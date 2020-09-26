MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriYiğit Marcus Aral: Demet Akalın, Şevval’in annesi yaşında
GeriMagazin Yiğit Marcus Aral: Demet Akalın, Şevval’in annesi yaşında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 26.09.2020 - 08:21 | Son Güncelleme:

Yiğit Marcus Aral: Demet Akalın, Şevval’in annesi yaşında

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Yiğit Marcus Aral: Demet Akalın, Şevval’in annesi yaşında
Abone Olgoogle-news

Ev partilerinde korona vakaları çıkmasına rağmen davet vermeye devam eden 2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral önceki gün Cihangir’de görüntülendi.

Parti vermesine tepki gösteren Demet Akalın ve Burcu Kıratlı için “O isimleri tanımıyorum” açıklamasını yapan Şevval Şahin, “Gerçekten Demet Akalın’ı tanımıyor musunuz?” sorusunu “Kişisel olarak tanımıyorum. Ama duydum ve ilgilenmiyorum” diye yanıtladı.

Yiğit Marcus Aral da şöyle konuştu: “Annesi yaşında Şevval’in. Birazcık ayıp kaçıyor yani. Allah işlerini artırsın ama herkes kendi hayatına baksın. Kimseden ahlak öğrenecek değiliz. Herkes kendi ahlakına baksın. Biz kötü bir şey yapmıyoruz. Ama yine de verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” 

Yiğit Marcus Aral: Demet Akalın, Şevval’in annesi yaşında


False
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle