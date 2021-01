Yetenek yarışmasıyla ünlenmişti: Kızını çanta gibi taşıdı

YILIN İLK YÜRÜYÜŞÜ 2021'in ilk günü ailece çıktıkları orman yürüyüşünde, kızı, kendisini taşımasını isteyince o da ilginç bir çözüm buldu. O anlarda eşinin çektiği videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı. Fakat bu davranışı takipçilerini ikiye böldü.

AİLECE ORMANA GİTTİLER 2009 yılında katıldığı Britain's Got Talent adlı yarışmanın üçüncü sezonunda Diversity adlı dans grubuyla birinciliği elde eden Ashley Banjo, yeni yılın ilk gününü ailesiyle birlikte orman yürüyüşü yaparak değerlendirmek istedi.



KÜÇÜK KIZ YÜRÜMEK İSTEMEDİ 32 yaşındaki İngiliz dansçı ve aktör Banjo, eşi Francesco ile çocukları Rose ve Micah Grace'i de alarak evlerinin yakınlarındaki ormana yürüyüşe gitti. Fakat yürüyüş sırasında minik Rose, babasının kendisini taşımasını istedi. Ashley Banjo da onu kucağına almak yerine, giydiği tulumun orta kısmından tutup çanta gibi taşımaya başladı.



BİLEĞİNİ SAKATLADI Banjo, eşi Francesca'nın o anlarda çektiği videoyu da Instagram hesabından paylaştı. Ashley Banjo, geleneksel yeni yıl yürüyüşünde kızının adım atmak yerine bu şekilde taşınmak istediğini belitti. Fakat sonra da onun beklediğinden daha ağır olduğunu ve sonuçta bileğini sakatladığını da ekledi.



TAKİPÇİLERİNDEN FARKLI YORUMLAR GELDİ Banjo'nun bu paylaşımına farklı yorumlar geldi. Bazı takipçileri kendi çocuklarını da böyle taşıdıklarını belirtti. Bazıları da görüntüleri komik bulduğunu dile getirdi. Fakat bazı takipçiler Banjo'nun kızını bu şekilde taşımasını hoş karşılamadı. Bazı kişiler bu durumda komik bir şey göremediklerini belirtip, çocuk için tehlike arz ettiğini ileri sürdü.



HER ANNE- BABA BUNU YAPMIŞTIR

Bir takipçisi de Banjo'nun videoyu paylaşırken kullandığı müziğin, minik Rose'un ağlamasını bastırmayı amaçladığını ifade etti. Ashley Banjo'nun bazı takipçileri 'Eğer bir noktada çocuğunuzu böyle taşımadıysanız, gerçek anne- baba değilsiniz" diye görüş bildirdi.

İKİ ÇOCUKLU AİLE Ashley Banjo, kariyer anlamındaki en büyük çıkışını Diversity adlı dans grubuyla katıldığı Britain's Got Talent adlı yarışma ile 2009 yılında yaptı. Bu yarışmada birinciliği elde ettikten sonra bir başka yetenek yarışması olan Got to Dance'de jüri üyesi olarak görev aldı. Can't Touch This adlı programda sunuculuk üstlendi. Banjo, geçen yıl Britain's Got Talentadlı yarışmada yine jüri üyeliğini üstlendi. Francesco Banjo ile evli olan Ashley Banjo'nun iki tane çocuğu bulunuyor.