpıda bitiriverdi…

Hiç ayrılmayacakmış gibi görünen çiftin, artık aralarından aşktan ziyade derin bir dostluk bağı olduğu için yollarını ayırdıkları söyleniyordu... Ancak ortaya çıkan yeni haberlere göre aslında gerçek bambaşka olabilir

Haberin Devamı

Deborra Lee Furness, ayrılıktan sonra kendi köşesine çekildi, biten evliliği hakkında pek yorum yapmadı.

HERKES ONUN İÇİN ÜZÜLÜYORDU…

Hugh Jackman ise bir yandan film çalışmalarını sürdürdü bir yandan da neredeyse ömrünün yarısını geçirdiği karısından ayrıldıktan sonraki hayatının detaylarını sosyal medyadan paylaşıp durdu.

Hugh Jackman, Deborra Lee Furness'tan boşandığından beri bekar hayatına alışmaya çalışıyor kimi zaman da sevenlerini endişelendiriyordu

Hatta yıldız oyuncunun yakın çevresi onun boşanmadan sonra “dağılmış” durumda olduğunu, pek kendinde olmadığını ve onun için endişelendiklerini söyleyip durdular.

Haberin Devamı

Gerçeğin bambaşka olduğu ise basına yansıyan bir başka boşanma haberiyle ortaya çıkacaktı… Usta aktörün gönlünü tiyatro sahnesindeki rol arkadaşına kaptırdığı söylentileri aldı başını gitti

ÜNLÜ OYUNCUYLA AŞKI KOCASINDAN AYRILINCA ORTAYA ÇIKTI

Hollywood’un en büyük yıldızlarından biri olması bir yana yıllardır Broadway’de birçok oyunda ve müzikalde rol alan Hugh Jackman’ın gönlünü tiyatro sahnesine birlikte çıktığı rol arkadaşı Sutton Foster’a kaptırdığı söylentileri aldı başını gitti…

İddiaların manşetlere taşınmasının ardında ise Sutton Foster’ın 10 yıllık eşi, ünlü senaryo yazarı Ted Griffin’den ayrılmak için mahkemeye gitmesi vardı. Üstelik Sutton Foster, kocasıyla yaşadığı aile evini de aylar önce satışa çıkarmıştı.

Haberin Devamı

Hugh Jackman ve Sutton Foster aşklarını saklamaya çalışsalar da aslında etraflarındaki herkesin bu durumun farkında olduğu söyleniyor

GİZLİ GİZLİ GÖRÜŞÜYORLAR

2022’den beri aynı oyunda rol alıp sahneye birlikte çıkan Hugh Jackman ve Sutton Foster’ın büyük bir aşk yaşadığı ve ikisinin de eşlerinden ayrıldıktan sonra kendilerini bu yeni filizlenen aşka kaptırdıkları söylentileri birkaç gündür manşetleri süslemeye başladı.

56 yaşındaki Jackman ve 49 yaşındaki Foster’ın birbirlerine deli gibi aşık oldukları ancak aşklarını gizli tuttukları söyleniyor. Birlikte çalışan her oyuncu gibi Jackman ve Foster da kırmızı halıda pozlar veriyordu... Ancak bu pozların neredeyse hepsinde ikilinin birbirlerine aşık gibi baktığı da bir gerçek

Haberin Devamı

“YÜZDE 100 AŞK”

İddialara göre Sutton Foster ve Hugh Jackman ilişkilerini gizli tutuyor ve gözlerden uzak kalmaya özen gösteriyorlar.

Yine de birbirlerinden kopamayıp tüm boş zamanlarını birlikte geçiriyorlar.

İkilinin yollarının ilk olarak Aralık 2021'den Ocak 2023'e kadar Broadway'de sahnelenen “The Music Man”de birlikte rol aldıklarında kesiştiği biliniyor.

Sutton Foster da tıpkı Huhg Jackman gibi kısa süre önce 10 yıllık evliliğini bitirmişti

Çiftin ilişkisine şahit olanlar da taze aşıklar için “Yüzde 100 birlikteler, birbirlerine aşıklar ve hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmek istiyorlar” diyor.

Haberin Devamı

HERKES HER ŞEYİN FARKINDA…

Üstelik Hugh Jackman ve Sutton Foster, aşklarını gizli tuttuklarını zannetseler de aslında Broadway çevrelerinde herkes aslında onların gizlice yaşadıkları bu aşkı çoktan öğrenmiş durumda…

Foster daha önce Vogue 'a Hugh Jackman'la çalışmak konusunda “Hugh en çalışkan, inanılmaz nazik ve cömert adam olarak kusursuz bir üne sahip… Ve bunların hepsi doğru” demişti.





“O ARTIK BENİM EN İYİ ARKADAŞLARIMDAN BİRİ”

Sutton Foster, rol arkadaşı Jackman için “O artık benim en iyi arkadaşlarımdan biri haline geldi ki bu sürpriz oldu çünkü bu tür şeylere genellikle ‘Umarım iyi anlaşırız’ diye düşünürsünüz. Ama Anma Günü'nü ailelerimizle birlikte geçirdik. Kırkından sonra yeni arkadaşlarla tanışmak gerçekten eğlenceli” yorumunu da yapmıştı.

Hugh Jackman ise henüz bu aşk dedikoduları konusunda suskun… Ancak bu ilişkinin çoktan ilerlediği ve büyük bir aşka dönüştüğünü söyleyenlere göre ikili kısa bir süre sonra kırmızı halıda birlikte poz verip aşklarını ilan etmek için gün sayıyor olabilir…