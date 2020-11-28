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Haber Giriş: 28.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yiğit Özşener: Usturuplu deliyim

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Yiğit Özşener: Usturuplu deliyim
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YİĞİT Özşener, “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk oldu.

Ünlü oyuncu, programda kendisini şu sözlerle anlattı: “Usturuplu bir deliyim, yerli yerinde deliririm. Deli tabanım daha özgürleştirici bir şey. Benim için kaşifler, mucitler de öyle. Herkesin bakışlarının dışında bir şeyler yaptılar. Delilik bu açından kıymetli.” Üniversitenin mühendislik bölümünden mezun olduğunu, bir dönem İngilizce öğretmeni olarak da çalıştığını söyleyen oyuncu, en büyük hayalinin ise müzik yapmak olduğunu açıkladı: “Rock müzik yapanları hep kıskandım.” Yiğit Özşener, İbrahim Selim’in “Hiç büyük aşk acısı çektin mi?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Çektim. Yemekten kesildim. Saçmaladım. Ama şimdi geri dönüp baktığımda onu yaşayıp büyümem gerektiğini de anladım.”

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