Yiğit Kirazcı ile yollarını ayırmıştı... Pınar Deniz: Kötü biten ilişkim olmadı

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KANAL D’nin sevilen dizisi “Yargı”nın başrol oyuncusu Pınar Deniz, L’officiel dergisinin yeni sayısına kapak oldu. Bir süre önce Yiğit Kirazcı ile ilişkisi sona eren Deniz, aşkla ilgili şöyle konuştu:



“Ben bütün ilişkilerimi saf bir yerden kurarım. Hayata bu duyguları hissetmek için geldiğimize inanıyorum. Aşk başlarken güzel ama biterken de güzel bitebilmeli. Bu ilişkiyi nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok ama üzülüyorsun tabii. Yine de yaş ilerledikçe daha acısız bitiyor.”

‘KÖPEĞİMİ İNSANLARDAN DAHA ÇOK SEVİYORUM’



Köpeğini insanlardan daha çok sevdiğini belirten Pınar Deniz, bunun sebebini açıkladı:



“İnsanların öze dönmesi gerekiyor. Belki de daha büyük sanat çıkacak bu kaostan. İnsan sevmemeye başladım. Hayvanları sevmeyi tercih ediyorum. Köpeğimi insanlardan daha çok seviyorum. Fikri özgür ve sınırsız insanlara ihtiyacımız var. Sınırlı kafa yapısına sahip insanlarla iletişim kurmak istemiyorum. Kendi içime dönüp kendi hayatımı aydınlatmakla meşgulüm.”

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ROLDEN ÇIKABİLMEK İÇİN PSİKOLOJİK DESTEK ALDIM

Kariyerinin başlarında oynadığı karakterle kurduğu bağın şiddetinden çok yıprandığını söyleyen Pınar Deniz, psikolojik destek aldığını anlattı: “Vatanım Sensin’deyken sürekli oynadığım karakterin kasvetini taşımaktan kendi özel hayatımda da hüzünlü birine dönüştüğümü fark ettim. Bunun üzerine soluğu psikologda aldım. İyi ki gitmişim, artık anında rolden çıkmayı başarıyorum.”

Pınar Deniz, “Mekanikleştik! Dünya mekanikleştikçe kendi duygularımız da mekanikleşiyor. Eski dönemlere ışınlanmak, orada yaşamak istiyorum” dedi.